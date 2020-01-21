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Все про:призыв (521) служба (30) Загороднюк (109)

 "Есть смысл уменьшать срок", - министр Загороднюк высказался за сокращение времени прохождения срочной службы

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока призыва в армию и за привлечение солдат срочной службы к службе по контракту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", - сказал Загороднюк 

По его словам, срочная служба не имеет значительного влияния на способности Вооруженных сил Украины. "У нас сейчас срочной службы - примерно 10%. То есть она не отыгрывает особенно большого влияния на способности (Вооруженных сил), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил", - пояснил Загороднюк.

По его словам, если уменьшить срок службы в украинской армии и ввести качественную подготовку солдат, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, - где они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как абсолютно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки - процент тех, кто останется, будет гораздо больше. Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3171122
 
   
 Топ комментарии
 
Я правильно понял,что это тот министр обороны Украины,который к теще в РФ-ию на Новый год ездил?
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Во время войны за независимость не может быть Армия контрактной иначе будет хана украинцам, проходили уже в 1918-1933.
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Повністю контракту потрібну робити,призовна неефективна.В нас не буде,як в Швеції,тут ментальність совків.А призовна армія у нас,мало чим відрізняється від москальської.
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должна быть всеобщая военная повинность на годик
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так вона і є, якщо в тебе є вища освіта , то рік служиш, якщо немає, то 1,5 року.
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А почему на годик?Вот просто блин интересно,как вам удалось определить этот хренов интервал.На годик хдде?, в ВВС на годик?,в ПВО на годик,где блин на годик?Я так понимаю,что Вы считаете вполне достаточным года службы в ЦАХАЛ вполне достаточным выполнением своего долга?
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Я правильно понял,что это тот министр обороны Украины,который к теще в РФ-ию на Новый год ездил?
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Правда.
Чувак, ти трохи відволікайся від Порошенка.
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не гони
я даже цукерки его опять ем
стоило было убрать от корыта золота людина опять стала
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Але, кажуть що фейк: «У мережі запустили фейк про новорічний відпочинок міністра оборони України в Росії.»
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Да, он сказал, что его тёща в Запорожье и никто этого до сих пор не опроверг...
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Повністю контракту потрібну робити,призовна неефективна.В нас не буде,як в Швеції,тут ментальність совків.А призовна армія у нас,мало чим відрізняється від москальської.
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Во время войны за независимость не может быть Армия контрактной иначе будет хана украинцам, проходили уже в 1918-1933.
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Andrea Petrychenko Тоді взагалі нічого не було.Армія призовна неефективна і це видно,як би там якісь експерти не кричали.Москалі вже майже виграли цю гібридну віну,саме гібридну.
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проблема в тому, що у зє слуг коштів на це немає, в них вже грошей ні на що не має....
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Вибачайте що росiйською мовою. Я поняла, что призывной армии не должно быть?
Т.е в отличии от сегодня, курс молодого бойца парень будет проходить за деньги? За возможность обучить тактике мотострелкового соединения ему будут платить зарплату?
За изучение АК премия будет?
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Fox Ermolova Ні,у вас совкове мишлення.Багато хто хоче на контракту армію,але не хоче зустічатися з совком в армії.Потрібна нармальна реформа,щоб викорінити совок.А воювати потрібно високоточною і якісною зброєю,а не з калашниками бігти по полі.Ми не можемо закидати трупами ворогів,як совок робив.
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После высокоточного оружия должен появиться захватчик с "калашами" иначе можно Марс бомбить, если никто туда не придёт после бомбёжки...
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Нахрена ваше та армия, Путин им же поможет, защитит. Приехал в военкомат и еащад- срочка щащиталась, пусть кому надо тот и служит, а наши деточки после дискачей отдыхают
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если дать этому мудаку реальный срок
и каждый год увеличивать его на 10%..
Думаю армия только выиграет
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нет. оно закончило училище с военной кафедрой..
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Я думаю,что если у этого ботаника спросить,,сколько служат сейчас,то он не ответит,или скажет ,а какая разница,давайте все равно уменьшим
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вы сначала алкашей и нариков с контрактов уберите... на тех дебилах наживаются командиры за провинности лишая части денег и это повсеместно. бомжи подписывают контракт чтобы пожрать и поспать годик на передок их все равно не кидают.
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мирко саблич Досить вже мастурбувати на Ізраїль.Їм США дуже сильно допомагає.Навіть Трамп казав,що США захисить Ізраїль.
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Ситуация тут и в Украине очень похожа. Так что надо перенимать опыт, и искать более эффективные решения.
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Ex Donchanin Не та ситуація.У ваших ворогів немає стільки зброї.як у наших.Та й ви чомусь не перемогли палестинських терористів.
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Совсем не подготовленный человек всё равно, что никого нет, кроме контрактников...
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ВКЛ_это_мы_01 Так нормальна контрактна потрібна.Бо армія це також професія.І багато хто хотів би бути там.але не хоче бачити совкових порядків,які нажаль ще є навіть на контракті.За призов взагалі можна не говорити,там фактично ще повністю совєцький союз.З цим ніколи Україна також не буде сильна.
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На контрактную армию нужны деньги, паРаша заваливает трупами, а чтобы сделать много трупов, необходимо много умеющих стрелять.
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Дело не в Израиле, а в подготовленности к отражению агрессии...
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ВКЛ_это_мы_01 У Ізраїля вороги слабкіші і немають стільки зброї.Призов не збільшить її кількість і нічого не дасть.
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У Израиля враг слабый, но они готовят всех, а у Украины - сильный и потому надо уменьшить обучение?
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А самое главное, потом сборы. У некоторых может быть по 1 месяцу в году.
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Минулий міністр починав з таких самих текстів і мелодій , в грудні 2013 вже мали ліквідувати військкомати і знищити всі бази даних , але путінська агресія і Майдан врятували Армію від знищення . Тепер зєбіли , це ваші обранці , знову починають розкручувати тему за якою стоїть ліквідація ЗСУ . Їх може і не ліквідують , щоб 73% ідіотів не нявкали, але занурять в Хаос . Після чого вона не буде нічого варта . Прокляті зєбіли , Україна суверенна до літа .
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Когда кто-то говорит, что солдата можно сделать профи за год, он не служил и дня. Если сделать стрелка - да, хватит года. Профи - 2 года. Я служил срочную в совке и стал профи РТГ только через полтора года.А потом отточил мастерство на 1 класс за последние полгода.
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...дмб-92-весна Миропіль
за 2 роки служби з автомата стріляв разів 5 не більше...по 12 набоїв...
решту служби-робив ремонт майору...працював на деревообробному комбінаті...збирав картоплю і чистив буряк у колгоспі..возив гній на город у прапора..ВСЕ НЕ ПЕРЕЧИСЛИТИ
Отакий з мене вояка!
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О так ти служив ще в Совєцькій Армії !
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В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !.От сантехников - до прездидента ! !!Спросите у WADA!...Правда там были " електрики "...ВПРОЧЕМ...Я соглашусь с нашис как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??,,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !...... а по нашему------- ЧМОШНИКИ !!

..ю.ю.ю.юбю.юю
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Військовослужбовець, який обслуговує складну техніку, повинен служити не менше 2-х років.
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для чего нав вообще армия нужна...в случае войны россия нас защитит
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