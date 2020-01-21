 Украинского воина Валерия Закусило, погибшего на Донбассе, похоронят 22 января в Белой Церкви

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Валерий Закусило (позывной Морячок), 1987 года рождения, уроженец Прибалтики, старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 января в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Валерий Закусило родился 27.10.1987 года. После развода родителей вместе с отцом вернулся на его родину, в село Гуничи Овручского района Житомирской области. Окончил автодорожный техникум. Проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Впоследствии переехал в город Белая Церковь, где и подписал контракт на военную службу в 72-й бригаде.

У него остались отец, мать, жена и две дочери.

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