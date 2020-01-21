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Все про:Головин (41) мера пресечения (88)

 Экс-начальника одесской полиции Головина отпустили из-под домашнего ареста под залог в 525 тысяч

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему начальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Головина отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 525,5 тыс. гривен и обязали носить электронный браслет слежения.

Бывший глава полиции Одесской области также обязан сдать загранпаспорта и являться по первому требованию следователя.

На Головина возложили обязательства до 16 марта 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Напомним, ранее 25 июля 2019 г.  НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3171130
 
 
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А откуда у него лишние пол-ляма? Какая нынче з/п у начальника полиции области - как у министра без детей?
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