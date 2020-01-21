 Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом владелец канала ATR Ленур Ислямов заявил в интервью Детектор Медиа.

"Мы на грани закрытия. Ведь последние несколько месяцев мы выходим на полном альтруизме", - сказал Ислямов.

Из-за недофинансирования телеканала пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и live (прямые эфиры) из Крыма.

"Нам пришлось отозвать четырех журналистов, работавших в Крыму. Сейчас мы приостановили производство всех программ, которые мы делали из Крыма. Мы просто не можем этого себе позволить", - добавил он.

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По его словам, к управлению структурами, занимающимися финансированием, пришли неподготовленные менеджеры и они не понимают приоритетов.

"Ни у нас, ни у Меджелиса сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров, - ред) был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир - первый помощник президента Украины, - ред). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель - Мустафа Джемилев. и получается, что нет коммуникаций между Меджлисом и президентом в той мере, в какой это должно быть. Мы обращались к представителю офиса президента. Есть даже постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым - это Антон Кориневич. Но его голос тоже никто не хочет слышать", - сказал Ислямов.

По данным заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева, во второй половине 2019 ATR получил от государства 15 млн грн.

Канал на 90% сократил производство собственных программ. Из-за задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Но в тот же день его удалось восстановить благодаря помощи главного раввина Украины Якова Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Канал запустил сбор средств в поддержку вещания.

Из-за недофинансирования на ATR сокращенно 45% коллектива.

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