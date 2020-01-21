 Экс-начальника одесской полиции Головина отпустили из-под домашнего ареста под залог в 525 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Головина отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 525,5 тыс. гривен и обязали носить электронный браслет слежения.

Бывший глава полиции Одесской области также обязан сдать загранпаспорта и являться по первому требованию следователя.

На Головина возложили обязательства до 16 марта 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Напомним, ранее 25 июля 2019 г. НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.