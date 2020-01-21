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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1985) учитель (322) Рева Андрей (467) Новосад (68)

 Именно глава Минобразования Новосад заблокировала повышение зарплат учителям, - Рева

Именно министр образования Анна Новосад заблокировала повышение зарплат учителям, сказав, что денег нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева.

"Мы, когда были у власти повысили заработную плату работникам образования в 2017 году на 50%, и в 2018 году еще на 25%. Образование было приоритетом деятельности предыдущей власти. И уже завершая свою каденцию, мы совместно с министерством социальной политики совместно с министерством образования и науки, фактически, реформировали сетку, таким образом, чтобы с 1 января 2020 повысить заработную плату педагогам еще на 25% и наметить, как мы в течение трех лет выйдем на заработную плату, которая равнялась 4 прожиточным минимумам, как это предусмотрено законом об образовании", - заявил Рева.

Он сообщил, что это было 822 постановление правительства Гройсмана, за которое проголосовало все правительство, включая нынешнего министра финансов Оксану Маркарову.

"Для реализации нужно было 15 млрд гривен, государственных и 5млрд гривен из местного бюджета. Мы прописали, как эти средства можно найти. Так вот именно министр Новосад публично, при обсуждении бюджета во втором чтении, заявила, что это постановление не реальное и его нужно приостановить, потому что, как она сказала, денег нет", - добавил Рева.

Рев напомнил, что в декабре Новосад выписала себе премию в несколько сотен тысяч гривен.

"В декабре эта министр выписывает себе премию в несколько сотен тысяч гривен и потом начинает рассказывать о том, как трудно жить на 36 тысяч гривен, будучи политической фигурой. Я думаю, что то, что она наговорила, лишний раз свидетельствует о том, что все это правительство самокатов надо гнать за неадекватность и профнепригодность", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3171125
 
 
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вот же зеленая ****...
надеюсь все учителя прочитают...
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Це подарунок вчителям за участь у виборах.
За дурість потрібно платити...
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эта такая же барыжная крыса только в профиль.Те разворовали бюджет откатами а эти окладами
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Ну она ведь сказала, что ей не хватает денег на содержание ребенка!
Надо же на какой то ерунде сэкономить.
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не хватает денег на содержание ребенка которого у неё нет
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может она сирот содержит...Тажелое наследие царского режима Порошенко... Именно глава Минобразования Новосад заблокировала повышение зарплат учителям, - Рева - Цензор.НЕТ 7459
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Суку эту выкинуть нужно нахер. Ох и тварь циничная. Жесть просто
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Ти тварина і тисячі в місяць не заслуговуєш. А їй 36 000 мало. Пнх зє курва дибільна.
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доколе будем терпеть лицемерных лжецов с шутом во главе?.....
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Они ещё и премии сами себе выписывают... 😵 😱 😬
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А прежде чем наниматься на работу эта курица не знала её будущую зряплату? Привыкла жить на гранты , нифига не делая....Гавкать и гадить легче , чем не работать на 36 тыс.....
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В очередь сукины дети! В очередь! (с)
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А Организм ни в чем не виноват! Трам-пам-пам Именно глава Минобразования Новосад заблокировала повышение зарплат учителям, - Рева - Цензор.НЕТ 4577
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А себе на зарплаты деньги есть, то видите ли им зарплаты в 40 тысяч мало на эти деньги не могут выжить. А учителя на 4000 грн выживают, вот твари!
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Я хоть и голосовал за Пороха, но пытаюсь обьективно оценивать людей из зекоманды. Так вот эта тварь по-моему самый яркий пример сплава непрофессионализма зашкаливающего самомнения и цинизма. Эту скотину первой выгнать нахер нужно
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Ну прям праздник какой то. Почему? Да потому что учителя бежали первыми голосовать за ЗЕ.
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Зелечмошники навыбирали власть, один круче другого: министр образования делает 9 ошибок в одном предложении, министр здравоохранения не отличит анальгин от нафталина, а глава гбр с учебной степенью "доктор наук", вообще позорно провалила базовый экзамен по праву. Вообщем, про зебилов коротко - лох это судьба.
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Стерилизовать ее нужно, что бы такие не размножались
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