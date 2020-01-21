 Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу главы правительства в Facebook.

Речь об оплате труда топовых государственных менеджеров шла на совещании премьер-министра с представителями госпредприятий.

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", — указал Гончарук.

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Напомним, 17 января президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", — сказал Зеленский.

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