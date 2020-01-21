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Все про:Волынец (109) голодовка (746) Львовщина (1812) профсоюз (222) шахтеры (545)

 Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области

Они протестуют против задержек зарплаты шахтерам. Сотрудники шахт еще не получили зарплату за ноябрь и декабрь, а часть – и за октябрь.

Об этом сообщил в Facebook глава Конфедерации независимых профсоюзов Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплаты объявили руководительница региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лесная"), главы ПВО НПГУ шахт "Межиричанская", "Степная" и "Червоноградская" ГП "Львовуголь" — Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно", — сообщил он.

По словам Волынца, голодающие находятся в помещении Львовской ОГА. Они не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед горняками.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем

Профсоюзники требуют, чтобы и.о. председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженность и кризисе в отрасли.

"По состоянию на 16.01 зарплатная задолженность перед ГП Львовуголь составляет 317 790 000 грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019)", — отметил Волынец.

Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171132
 
 
 Топ комментарии
 
Они протестуют против задержек зарплаты шахтерам. Сотрудники шахт еще не получили зарплату за ноябрь и декабрь, а часть - и за октябрь.

И шо? Пусть не капризничают. Сейчас всем тяжело. Вон, министр образования, со своими 36 штуками вообще на панель собралась, чтобы выжить.
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платить зарплату вовремя это незаконное требование?
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Потому, что сначала надо поесть...
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Они протестуют против задержек зарплаты шахтерам. Сотрудники шахт еще не получили зарплату за ноябрь и декабрь, а часть - и за октябрь.

И шо? Пусть не капризничают. Сейчас всем тяжело. Вон, министр образования, со своими 36 штуками вообще на панель собралась, чтобы выжить.
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постоянное требование, голодующих шахтеров, выплата зарплаты. Но не улучшение труда, безопасность труда, расширение выработки и так далее. Это все устраивает? А какова выработка? Сколько угля поднимаем? Куда уходит? Кто платит за электроэнергию? А, Волынец?
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платить зарплату вовремя это незаконное требование?
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Законное. А почему других требований нет? Держим в загашнике?
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>председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту
просто сцарь не знает, бояре плохие
Источник: https://censor.net.ua/n317113Ю2
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Сеньйору "Уманський Єрусалим" ніколи, він в Ізраїлі
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Страна кривіх зеркал
Советницы губернатора Николаевщины получили в декабре по 40 тыс грн зарплаты Январь 21, 2020Без рубрикиКомментарии

Советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.
Об этом свидетельствуют данные о зарплатах чиновниц, которые предоставили в Николаевской облгосадминистрации на информационный запрос местного издания «НикВести«.
Как отмечает издание, средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года по данным Государственной службы статистики составила 9904 гривны.


Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области - Цензор.НЕТ 9026

Марина Волошенюк

Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области - Цензор.НЕТ 9026

Алла Мочалова
Марина Волошенюк, которая четвертый месяц работает на должности руководителя патронатной службы, отработала в декабре 15 рабочих дней. Ее должностной оклад составил 6782 гривен.
Столько же она получила в качестве надбавки «за интенсивность труда», также Марина Волошенюк получила в декабре премию в размере 10 тысяч 189 гривен и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере 24 тысячи 917 гривен.
За 6 дней отпуска Марина Волошенюк получила 4 тысячи 983 гривны.
Всего за декабрь ей начислили 53,7 тысячи гривен, но с учетом налогов фактически на руки Марина Волошенюк получила 43 тысячи 247 гривен заработной платы.
Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области - Цензор.НЕТ 9026
Советница губернатора Алла Мочалова, которая также работает с конца сентября в команде Александра Стадника, отработала в декабре 21 день, ее оклад составил 5721 гривен.
Столько же ей начислили в качестве надбавки «за интенсивность труда», еще 8,5 тысячи гривен составила премия и 6,5 тысячи гривен - это зарплата за 5 дней командировки.
20,6 тысячи гривен Алла Мочалова получила в качестве материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Всего за декабрь Алле Мочаловой начислена заработная плата в размере 48 тысяч гривен, фактически она получила на руки 38,7 тысячи гривен зарплаты.
Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области - Цензор.НЕТ 9026
Стоит отметить, что у главы Николаевской ОГА Александра Стадника есть еще одна советница - Алена Хритченко.
Ее зарплата в декабре составила 22,4 тысячи гривен. Ее должностной оклад составил 7,5 тысячи гривен, премия - 11,2 тысячи гривен.
Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области - Цензор.НЕТ 9026
Деятельность патронатной службы главы Николаевской ОГА регулируется соответстувующим положением, согласно которого советники осуществляют работу с документами, участвуют в подготовке служебных документов, справок, докладов и так далее, готовят документы для проведения совещаний, пресс-конференций, брифингов, готовят планы работы губернатора, сопровождают его в поездках и выполняют другие поручения главы ОГА.


Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области - Цензор.НЕТ 9026

Четверо лидеров профсоюза шахтеров объявили голодовку во Львовской области - Цензор.НЕТ 9026***
Отмечу, что по сравнению с зарплатами чиновников и чиновниц Минкульта, которые те себе отгрохали за декабрь, советницы Николаевского губернатора выглядят просто скромными шалуньями…
- От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц Но понятно, что чиновники Николаева и других городов Украины берут пример с Киева…
Да, а вкус у губернатора Николевщины неплохой…
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Закон примут о насильственном кормлении, и при том бесплатно.
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Якщо немає грошей для зарплат, то виходить що їхнє вугілля не купують, але споживачі працюють. Де вони беруть вугілля?
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Виходить, що вугілля держава використала, але не розрахувалась...Вони не на приватних копальнях працюють, а на державних, бо інакше б у держави не вимагали зарплат!!!
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сцарю докладывайте а то уши отмрозят на зло маме.
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Малоросс, так может надо всех взвесить и задерживать зарплату тем, у кого вес больше Зелемойского? Можешь сделать исключение для Сивохи, я возражать не буду.
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Завтра ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ
Соборности Украины: какие мероприятия пройдут в Киеве

22 января в Киеве ко Дню Соборности Украины состоится ряд торжеств, которые запланированы Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

Вторник, 21 января 2020, 11:29

День Соборности
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

План мероприятий

Так, 22 января состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому при участии руководства государства и города.

22 января на мосту Патона киевляне создадут "живую цепь".
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Как воврємя:
« 21.01.20 17:45 Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных»
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Уголь на складах для населения по 8 тыс. а продают шахты по 2 тыс. И большинство шахт частные . Когда нада было , частники не дали денег и послали стучать касками в Киев.Хто будит розбиратся , если не Власть ,
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Раньше нужно было думать, а теперь проще сепарский уголёк у кацапов покупать...
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Кризис в отрасли потому что Зе-я-не-лох-оман ..... все бабки потратил на Буковель .... а постольку поскольку Львов (и правильно сделал) за Клоуна не голосовал ..... то маленькая бусинка попросту мстит.
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Бєня купляє вугілля в путєна - пофіг йому українці... Бубочке теж не потрібні - йому марафєт потрібен...
А за кого шахтарі голосили, цікаво???
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Ну-ну.... голодающие.... пусть Волынец поголодает лучше:
В конце 2014 г. Е. Ф. Волынец (мать М. Я. Волынца, ныне ей 89 лет) стала собственницей земли и жилого дома общей площадью 299.8 кв. м, жилой площадью 97.2 кв. м в пгт. Козин под Киевом (Киевская область, Обуховский район, пгт. Козин, ул. Старокиевская - оценочная стоимость дома и земли в этом поселке - 500 тыс. долл. США). В действительности мать Волынца как жила в Пятихатках Днепропетровской области, так и находится там по сегодняшний день.



В 2016 г. М. Я. Волынец вместе со своей сожительницей Л. П. Калайдой (экс-начальник отдела бюджетного финансирования департамента по экономике и финансам НАК «Уголь Украины» и экс-замдиректора одного из департаментов Министерства угольной промышленности Украины) стали собственниками киевской квартиры по пер. Ярославскому, 4 (оценочная стоимость не менее 240 тыс. долларов США). Наличие в собственности М. Я. Волынца этой квартиры подтверждается данными Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество.

Также М. Я. Волынец вместе со своей сожительницей Л. П. Калайдой стали собственниками двух гаражей (в подземном паркинге) в суперэлитной 24-этажке в Киеве по ул. Иоанна Павла II, 6/1 (гаражи 4 и 5). Оценочная стоимость - не менее 50 тыс. долларов США каждый. Злые языки утверждают, что в этом же доме М. Я. Волынец оформил и покупку в рассрочку квартиры (двухкомнатная квартира в супердорогом жилмассиве, именуемом «Бульваром фонтанов», стоит около 500 тыс. долларов США). Однако Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество на сегодняшний день подтверждает только наличие в собственности М. Я. Волынца двух гаражей в паркинге.

В 2019 году центральный аппарат НПГУ (профсоюз горняков Украины) переехал из здания в Киеве по ул. Большая Васильковская, 65 в столичный бизнес-центр по ул. Саксаганского, 38-Б, где предварительно был произведен недешевый евроремонт. Ремонт и офис оплатила ДТЭК, перечислив средства на счета через организации НПГУ, функционирующие на угледобывающих шахтах, принадлежащих Ахметову. Сейчас решается вопрос покупки для НПГУ за средства ДТЭК офисов в цокольной части бизнес-центра по ул. Саксаганского, 38-Б.

Ну а сынишка борца за права шахтёров трудится в швейцарской фирме-прокладке господина Ахметова с 2016 где и проживает в дали от шахтёрских бед) Вот така херня малята))
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