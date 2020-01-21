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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1985) Гончарук_Алексей (551)

 Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и глав наблюдательных советов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу главы правительства в Facebook.

Речь об оплате труда топовых государственных менеджеров шла на совещании премьер-министра с представителями госпредприятий.

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", — указал Гончарук.

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Напомним, 17 января президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", — сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров 01
Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171124
 
 
 Топ комментарии
 
валуны с неба‏ @Axiom_UA 1 дн.1 день назад

Причини ненавідіти @poroshenko є тільки у двох категорій людей: у тих, хто дуже шанує Путіна, й тих, кому Порох не дав грабувати Україну; а в тих бовдурей, кому ці шанувальники та крадії насрали у череп - в них причини насправді немає, проте є гімно у черепі...
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Такими темпами менять гнилое порошенковское наследство можно до нового пришествия. Популизм чистой воды.
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валуны с неба‏ @Axiom_UA 1 дн.1 день назад

Причини ненавідіти @poroshenko є тільки у двох категорій людей: у тих, хто дуже шанує Путіна, й тих, кому Порох не дав грабувати Україну; а в тих бовдурей, кому ці шанувальники та крадії насрали у череп - в них причини насправді немає, проте є гімно у черепі...
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5 років "гідності" було мало?
Треба ще з десяток? А може ми петра того, як путіна в росії? Канонізуєм? Царь хороший, боярі хренові?)
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путін ху..ло.
пєтя теж ху..ло.
Я з тих, що обох би на вербі повісив...
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зрозуміло...з категорії всєаніадінакавиє Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 4045.атнять і падєліть
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Он адепт церкви Янелоха Акакаяразница Оманского Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 2659
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Нє... Та ви шо... Ні в якому разі... пєтя бох... І то х..ня шо він всю дорогу на держ службі і мільярдер...

Я б яника вернув... Бо судячи по цій смердючій лицемірній банді в вишиванках і з прапором... котра крала не менше яника... Враження складається, що все як у леніна... Революції придумують романтики, втілюють фанатики, а до влади приходять відверті пі..си.
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ну замену нашли действительно достойную.....
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Вибори без вибору...
Пєтя поліз в другий тур для чого?)
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Походу їм по 10 міліонів вже мало...
Вони не можуть достойно ростити дітей...
Існує необхідність у 50-100 кріпаків на брата... Так сказати для нормального існування.
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поздно пить боржоми, когда почки отказали.
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недолго музыка играла
... особенно жаль наблюдательные советы Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 9113
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Да норм все эпоха беднрсти для них прошла
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Вдивіться в ці прекрасні цифри: станом на 20 січня виконання місячного плану надходження в бюджет аж 18%!!! Ай да Гончарук, ай да курвий син!з елені проф-міністри недаремно отримують захмарні зарплати!

Гончарук поручил пересмотреть зарплату государственных топ-менеджеров - Цензор.НЕТ 5076
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- Єто серьезно, Билли, єто 80!
- Вчера єто стоило 50..
- Инфляция!
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Коррупционный скандал на миллиарды. Как представители старой власти при поддержке криминалитета пытаются сохранить контроль над атомной энергетикой Украины, - СМИ
21.01.2020, 20:55 • 380 • 0

Ключевое обещание президента Зеленского привести на руководящие должности в государстве новых незаангажированных в коррупционных схемах менеджеров, похоже, окончательно потерпела крах.
По крайней мере, это касается стратегической для страны отрасли - атомной энергетики. Несмотря на ряд косметических увольнений, контроль на финансовыми потоками в украинской атомке сохраняют люди из старой властной команды, утверждает Интернет-издание "Открытая Украина".
Речь идет о вероятном назначении на должность руководителя ОП "Атомкомплект" человека, непосредственно связанного не только с предыдущим руководством Энергоатома, но и с рядом скандально известных финансово-криминальных группировок столицы.
По данным СМИ, Руслан Жмудский, неожиданно стал претендентом номер один на наиболее лакомую должность во всей структуре НАЭК "Энергоатом", напрямую связан трудовыми отношениями с компанией "ХОЛТЕК УКРАИНА", которая по заказу Энергоатома, реализует в Украине проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Налицо явный конфликт интересов, который почему-то не замечают ни в правительстве, ни в профильном министерстве, ни в новом руководстве НАЭК "Энергоатом", отмечает издание.
"Компания подрядчик, благодаря имплементации своего человека в руководящие структуры заказчика, получает практически полный контроль над проектом общая стоимость которого составляет 37000000000 гривен.
Ситуация становится еще более резонансной, учитывая то, кто работает в связке с компанией "Холтек". Это компания СК "Укрстроймонтаж", которую непосредственно контролирует фигурант ряда громких коррупционных скандалов - Максим Микитась.
По инсайдерской информации журналистов расследователей Микитась, несмотря на свою подмоченную репутацию, пользовался особым расположением предыдущего руководителя Энергоатома Юрия Недашковского, освобожденного от занимаемой должности с приходом к власти команды Владимира Зеленского.
С тем же таки Недашковским связывают и саму компанию "Холтек Украина", в частности ее глава Сергей Тараканов в свое время работал у Недашковского на должности заместителя директората по эксплуатации и модернизации НАЭК "Энергоатом" и уже оттуда, не без протекции Недашковского, перешел в компанию, которая по странному стечению обстоятельств получила от Энергоатома многомиллиардный заказ на строительство хранилища отработанных ядерных отходов. Что касается наиболее вероятного кандидата на должность ОП "Атомкомплект" Руслана Жмудского, то он до последнего времени занимал должность коммерческого директора в той же таки компании "Холтек Украина".
Таким образом, группа Недашковского-Микитася, как не без оснований считают эксперты, рассчитывает сохранить контроль над финансовыми потоками в этом проекте и над другими не менее ценными тендерными закупками Энергоатома в будущем", - пишет "Открытая Украина".

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В этой полукриминальной истории, подчеркивает издание, странно выглядит фигура нынешнего исполняющего обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина.
"Из источников в главном офисе этой компании известно о проверке, которую провело руководство Энергоатома в деятельности компании "Холтек Украины" при строительстве хранилища ядерных отходов и о выявлении многочисленных злоупотреблениях на общую сумму в десятки миллионов гривен. Материалы проверки, якобы, даже передали в правоохранительные органы. Но потом это дело замяли и на сцене появился Руслан Жмудский в качестве кандидата на одну из ключевых должностей в структуре Энергоатома.
Мог ли не знать Павлишин о связи этого человека с компанией "Холтек Украина" и людьми Недашковского? Вряд ли! Вопрос риторический. Такие назначения происходят при полном консенсусе всех заинтересованных сторон и в самом Энергоатоме и в министерстве и офисе гаранта.
В любом случае, если назначение Жмудского таки состоится, можно будет не сомневаться в крышевании на высшем уровне. И эра мародерства в государственных компаниях не только не завершилась, но и приобретает новые эпические масштабы", - резюмирует "Открытая Украина".
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From-ua
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Вы народу хоть на велосипед добавьте Слуги.
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Справедливые зарплаты должны отталкиваться о минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Добавьте к прожиточному минимуму сколько-то процентов вот и будет справедливая зарплата государственного топ-менеджера. Если хотят больше пусть подымают прожиточный минимум и минимальную зарплату для всех. Тоже и пенсий касается.
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