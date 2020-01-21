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 Общество
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Все про:медиа (69) АТР (4) Ислямов Ленур (92)

 Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов

Крымскотатарский телеканал ATR недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом владелец канала ATR Ленур Ислямов заявил в интервью Детектор Медиа.

"Мы на грани закрытия. Ведь последние несколько месяцев мы выходим на полном альтруизме", - сказал Ислямов.

Из-за недофинансирования телеканала пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и live (прямые эфиры) из Крыма.

"Нам пришлось отозвать четырех журналистов, работавших в Крыму. Сейчас мы приостановили производство всех программ, которые мы делали из Крыма. Мы просто не можем этого себе позволить", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко одобрил финансирование крымскотатарского канала ATR из госбюджета

По его словам, к управлению структурами, занимающимися финансированием, пришли неподготовленные менеджеры и они не понимают приоритетов.

"Ни у нас, ни у Меджелиса сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров, - ред) был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир - первый помощник президента Украины, - ред). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель - Мустафа Джемилев. и получается, что нет коммуникаций между Меджлисом и президентом в той мере, в какой это должно быть. Мы обращались к представителю офиса президента. Есть даже постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым - это Антон Кориневич. Но его голос тоже никто не хочет слышать", - сказал Ислямов.

По данным заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева, во второй половине 2019 ATR получил от государства 15 млн грн.

Канал на 90% сократил производство собственных программ. Из-за задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Но в тот же день его удалось восстановить благодаря помощи главного раввина Украины Якова Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Канал запустил сбор средств в поддержку вещания.

Из-за недофинансирования на ATR сокращенно 45% коллектива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк поручил выделить 5 млн грн из госбюджета на оплату долга крымскотатарского телеканала ATR

Источник: https://censor.net.ua/n3171131
 
 
 Топ комментарии
 
Главное что бы бабло было на поездки в Оман ... ))) А вообще смотрите 1+1 .... )))))
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А що ж ви хочере від Сеньйора "Уманський Єрусалим" Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов - Цензор.НЕТ 7522
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А що ж ви хочере від Сеньйора "Уманський Єрусалим" Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов - Цензор.НЕТ 7522
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что говорит о том что забота о заклбченных в крыму, лишь прикрытие бубочки для очередной порции чего бы сдать куйлу
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Главное что бы бабло было на поездки в Оман ... ))) А вообще смотрите 1+1 .... )))))
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«Крымскотатарский телеканал ATR недополучил средства из госбюджета, Источник: https://censor.net.ua/n3171131»
Порошенко продовжує красти?
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Может Крым уже и не Наш, -а вы до сих пор и не знаете.Может Это вам такой Сигнал дали, а Вы по наивности на менеджеров, а у их Свои и где то сбой произошел.
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Комсомолець Муждабаєв

На ATR, Муждабаєв дуже професійно рекламує Зеленського - як файного та сильного хлопця, що міняє Україну на краще...
Тай таке...
А ви потім дивуєтесь, звідки беруться 73% плєсєні, чи кажете, що то порохоботи своїм фанатизмом рейтинг Пороху обвалили...
Василь Музика
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Оце реклама?
«
Закончу тем, с чего начал. Мне всех нас жаль. Впереди война, к которой надо всерьез готовиться. Я это понимаю, и буду. И Владимиру посоветую, хотя он меня не услышит, а если услышит, то не воспримет, судя по всему. Очевидно, что он сейчас на своей волне. А когда эта волна бессильно разобьется о скалы, может быть сильно поздно. Нам всем будет тяжело. Найдите слово тяжелее, чем тяжело, я его нашел, но писать не стану.
Комментировать отдельно ответ Владимира на вопрос о Крымскотатарской автономии в составе Украины, вопрос жизни и смерти для моего народа, заданный умной искренней нежной Гульсум Халиловой, я не вижу смысла. "За все хорошее, против всего плохого" - не принимается, это зеро, а понимания, увы, нет. Теперь что будет, то будет, разве у крымских татар есть какой-то выбор? Потеряно все, и за спиной море, мы не можем мечтать о мире, который невозможен, наш опыт подсказывает одно; и мы не можем сдаваться, это не вариант.»
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Ти вилізь на москві на мавзолєй, і прочитай в голос те, що ти тут написав. Успіх тобі забезпечений буде від братушек.
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такой же говноканал, как и пятый. и другие, двойки-единицы, с плюсами.
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Бро, а какой канал правільний? «Звєзда»?
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...всі дебіли, що хочуть їм дати гроші можуть надіслати їм свої гроші на їх рахунок в банку...
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Телеканал ATR находится на грани закрытия/ Зеленський розкрив подробиці реалізації проектів "Бабин Яр" і "Маленький Єрусалим" .Будівництво двох історико-меморіальних комплексів почнеться цього року./Но и татарах забывать нельзя. 18 мая 1944 года: Тотальная депортация крымских татар.- 18мая 2013 г./Истоки депортации крымских татар берут свое начало во враждебных отношениях России к Крымскому ханству. В судьбе крымскотатарского народа было «черное столетие», когда его численность сократилось в пять раз . Голод 1921-1923 гг.,усиленный приток мигрантов из России привели к сокращению численности крымскотатарского народа. Реализовать идею «Крым без татар» решилось советское правительство. Неудачи при обороне Крыма, провалы партизанского движения способствовали созданию мифа о поголовном сотрудничестве татар с германскими войсками. 18 мая 1944 г. началась операция по высылке татар:67 эшелонов набитых татарами товарных вагонов были отправлены на восток, в Среднюю Азию , Урал. Жителей рыбацкого поселка «забыли» выслать вместе с народом. Так как отчет озаверше нии операции был передан в Москву, их погрузили в баржи и потопили. По данным НКВД, из Крыма были депортированы 191014 крымских татар, по партийным источникам 194111 . По данным исследователей из числа крымских татар всего были высланы 238500 человек, из которых дети и женщины составляли 205.900 человек, т.е. 86,4%.
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От бюджетной сиси отрывают? Понимаю....
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А русня наоборот все СМИ прикармливает, а потом покацапленные малороссы будут визжать -- а какая разница какой памятник!! на радость кремлёвской гебне верно ЗЕбилоскот??
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Как маленькие, ну нафига Ермаку и Сивохе ваш канал?
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Для Зе команди Крим судячи по всьому це не батьківщина кримських татар.
Люмпенська совкова освіта і такі ж понятія дають про себе знати.

Печалька як то кажуть ....
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Тільки українською не "печалька", а "журбинка".
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14 січня було здійснено захоплення державного телеканалу Іномовлення.
Стійки з апаратурою порізали «болгаркою». Апаратуру вивезли. Планують замість Іномовлення запустити редакцію мовлення на ОРДЛО.
На частотах сателітарних каналів Іномовлення вже працюють російські телеканали.

Прошу небайдужих громадян приєднатися до Петиції а також поширити цю інформацію через доступні канали спілкування.
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https://petition.president.gov.ua/petition/82998
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"Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров, - ред) был вручен телефон Шефира"_____________просите телефон порошенки!
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Это верно говоришь. Ведь у ЗЕбилов правда президент до сих пор Порошенко. Днём и ночью ЗЕбилоскот визжит про парашенко..
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ЗАТО у Бородянского огромначя зарплата и за это он готовит закон Об уголовной ответственности блогеров .
и про принудительное кормление зебобики уже заботятся . шоб патриоты не голодали в тюрьмах
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