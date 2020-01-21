 Главное задание для ВСУ - достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача - достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", - сказал Загороднюк.
"У нас есть все шансы его получить. На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.
Загороднюк сообщил, что в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.
"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - отметил министр обороны.
Он уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что все они пребывают в абсолютно разных состояниях. "Дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что совершенно разное состояние. В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например в Силах специальных операций), а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.
По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.
Нет, сынок, это фантастика....
а как их достичь можно, если вы болваны свои войска подставляете под огонь?
Флот вообще наша гордость!
impossible
в одном тексте - упс, прям дубинкой по бошке
Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют.Источник: https://censor.net.ua/n3171129.............
На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.Источник: https://censor.net.ua/n3171129
Просто досягти рівня НАТО???
І що з тим рівнем після робити, якщо кордон з фєдєрашкою буде вже по Дніпру, з вашим «розведенням»???
А як кожного місяця з'являлись повідомлення, що ЗСУ знов поліпшила своє положення, просунувшись трохи вперед, поки не прийшов зє «міротворець» й ми почали відступати???
До речі - заява Пороха політична... Звісно, що до тої пори, поки не посиплеться фєдєрашка остаточно, тре усилюватись самим й розвалювати ворога й тоді всеодно тре бути забирати силою - без цього не вийде але будуть мінімізовані втрати, тому що фєдєрашкє буде не до того... Але бубочка робить зараз зворотнє - розвалює Україну й допомогає посилюватись ворогу...
Может он , хотя бы, Цензор почитает и узнает, что уже давно идут тренировки?
https://24tv.ua/ru/muzhenko_nas_slil_i_predal__krivonos_o_vyhode_boevikov_girkina_iz_slavjanska_v_2014_godu_n1266061
Генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обвинил экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в измене. По словам Кривоноса, он неоднократно давал координаты передвижения колонны боевиков во главе с Гиркином Генштабу ВСУ, требуя уничтожить ее с помощью артиллерии. Однако, огонь по террористам тогда так и не был открыт.
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". Кривонос напрямую обвиняет в этом экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. По словам генерела, группы 8-го полка, которые работали в составе основной группировки, сопровождали колонны тоже давали координаты.
https://www.radiosvoboda.org/a/rnbo-kryvonos-donbass-zrada-peremoga/30384758.html
Звичайно, в багатьох випадках проблема оборонно-промислового комплексу - кумівство, корупція і сватовство. Чому? Тому що людей ставлять не створювати систему, а роздерибанювати її. На жаль, це було видно одразу.
Люди - не професіонали, які не розуміють технічних і економічних процесів, просто ставилися «контролерами і розпилювальниками» певних фінансових ресурсів.
Щось створювалося, але могло створюватися у значно більших масштабах.
Дивіться, і попередній секретар пан Данилюк, і пан Данилов за короткий час примудрилися упустити рівень значення Ради безпеки нижче плінтуса. І в офісі президента не особливо прислуховуються до певних дій Ради національної безпеки, а відповідно це впливає на ситуацію в країні, в моєму розумінні, не дуже позитивно.
Що стосується висловлювань з приводу «клоунів», то призначення певних людей радниками, людей «бродячих», мені не зрозумілі. В багатьох випадках, люди, які не мають доступу до державної таємниці, «бродять» в організації, яка відповідає за безпеку країни. Це, якщо чесно, мене, як військового, насторожує. Це по-перше. А по-друге, може, вони якісь великі теоретики, але я знову ставлю запитання: а де ці теоретики були попередні п'ять років? Це люди, які «спливли» невідомо звідки і незрозуміло чим вони займалися.
Законом «Об обороне Украины» Вооружённые силы Украины были определены как «военная государственная структура, предназначенная для вооружённой защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности и неделимости Украины от нападения извне. В случае войны они выполняют свои задачи в тесном взаимодействии с Пограничными войсками Украины, Национальной гвардией Украины, Службой национальной безопасности Украины и другими военными формированиями, созданными в соответствии с законодательством Украины»
папа министра обароны загароднюка получил недавно газовые скважины от кабминааа!!
ЗА КАПЕЙКИИИ
ПРЕДЛАЖИЛ луччие УСЛОВИЯ, чем нафтогаздобыча
будет качать нефть-газ и продавать обратно укр гасударствею
дебилы бл
ахахаха
Зеленському вже пора сформувати свою позицію щодо ситуації на фронті.
Для нього ж «найвища цінність - життя людини».
Кожного дня ми втрачаємо наших бійців, яких вбиває Путін.
Більшовицьке «ні миру, ні війни» - не підходить.
Тим більше, наче ж Зеленський не більшовик, а соціаліст-лібертаріанець.
Ви з ким, пане Президенте?
Хоча, після призначення адвоката Януковича заступником керівника ДБР, а агента ФСБ - власним радником, сумнівів все менше «хто я?!»...
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От я чомусь подумав, вслід за Омеляном, що міністр оборони повинен перейматися жіттям підлеглив в умовах "перестать стрелять"...
Я вже не кажу за те, що підлеглих міністра обстрілюють з залишених ним позицій в Золотому. І що саме там - найбільші втрати...
...
Плохо...