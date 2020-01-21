EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1352  7
Все про:колония (347) мошенничество (768)

 Мошенники, пытавшиеся "продать должность начальника исправительной колонии" за $20 тысяч, задержаны в Киеве, - прокуратура

В Киеве полиция задержала мошенников, которые предлагали $20 тыс., обещая посодействовать в назначении на должность начальника исправительной колонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Во вторник, 21 января 2020 года, Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и следственным отделом Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве разоблачены два человека во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме $20 тыс.", - сообщается в информации.

Мошенники предлагали передать взятку чиновникам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний.

Оба были задержаны полицией после получения денег в одном из столичных ресторанов. На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на "новогодние подарки", - министерство

Источник: https://censor.net.ua/n3171120
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Интересно , - Если Осужденный купил бы Эту должность , то его бы действительно Утвердили Бы.
 показать весь комментарий
 
Шахрайство в цій справі кваліфікували в тому, що "продавці посади" немали "товару" на руках, та лише хотіли заволодіти грошовими коштами. От як би ті гроші понесли безпосередньо у мінюст, то то був би чесний бізнес і без шахрайства.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх