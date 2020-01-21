 Телеканал ATR находится на грани закрытия, - владелец Ислямов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом владелец канала ATR Ленур Ислямов заявил в интервью Детектор Медиа.
"Мы на грани закрытия. Ведь последние несколько месяцев мы выходим на полном альтруизме", - сказал Ислямов.
Из-за недофинансирования телеканала пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и live (прямые эфиры) из Крыма.
"Нам пришлось отозвать четырех журналистов, работавших в Крыму. Сейчас мы приостановили производство всех программ, которые мы делали из Крыма. Мы просто не можем этого себе позволить", - добавил он.
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По его словам, к управлению структурами, занимающимися финансированием, пришли неподготовленные менеджеры и они не понимают приоритетов.
"Ни у нас, ни у Меджелиса сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров, - ред) был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир - первый помощник президента Украины, - ред). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель - Мустафа Джемилев. и получается, что нет коммуникаций между Меджлисом и президентом в той мере, в какой это должно быть. Мы обращались к представителю офиса президента. Есть даже постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым - это Антон Кориневич. Но его голос тоже никто не хочет слышать", - сказал Ислямов.
По данным заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева, во второй половине 2019 ATR получил от государства 15 млн грн.
Канал на 90% сократил производство собственных программ. Из-за задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Но в тот же день его удалось восстановить благодаря помощи главного раввина Украины Якова Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского. Канал запустил сбор средств в поддержку вещания.
Из-за недофинансирования на ATR сокращенно 45% коллектива.
Порошенко продовжує красти?
На ATR, Муждабаєв дуже професійно рекламує Зеленського - як файного та сильного хлопця, що міняє Україну на краще...
Тай таке...
А ви потім дивуєтесь, звідки беруться 73% плєсєні, чи кажете, що то порохоботи своїм фанатизмом рейтинг Пороху обвалили...
Василь Музика
«
Закончу тем, с чего начал. Мне всех нас жаль. Впереди война, к которой надо всерьез готовиться. Я это понимаю, и буду. И Владимиру посоветую, хотя он меня не услышит, а если услышит, то не воспримет, судя по всему. Очевидно, что он сейчас на своей волне. А когда эта волна бессильно разобьется о скалы, может быть сильно поздно. Нам всем будет тяжело. Найдите слово тяжелее, чем тяжело, я его нашел, но писать не стану.
Комментировать отдельно ответ Владимира на вопрос о Крымскотатарской автономии в составе Украины, вопрос жизни и смерти для моего народа, заданный умной искренней нежной Гульсум Халиловой, я не вижу смысла. "За все хорошее, против всего плохого" - не принимается, это зеро, а понимания, увы, нет. Теперь что будет, то будет, разве у крымских татар есть какой-то выбор? Потеряно все, и за спиной море, мы не можем мечтать о мире, который невозможен, наш опыт подсказывает одно; и мы не можем сдаваться, это не вариант.»
Люмпенська совкова освіта і такі ж понятія дають про себе знати.
Печалька як то кажуть ....
Стійки з апаратурою порізали «болгаркою». Апаратуру вивезли. Планують замість Іномовлення запустити редакцію мовлення на ОРДЛО.
На частотах сателітарних каналів Іномовлення вже працюють російські телеканали.
Прошу небайдужих громадян приєднатися до Петиції а також поширити цю інформацію через доступні канали спілкування.
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https://petition.president.gov.ua/petition/82998
и про принудительное кормление зебобики уже заботятся . шоб патриоты не голодали в тюрьмах