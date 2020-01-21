 Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу главы правительства в Facebook.
Речь об оплате труда топовых государственных менеджеров шла на совещании премьер-министра с представителями госпредприятий.
"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", — указал Гончарук.
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Напомним, 17 января президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.
"С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", — сказал Зеленский.
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Причини ненавідіти @poroshenko є тільки у двох категорій людей: у тих, хто дуже шанує Путіна, й тих, кому Порох не дав грабувати Україну; а в тих бовдурей, кому ці шанувальники та крадії насрали у череп - в них причини насправді немає, проте є гімно у черепі...
Треба ще з десяток? А може ми петра того, як путіна в росії? Канонізуєм? Царь хороший, боярі хренові?)
пєтя теж ху..ло.
Я з тих, що обох би на вербі повісив...
Я б яника вернув... Бо судячи по цій смердючій лицемірній банді в вишиванках і з прапором... котра крала не менше яника... Враження складається, що все як у леніна... Революції придумують романтики, втілюють фанатики, а до влади приходять відверті пі..си.
Пєтя поліз в другий тур для чого?)
Вони не можуть достойно ростити дітей...
Існує необхідність у 50-100 кріпаків на брата... Так сказати для нормального існування.
... особенно жаль наблюдательные советы
- Вчера єто стоило 50..
- Инфляция!
21.01.2020, 20:55 • 380 • 0
Ключевое обещание президента Зеленского привести на руководящие должности в государстве новых незаангажированных в коррупционных схемах менеджеров, похоже, окончательно потерпела крах.
По крайней мере, это касается стратегической для страны отрасли - атомной энергетики. Несмотря на ряд косметических увольнений, контроль на финансовыми потоками в украинской атомке сохраняют люди из старой властной команды, утверждает Интернет-издание "Открытая Украина".
Речь идет о вероятном назначении на должность руководителя ОП "Атомкомплект" человека, непосредственно связанного не только с предыдущим руководством Энергоатома, но и с рядом скандально известных финансово-криминальных группировок столицы.
По данным СМИ, Руслан Жмудский, неожиданно стал претендентом номер один на наиболее лакомую должность во всей структуре НАЭК "Энергоатом", напрямую связан трудовыми отношениями с компанией "ХОЛТЕК УКРАИНА", которая по заказу Энергоатома, реализует в Украине проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Налицо явный конфликт интересов, который почему-то не замечают ни в правительстве, ни в профильном министерстве, ни в новом руководстве НАЭК "Энергоатом", отмечает издание.
"Компания подрядчик, благодаря имплементации своего человека в руководящие структуры заказчика, получает практически полный контроль над проектом общая стоимость которого составляет 37000000000 гривен.
Ситуация становится еще более резонансной, учитывая то, кто работает в связке с компанией "Холтек". Это компания СК "Укрстроймонтаж", которую непосредственно контролирует фигурант ряда громких коррупционных скандалов - Максим Микитась.
По инсайдерской информации журналистов расследователей Микитась, несмотря на свою подмоченную репутацию, пользовался особым расположением предыдущего руководителя Энергоатома Юрия Недашковского, освобожденного от занимаемой должности с приходом к власти команды Владимира Зеленского.
С тем же таки Недашковским связывают и саму компанию "Холтек Украина", в частности ее глава Сергей Тараканов в свое время работал у Недашковского на должности заместителя директората по эксплуатации и модернизации НАЭК "Энергоатом" и уже оттуда, не без протекции Недашковского, перешел в компанию, которая по странному стечению обстоятельств получила от Энергоатома многомиллиардный заказ на строительство хранилища отработанных ядерных отходов. Что касается наиболее вероятного кандидата на должность ОП "Атомкомплект" Руслана Жмудского, то он до последнего времени занимал должность коммерческого директора в той же таки компании "Холтек Украина".
Таким образом, группа Недашковского-Микитася, как не без оснований считают эксперты, рассчитывает сохранить контроль над финансовыми потоками в этом проекте и над другими не менее ценными тендерными закупками Энергоатома в будущем", - пишет "Открытая Украина".
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В этой полукриминальной истории, подчеркивает издание, странно выглядит фигура нынешнего исполняющего обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина.
"Из источников в главном офисе этой компании известно о проверке, которую провело руководство Энергоатома в деятельности компании "Холтек Украины" при строительстве хранилища ядерных отходов и о выявлении многочисленных злоупотреблениях на общую сумму в десятки миллионов гривен. Материалы проверки, якобы, даже передали в правоохранительные органы. Но потом это дело замяли и на сцене появился Руслан Жмудский в качестве кандидата на одну из ключевых должностей в структуре Энергоатома.
Мог ли не знать Павлишин о связи этого человека с компанией "Холтек Украина" и людьми Недашковского? Вряд ли! Вопрос риторический. Такие назначения происходят при полном консенсусе всех заинтересованных сторон и в самом Энергоатоме и в министерстве и офисе гаранта.
В любом случае, если назначение Жмудского таки состоится, можно будет не сомневаться в крышевании на высшем уровне. И эра мародерства в государственных компаниях не только не завершилась, но и приобретает новые эпические масштабы", - резюмирует "Открытая Украина".
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