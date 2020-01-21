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 Полиция задержала мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Нарушителя разыскивали 80 правоохранителей. Он действовал из хулиганских побуждений и, помимо памятника жертвам Холокоста, повредил еще несколько городских объектов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

О задержании хулигана рассказал на брифинге начальник Криворожского отделения полиции Сергей Лукашов.

"Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции. В результате проведенных мероприятий сегодня злоумышленника задержали", — рассказал Лукашов.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы глубоко обеспокоены осквернением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, - посольство США

Наказание по этой статье — от штрафа в сумме до 850 гривен до лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Источник: https://censor.net.ua/n3171128
 
   
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Увага всім новий розвод!
http://bbcccnn.org/uvaga-vsim-novij-rozvod-vihodzhu-z-metro-jdu-na-robotu-pidhode-divchina-i-prosit-pidkazati-yij-dorogu/

Полиция задержала мужчину, осквернившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7013

Виходжу З Метро, Йду На Роботу, Підходе Дівчина І Просить Підказати Їй Дорогу…

Виходжу з метро на лукьянівці і йду на свою улюблену роботу, підходе дівчина(тупа с*ка) і просить підказати їй дорогу до Артема 77, у неї сів телефон і вона не може карту глянути. Я як людина, яка працювала років 8 тому курьєром без смартфону, ввійшов в положення.
Починаю дивитися карту, а тупа сука стоїть біля мене і уважно втиче в телефон, мені одразу стало підозріло що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха -притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я цій тупій сукі дорогу і пішов в перехід біля Києвської русі.
Спукаюсь і мене не покидає відчуття що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний -вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі що два маленьких відділи розстібнула та тупа сука!
Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою що та сука могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробок з під сірників, а там трава! Тупа сука поклала мені траву! Після хвилини роздумів я купив пару носків і викинув той коробок в смітник.
Історія тільки розпочалася)
Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами "доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка" У них сука наводка!!! Кажу щоб ішли в дупу, нічого шукати в себе не дам, а мудило в формі каже що поїдемо в участок для перевірки. А я ж на роботу іду) Ну я кажу давайте свідків і що руки мені в рюкак і в кишені щоб жодна скотина не сунула, я сам все витягую. А ці мудили стоять і чекають коли я дістану той коробок) Я витягнув все що було, а коробка немає, вони бачу менжуються і просять щоб я все витягнув.) каже той перший, Шукаюлохов, дайте я перевірю чи ви все витягли. Кажу щоб закатав рукава по лікті і попросив дівчину, яка ішла повз з кавою, побути ще одним свідком! Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав що вибачається і я вільний. Характерно що огляд курточки і штанів був супер поверхневим!!!
Висновоки:
1)Якщо у вас хтось невідомий щось просить просіть щоб стояли на відстані.
2)Слідкуйте за кишенями.
3) поліція з народом.
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було об'явлено план перехват, задіяна вся поліція кривого рогу !
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було об'явлено план перехват, задіяна вся поліція кривого рогу !
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Ну тепер Сеньйор "Уманський Єрусалим" буде задоволений.
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скрепоносец, тоисть носитель сруского и особова произхождение
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Так об этом все еще вчера написали. Мало того, пойманый из "сидельцев" - в недавнем прошлом зэк. Да и вычислили его рожу по видео с места преступления.
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а вот это уже подозрительно - ты возьми на себя осквернение памятника, а мы не будем тебе паять 5 грамм героина в кармане.
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Увага всім новий розвод!
http://bbcccnn.org/uvaga-vsim-novij-rozvod-vihodzhu-z-metro-jdu-na-robotu-pidhode-divchina-i-prosit-pidkazati-yij-dorogu/



Виходжу З Метро, Йду На Роботу, Підходе Дівчина І Просить Підказати Їй Дорогу…

Виходжу з метро на лукьянівці і йду на свою улюблену роботу, підходе дівчина(тупа с*ка) і просить підказати їй дорогу до Артема 77, у неї сів телефон і вона не може карту глянути. Я як людина, яка працювала років 8 тому курьєром без смартфону, ввійшов в положення.
Починаю дивитися карту, а тупа **** стоїть біля мене і уважно втиче в телефон, мені одразу стало підозріло що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха -притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я цій тупій сукі дорогу і пішов в перехід біля Києвської русі.
Спукаюсь і мене не покидає відчуття що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний -вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі що два маленьких відділи розстібнула та тупа ****!
Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою що та **** могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробок з під сірників, а там трава! Тупа **** поклала мені траву! Після хвилини роздумів я купив пару носків і викинув той коробок в смітник.
Історія тільки розпочалася)
Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами "доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка" У них **** наводка!!! Кажу щоб ішли в дупу, нічого шукати в себе не дам, а мудило в формі каже що поїдемо в участок для перевірки. А я ж на роботу іду) Ну я кажу давайте свідків і що руки мені в рюкак і в кишені щоб жодна скотина не сунула, я сам все витягую. А ці мудили стоять і чекають коли я дістану той коробок) Я витягнув все що було, а коробка немає, вони бачу менжуються і просять щоб я все витягнув.) каже той перший, Шукаюлохов, дайте я перевірю чи ви все витягли. Кажу щоб закатав рукава по лікті і попросив дівчину, яка ішла повз з кавою, побути ще одним свідком! Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав що вибачається і я вільний. Характерно що огляд курточки і штанів був супер поверхневим!!!
Висновоки:
1)Якщо у вас хтось невідомий щось просить просіть щоб стояли на відстані.
2)Слідкуйте за кишенями.
3) поліція з народом.
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Без доказів тою скаргою підітруться тільки...
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О! пане, дык вам мемуары писать на тему житие ты мое бытие, на бестелера потяненут... А я бы не пожален баблосика и по камерам сам бы вычислил эту наркоманшу, шо на крючке у ментов... Минимум пута бы были ее оберегом(звичайно БУ-шные), або ще якi пранцi вiд знахарки... Они хоть и не эффективны (физически ), но морально-психологически - улетные...лучше любого кокса(криворожского)... А ваапше-та, насчет криворожского осквернителя... И это из такой среды 73-ем процентам улыбнулося счастье...
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Правосудие по Коломойскому: Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Хоть одного сепара с таким подходом взяли в Украине за 5 лет войны??? клоуны кагтавые
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а откуда гитлер думаешь скопипастил идею об особенной нации? - никогда не задумывался? уже давно не секрет не секрет, что евреи неевреев даже за людей не считают))) - и это основы национального воспитания.
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Кацап, в Україні все інакше, більше спілкуйся з другими народами, поважай їх.
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Еврейские девочки из "фемен" кресты бензопилами спиливают и нече все молчат, а тут фломастером дописал "цигане и гемосексуалы" так все - осквернитель
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До відома всіх: КАЦАП, це росіянин, який ненавидить Україну і все,що з нею пов'язано.
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