 Именно глава Минобразования Новосад заблокировала повышение зарплат учителям, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева.

"Мы, когда были у власти повысили заработную плату работникам образования в 2017 году на 50%, и в 2018 году еще на 25%. Образование было приоритетом деятельности предыдущей власти. И уже завершая свою каденцию, мы совместно с министерством социальной политики совместно с министерством образования и науки, фактически, реформировали сетку, таким образом, чтобы с 1 января 2020 повысить заработную плату педагогам еще на 25% и наметить, как мы в течение трех лет выйдем на заработную плату, которая равнялась 4 прожиточным минимумам, как это предусмотрено законом об образовании", - заявил Рева.

Он сообщил, что это было 822 постановление правительства Гройсмана, за которое проголосовало все правительство, включая нынешнего министра финансов Оксану Маркарову.

"Для реализации нужно было 15 млрд гривен, государственных и 5млрд гривен из местного бюджета. Мы прописали, как эти средства можно найти. Так вот именно министр Новосад публично, при обсуждении бюджета во втором чтении, заявила, что это постановление не реальное и его нужно приостановить, потому что, как она сказала, денег нет", - добавил Рева.

Рев напомнил, что в декабре Новосад выписала себе премию в несколько сотен тысяч гривен.

"В декабре эта министр выписывает себе премию в несколько сотен тысяч гривен и потом начинает рассказывать о том, как трудно жить на 36 тысяч гривен, будучи политической фигурой. Я думаю, что то, что она наговорила, лишний раз свидетельствует о том, что все это правительство самокатов надо гнать за неадекватность и профнепригодность", - заявил он.

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