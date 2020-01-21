 Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области

Об этом сообщил в Facebook глава Конфедерации независимых профсоюзов Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплаты объявили руководительница региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лесная"), главы ПВО НПГУ шахт "Межиричанская", "Степная" и "Червоноградская" ГП "Львовуголь" — Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно", — сообщил он.

По словам Волынца, голодающие находятся в помещении Львовской ОГА. Они не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед горняками.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем

Профсоюзники требуют, чтобы и.о. председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженность и кризисе в отрасли.

"По состоянию на 16.01 зарплатная задолженность перед ГП Львовуголь составляет 317 790 000 грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019)", — отметил Волынец.