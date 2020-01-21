 Полиция задержала мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

О задержании хулигана рассказал на брифинге начальник Криворожского отделения полиции Сергей Лукашов.

"Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции. В результате проведенных мероприятий сегодня злоумышленника задержали", — рассказал Лукашов.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы глубоко обеспокоены осквернением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, - посольство США

Наказание по этой статье — от штрафа в сумме до 850 гривен до лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.