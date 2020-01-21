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 Политика Украины, Общество
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 Главное задание для ВСУ - достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что считает своим главным заданием на занимаемой должности достижение военных критериев членства в НАТО и сделать все для того, чтобы Украина получила статус члена Программы усиленных возможностей НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача - достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", - сказал Загороднюк.

"У нас есть все шансы его получить. На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.

Также читайте: Сейчас в ВСУ внедрены 24 стандарта НАТО, - Минобороны

Загороднюк сообщил, что в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - отметил министр обороны.

Он уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что все они пребывают в абсолютно разных состояниях. "Дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что совершенно разное состояние. В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например в Силах специальных операций), а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.

По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 батальонов ВСУ прошли подготовку по стандартам НАТО, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3171129
 
   
 Топ комментарии
 
А я то думал что главное задание ВСУ освободить Донбас.
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Якщо вся країна йде у тайожний союз, то як армія може співробітничати з НАТО?
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А я то думал что главное задание ВСУ освободить Донбас.
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Главное освободить Крым, Донбасс тогда сам вернётся.
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Головне - побудувати в Україні гідний рівень життя , аби і Донбас і Крим самі захотіли повернутися ...
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Ну давай без фантастики, ближе к реальности как-то надо.
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а що , для тебе , більш фантастичне - десантна операція ЗСУ в Криму , чи налагодження в Україні гідного рівня життя ?
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Мда... дилемма. Десантная операция пожалуй реальнее. Это хотя бы научная фантастика, а не фэнтези
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В сторону Берлина, лишнехромосомный, если ты приходишь на форум только писать инфантильные фантазии, ничего не зная про Украину. :D
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Хм. А якого ж х той Бамбас звав до себе *****?
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за кого голосовала? кстати такой вопрос будет весма официален при любих перемещении в сторону ЕС
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Якщо вся країна йде у тайожний союз, то як армія може співробітничати з НАТО?
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А де трололо-"апонент"? Він написав що тіпо мене пам'ятає, а я вже забув погоняло покійного.
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Что это за мода не бриться. Может им кажется что небритыми они выглядят умнее.
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Главное задание для ВСУ - достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк
а как их достичь можно, если вы болваны свои войска подставляете под огонь?
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"По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе"
Флот вообще наша гордость!
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так флоту проще всего - там всего пара-тройка надувных катеров в которых уже соблюдены все стандарты этого самого НАТО )
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да он ИДИОТ, я то в своей наивности считал, даже не зависимо от стандартов НАТО, ВСУ должны обеспечить сохранение государсва и независимости, но да, при зебиликом надпись -
impossible

в одном тексте - упс, прям дубинкой по бошке

Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют.Источник: https://censor.net.ua/n3171129.............

На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.Источник: https://censor.net.ua/n3171129
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если он это говорил в одном тексте и с такой риторикой!, кто сможет доказать что он не идиот?
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Так це зрозуміло, що він заплутався і не знав, що говорити.
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То, що це їм пишуть некомпетентні люди давно зрозуміло. Набирають їх по принципу родинних зв'язків чи причетності до 95 кварталу.
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Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5021"...и разучиться стрелять..." Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5021главное-перестать стрелять.зе
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Тобто не визволення захопленої ворогом землі???
Просто досягти рівня НАТО???
І що з тим рівнем після робити, якщо кордон з фєдєрашкою буде вже по Дніпру, з вашим «розведенням»???
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а стримування ворога можливо???
А як кожного місяця з'являлись повідомлення, що ЗСУ знов поліпшила своє положення, просунувшись трохи вперед, поки не прийшов зє «міротворець» й ми почали відступати???
До речі - заява Пороха політична... Звісно, що до тої пори, поки не посиплеться фєдєрашка остаточно, тре усилюватись самим й розвалювати ворога й тоді всеодно тре бути забирати силою - без цього не вийде але будуть мінімізовані втрати, тому що фєдєрашкє буде не до того... Але бубочка робить зараз зворотнє - розвалює Україну й допомогає посилюватись ворогу...
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А вы сам то верите в то что сможете военной силой освободить хотя бы Донбас?А если и освободите сможете с ним как раньше жить?
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Главная задача, любых Вооруженных сил, остаться на своей территории, избежать потерь и упреждать угрозу. Коммунизм, мля...догнать и перегнать Омерику...задрали. Простите, одни, придуры у власти. Что они несут??
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Просто вони брешуть, а мають зовсім інші цілі.
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И этот, что раньше были политические лозунги.
Может он , хотя бы, Цензор почитает и узнает, что уже давно идут тренировки?
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Ты что в Белорусси дурак что и на Украине...Главное озвучивай то что и без тебя знают...
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Что не день то перлы так и прут от Зе управленцев они хоть понимают какими они клоунами выглядят с каждой тупой заявкой
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Якби ж у них був розум, то заяви були би іншими.
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розум та ця влада дві несумісні половини, ось оклад та премії це їхня стихія там потрібен тільки хваткий та біговий рефлекс хапнув та побіг це у них в крові стадо хапуг
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Муженко нас слил и предал, - Кривонос о выходе боевиков Гиркина из Славянска в 2014 году

https://24tv.ua/ru/muzhenko_nas_slil_i_predal__krivonos_o_vyhode_boevikov_girkina_iz_slavjanska_v_2014_godu_n1266061


Генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обвинил экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в измене. По словам Кривоноса, он неоднократно давал координаты передвижения колонны боевиков во главе с Гиркином Генштабу ВСУ, требуя уничтожить ее с помощью артиллерии. Однако, огонь по террористам тогда так и не был открыт.
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". Кривонос напрямую обвиняет в этом экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. По словам генерела, группы 8-го полка, которые работали в составе основной группировки, сопровождали колонны тоже давали координаты.
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**********...Ты Сру ресурсы не озвучивай...
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"Радио Свобода"-сруресурс?Пить надо меньше.А может диабет?От сладкого.
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Генерал Кривонос: про зраду в 2014-му, Порошенка, Зеленського, «клоунів» у РНБО і силове звільнення Донбасу

https://www.radiosvoboda.org/a/rnbo-kryvonos-donbass-zrada-peremoga/30384758.html
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Интересны мысли Кривоноса про Пецино руководство Укроборонпромом.

Звичайно, в багатьох випадках проблема оборонно-промислового комплексу - кумівство, корупція і сватовство. Чому? Тому що людей ставлять не створювати систему, а роздерибанювати її. На жаль, це було видно одразу.
Люди - не професіонали, які не розуміють технічних і економічних процесів, просто ставилися «контролерами і розпилювальниками» певних фінансових ресурсів.
Щось створювалося, але могло створюватися у значно більших масштабах.
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Тоді було кумівство, як і до цього. А що зараз, якщо не чутно про роботи Укроборонпрому, але відома космічна зарплата керівника?
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Хасан.Мысли Кривоноса про нынешних клоунов в РНБО я привел ниже.Все есть в его интервью "Радио Свобода".
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Не все, що треба у нього там є. Нема прямого визначення порушникам законів України. Кривонусу треба зрозуміти, що сьогоднішні зіпсували йому репутацію.
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Цікаве інтерв'ю. Десь можна погоджуватися, а десь Кривоніс сам собі заперечує. Він воїн, але поки політика не його справа.
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А мне Кривонос нравится своей прямотой и честностью.Он боевой офицер,и в политику попал не от хорошей жизни нашего войска и всего оборонного комплекса.Вот его мысли про нынешнюю власть.И в чем он не прав,скажите на милость?
Дивіться, і попередній секретар пан Данилюк, і пан Данилов за короткий час примудрилися упустити рівень значення Ради безпеки нижче плінтуса. І в офісі президента не особливо прислуховуються до певних дій Ради національної безпеки, а відповідно це впливає на ситуацію в країні, в моєму розумінні, не дуже позитивно.

Що стосується висловлювань з приводу «клоунів», то призначення певних людей радниками, людей «бродячих», мені не зрозумілі. В багатьох випадках, люди, які не мають доступу до державної таємниці, «бродять» в організації, яка відповідає за безпеку країни. Це, якщо чесно, мене, як військового, насторожує. Це по-перше. А по-друге, може, вони якісь великі теоретики, але я знову ставлю запитання: а де ці теоретики були попередні п'ять років? Це люди, які «спливли» невідомо звідки і незрозуміло чим вони займалися.

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Цього недостатньо від Кривоноса, бо ті, які допускають до державної таємниці людей без доступу просто порушують закони України. Це називається не так, як формулює Кривоніс. Чим вони раніше займалися теж відомо. Від того старого кумівства ми зараз крокуємо у безодню. Тому ця ситуація набагато гірша, ніж було раніше.
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достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк/ А зачем? Владелец цирка 95-й квартал Коломойский: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией"/комик-пианист цирка Коломойского , он же главнокомандующий -четыреждыуклонист: В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию./ Владелец компании по производству буровых установок для РФ по совместительству министр обороны в цирке Коломойского: Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны.- Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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Не знаю, я хоть и порохобот, но почему то Загороднюк из всех зебилов мне - максимально импонирует. Не буду настаивать на своем мнении, но и не откажусь от него, пока
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И это ЧМО министр обороны ? ПОЗОРИЩЕ !!!!!!
Законом «Об обороне Украины» Вооружённые силы Украины были определены как «военная государственная структура, предназначенная для вооружённой защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности и неделимости Украины от нападения извне. В случае войны они выполняют свои задачи в тесном взаимодействии с Пограничными войсками Украины, Национальной гвардией Украины, Службой национальной безопасности Украины и другими военными формированиями, созданными в соответствии с законодательством Украины»
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Главное задание для ВСУ - достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк

папа министра обароны загароднюка получил недавно газовые скважины от кабминааа!!

ЗА КАПЕЙКИИИ

ПРЕДЛАЖИЛ луччие УСЛОВИЯ, чем нафтогаздобыча

будет качать нефть-газ и продавать обратно укр гасударствею

дебилы бл

ахахаха
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Volodymyr Omelyan

Зеленському вже пора сформувати свою позицію щодо ситуації на фронті.
Для нього ж «найвища цінність - життя людини».
Кожного дня ми втрачаємо наших бійців, яких вбиває Путін.
Більшовицьке «ні миру, ні війни» - не підходить.
Тим більше, наче ж Зеленський не більшовик, а соціаліст-лібертаріанець.
Ви з ким, пане Президенте?
Хоча, після призначення адвоката Януковича заступником керівника ДБР, а агента ФСБ - власним радником, сумнівів все менше «хто я?!»...
------------
От я чомусь подумав, вслід за Омеляном, що міністр оборони повинен перейматися жіттям підлеглив в умовах "перестать стрелять"...
Я вже не кажу за те, що підлеглих міністра обстрілюють з залишених ним позицій в Золотому. І що саме там - найбільші втрати...
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А продажный ...резидент ЗЕбил - капитулянт заявлял что главное задание для Украинского народа и ВСУ - достичь понимания неизбежности мира любой ценной ( даже на условиях фашистского кремля) и даже капитуляцией Украины на милость нашего самого лютого кровавого врага в мире оккупанта суверенной украинской земли Крыма и Донбасса, проклятой фашистской паРаши. Ну и как можно совместить мир - капитуляцию и одновременно стать полноправным членом в братской семье европейских народов в дружественном НАТО. Что то темнят проклятые продажные кремлёвские холуи ЗЕбилы - капитулянты.
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Наверное поэтому с приходом зе сократили финансирование программ ВСУ, а питание в армии Украины снова стало хуже, чем при совке.
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А где натовские войска воевали так как мы на Донбассе за последние лет 20?
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armamagedoniks В Іраці наприклад,в Афганістані,там не тільки ж США воювали.
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Этот "министр" мысленно живет в мирное время до 2014 г.
...
Плохо...
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Друже,да з нього такий міністр МО як з лайна куля,і живе він не тут,він тут на заробітках.
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