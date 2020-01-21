 Полиция задержала мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
О задержании хулигана рассказал на брифинге начальник Криворожского отделения полиции Сергей Лукашов.
"Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции. В результате проведенных мероприятий сегодня злоумышленника задержали", — рассказал Лукашов.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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Наказание по этой статье — от штрафа в сумме до 850 гривен до лишения свободы сроком на 3 года.
Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.
http://bbcccnn.org/uvaga-vsim-novij-rozvod-vihodzhu-z-metro-jdu-na-robotu-pidhode-divchina-i-prosit-pidkazati-yij-dorogu/
Виходжу З Метро, Йду На Роботу, Підходе Дівчина І Просить Підказати Їй Дорогу…
Виходжу з метро на лукьянівці і йду на свою улюблену роботу, підходе дівчина(тупа с*ка) і просить підказати їй дорогу до Артема 77, у неї сів телефон і вона не може карту глянути. Я як людина, яка працювала років 8 тому курьєром без смартфону, ввійшов в положення.
Починаю дивитися карту, а тупа **** стоїть біля мене і уважно втиче в телефон, мені одразу стало підозріло що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха -притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я цій тупій сукі дорогу і пішов в перехід біля Києвської русі.
Спукаюсь і мене не покидає відчуття що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний -вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі що два маленьких відділи розстібнула та тупа ****!
Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою що та **** могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробок з під сірників, а там трава! Тупа **** поклала мені траву! Після хвилини роздумів я купив пару носків і викинув той коробок в смітник.
Історія тільки розпочалася)
Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами "доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка" У них **** наводка!!! Кажу щоб ішли в дупу, нічого шукати в себе не дам, а мудило в формі каже що поїдемо в участок для перевірки. А я ж на роботу іду) Ну я кажу давайте свідків і що руки мені в рюкак і в кишені щоб жодна скотина не сунула, я сам все витягую. А ці мудили стоять і чекають коли я дістану той коробок) Я витягнув все що було, а коробка немає, вони бачу менжуються і просять щоб я все витягнув.) каже той перший, Шукаюлохов, дайте я перевірю чи ви все витягли. Кажу щоб закатав рукава по лікті і попросив дівчину, яка ішла повз з кавою, побути ще одним свідком! Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав що вибачається і я вільний. Характерно що огляд курточки і штанів був супер поверхневим!!!
Висновоки:
1)Якщо у вас хтось невідомий щось просить просіть щоб стояли на відстані.
2)Слідкуйте за кишенями.
3) поліція з народом.