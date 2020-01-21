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 12 украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах в критическом состоянии, - Денисова

12 незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на встрече с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице омбудсмена в Фейсбуке.

Денисова рассказала, что в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма находится 115 украинских политзаключенных.

Среди указанных граждан Украины есть такие, которые содержатся в заключении уже более пяти лет подряд. 86 человек – это крымские татары, которым инкриминируются организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация деятельности экстремистской организации, членство в запрещенной в Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир", отметила она.

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Денисова обратила внимание Рамы на то, что некоторые граждане Украины находятся в критическом состоянии и требуют срочного обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.

"В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Виктор Шур, которые удерживаются на территории Российской Федерации, и Абдулгазыев Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиев Рустем, которые содержатся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – написала омбудсмен.

Денисова призвала Раму применить все рычаги влияния ради восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на родину живыми.

Также Денисова призвала председателя ОБСЕ усилить совместное давление международного сообщества на РФ с целью выполнения ею норм международного права, уважения прав и свобод человека и гражданина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171127
 
 
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опять подводят чтобы воду в крым дать. всех на всех же меняли, все коцапам дали, и опять не все...
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Зеля промовить - найважливіше це люди - і дасть водичку окупантам.
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Какие же дохлые эти украинцы...всегда болеют и чахнут в не воле...Постоянно ноют и жалятся...Вот русские в украинских тюрьмах живут как в щоколаде...Ни одной жалобы))
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Паси аленя, тунгус, твоё мнение никого здесь не интересует...
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Так ведь обменяли всех на всех, а теперь оказывается ещё 700 человек в кацапии сидит, где беркутов брать для обмена?
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