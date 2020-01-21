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Все про:Европа (1145) НАТО (6642) США (16059) учения (2233) Столтенберг (739)

 США развернут в Европе 200 тысяч военнослужащих, это крупнейшие силы со времен "холодной войны", - Столтенберг

Через несколько дней состоятся учения "Защитник Европы-2020". В рамках учений США перебросят в Европу 200 тысяч военнослужащих, что является наибольшим развертыванием американских войск в Европе со времен окончания "холодной войны".

Об этом во вторник во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в Брюсселе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Через несколько недель у нас будут большие учения "Защитник Европы-2020", и во время этих учений США привлекут 200 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиление трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Столтенберг назвал Россию в числе главных вызовов НАТО

"С обеих сторон Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических связей. Я верю в такую ​​связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, который является трансатлантической институтом. Я верю в эту связь, несмотря на различия и несогласие, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, "ядерное соглашение" Ирана и многие другие вопросы", - подчеркнул руководитель Альянса.

Он отметил, что Северная Америка и Европа делают сейчас вместе больше, чем они делали в течение многих предыдущих лет.

"У нас есть общие фундаментальные ценности, когда речь идет о мире и безопасности. Поэтому мы должны усиливать, а не ослаблять трансатлантические связи", - добавил Столтенберг.

Также на Цензор.НЕТ: 51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3171119
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть они к нам на передок, на пару недель заедут. Потренеруются.
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Подозреваю, что кацапы обидятся и будут возмущаться........😁
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Пусть они к нам на передок, на пару недель заедут. Потренеруются.
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Так вы же войска отводите ? Куда к вам ехать ? Сразу под Киев или Львов ?

...
...
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О,этот обмакнутый окурок,который сдал ***** Крым у некоторых в друзяках?Уж лучше чванько Трамп,чемь чмо байданутое.
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Настало время амерам примкнуть к вейшнорийцам и навалять козломордым по самые рога! США розгорнуть в Європі 200 тисяч військовослужбовців, це найбільші сили з часів "холодної війни", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8102
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Пєрєдайтє Трампу і Обамє, что на Рашкє 86% такіх как Путін.
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Сидіти в окопах без надії іти в наступ це не їхня стратегія.
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Ты читаешь написанное?США развернут в Европе 200 тысяч военнослужащих...Украина им каким боком?С Россией воевать вам назначено..Они ваш опыт изучают...А они проводят учения "Защитник Европы-2020"...
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а вообще 200 тысяч это к войне господа. Не надо Арестовича для этого включать, тем более он такой же военый как и балерина.
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Propan З ким війна? Москалі не взмозі з такими військами воювати.Вони завжди коли діло доходить до якоїсь суперечки,кажуть про ядерну зброю.А цю зброю вони не будуть перші використовувати.Бо діти керівників живуть в натівських країнах.
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читайте Цензор, Аноним, у ДНР больше танков чему у стран всех вместе взятых с кем на Западе граничит Украина. 200 тысяч перебросить да это почти половина американской армии, это десятки миллиардов просто так этого никто не делает.
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На 2017 год списочный состав армии составил 476 000 в регулярной армии, 343 000 в национальной гвардии, 1 018 000 общих военных, 330 000 гражданского персонала, 4836 самолётов и 200 000 человек в военном резерве вооруженных сил[1].
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Propan То чому вони Україну не захоплять? Чи може ви вважаєте.що Україна сильніша наприклад від Франції? Кількістю танків зараз не перемагають.В Іраці було понад 3000 тисячі танків,але за декілька місяців їх розбили без великих втрат.
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Propan Ітам не більше танків.І чому це ти пишеш денери з великої букви? ******* від тебе московським тролем.Тоді я тобі скажу.Ваших в лютому 2018,США розгромили в Сирії,без жодних втрат зі своєї сторони.
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Арестович аналитик, а для этого не надо уметь нажать на спусковой крючок...
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к сожалению он такой же аналитик как и мы с вами, непрофессиональный и не владеющий инсайдерской информацией. ХОтячя чувак не дурак, но лучше читать Цензор и ЗН чем его слушать.
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Спасибо за комплемент, что мы с Вами равны в тупости....
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Ну конечно к войне!200 тысяч попрет на 140 миллионную Россию..Прям как Наполеон..Или Гитлер...Дураки вокруг прям как мухи жужжат..
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Плацдарм для переброски в Иран, Ирак. Трамп хорошь дурака валять наверняка ведь разведка всё докладывает. Против Рашки нужны реально серьёзные санкции, а потом программа нефть в обмен на продовольствие, и все остальные проблемы - Иран, Украина, Сирия, Венисуэла решаца сразу сами собой..
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А навіщо Urals комусь потрібен? Третій сорт - не брак для СНД.
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а це каже про те що янкі не вірять в силу ЗС ЄС . і здадуть ***** все при першій можливості .
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США войны не хочет, судя по ракетному удару Ираном по базам США, правда за час предупредили через Иракское посольство.Америка технику не жалеет , но если бы погиб хоть один Американсткий солдан , знесли бы все подчистую.
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Подозреваю, что кацапы обидятся и будут возмущаться........😁
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200 тысяч это не учения - это подготовка к войне! На учения американцы даже 20 тысяч никогда не отправляли за последние годы. А тут все ясно.
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Нормальне угруповання для часів першого терміну Рейгана. Пу давно треба вказати на його місце
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ВОт похоже и укажут, чтобы он в Беларусь, Украину и Прибалтику не лез
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Да но только войны сейчас гибридные....В Украину они не зайдут, а вот в Эстонию и Литву очень может быть и оставят около 5-10% для возможного противодействия зеленым человечкам эстонским антифашистам, борцам за восстановление СССР
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РФ сходу захватывает Украину и Беларусь и угрожает напасть на Европу.
Призрак коммунизма опять в деле.
Доблестные Янки громят войска актеров играющих Путина. Короче ушатают старушку Европу в хлам и снимут профит.
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Есть что секретить: пенсионный фонд России невольно раскрыл масштабы потерь ВС РФ на Донбассе
29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
Вот и ответ вьіводку петушария и стаду кремлеботов на их вскукареки: «Да если бьі россия захотела, она через два часа бьіла бьі в Киеве.»
https://www.dialog.ua/war/155019_1530286449
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Я прикидывал потери на Донбассе тыщ 60.
Но вы ж не так это понимаете. Двойники Путина это явно не российского разлива идея. Эти товарищи имеют четки план по утилизации бывшего СССР под дудку что они его возрождают. Первый пункт был пересорить русских с ближайшими союзниками - православными странами. Потом уничтожить технологический цикл ракет Сс-20. Это Харьков, Днепр, Донецк-Луганск. Заметьте как уничтожали заводы на захваченных территориях. У русских то же самое 30 000 заводов актеры закрыли. Тут план украинские добровольцы сильно тормознули.
Пришлось при помощи Порошенко посадить добровольцев, разорить волонтеров ну и в целом маргинализировать патриотов. Судя потому что Порошенко поменяли на Зеленского план то же поменялся. Запад экономически раздербанивает Украину, русские под предлогом нанесения ядерных ударов забирают всю территорию или часть.
Склады боеприпасов вместе с ракетами ПВО предусмотрительно взорвали, во власти поставили полных импотентов и даунов. Все готово вообще то. Опасная вы нация, украинцы. Видишь как вас старательно изничтожают.
Дальше план такой или вы с Россией и Украиной воююте против Европы. Ну ковровые бомбардировки и все такое понимаете. Или вас превращают в украиноговоряший клон России и вы сдерживание нападение их танковых армад в купе с ударами штурмовиков. Ну и тактические ядерные ракеты сами понимаете .
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в песде б она была... сегодня во время прогулки с десяток арабов приветствовали меня "славой Украине"... про вовкуХуйло забудут вмиг...сразу, как склеит ласты прыщ гебешный...
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надо поддерживать США
Иран когдато был светским государством . Вот даже не вериться

https://youtu.be/x5t2DTog37k
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В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !.От сантехников - до прездидента ! !!Спросите у WADA!...Правда там были " електрики "...ВПРОЧЕМ...Я соглашусь с нашис как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??,,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !...... а по нашему------- ЧМОШНИКИ !!
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200 000?? Это точный перевод? Это же огромная армада
Такие громадные силы на одни учения из-за океана перебрасывать не будут...
Значит, останутся в Европе на постоянное базирование?
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Википедия пишет что вся действуящая армия США 460 тысяч. Половину переводят сюда. Путин собирается таки начать войну причем цели^ Беларусь Прибалтика ну и понятно Украина. Эти мысли озвучивает несколько месяцев ряд компетентный людей, например историк вхожий в Кремль В. Соловей. Это не новость. Просто американцы подтвердили что таки да, война в планах Хутина(((
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"что вся действуящая армия США 460 тысяч"

Не надо путать понятия-это только сухопутные войска без Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС.
Ну и резервистов только сухопутных войск -свыше 500 тысяч.
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Ничего себе... точно 200 тысяч? Это похоже на военную операцию планируемую...
Иран чтоль будут мочить?
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А с какого перепугу амерканцы должны воевать за Украину,где 73% жлобья,бычья,глистов,плебеев и наивных идиотов согласны стоять на коленях лишь бы их хорошо кормили.Если эти люди хотят быть хохлами на побегушках это их и только их проблема.Уважают только тех кто дерется.Поэтому понятна реакция глав Германии и Франции на действия нынешней власти.Никому такая страна в союзники нахрен не нужна.
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кто из них растегивает и застегивает Сцарьку ширинку? кто вытаскивает его сморщенную пипетку и заталкивает ее обратно?
а вообще-то это таки писец, убогий Сцарёк у кацапо-орды.))
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3-и американские военные базы в Украине могут реально помочь.Поговаривают,несколько Ф-16 уже в львовских шахтах припрятаны.
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це з кліматом повязано. реальний неврожай вже видно.
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це добре. давно вже час входити у форму для НАТО, яке в останнi роки сильно обмякло.
потрiбно обiсРашцi вказати на ii законе мiсце- на азiопськiй паРашi.
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Интересно было бы посмотреть ссылку на оригинал. 200 тысяч - это целая армия и подготовка к войне.
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А шо тебя так заглючило? Ну 200. Ну наваляют макакам макшанским. Ты шо. брат ихний?
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Мне просто интересно. С чего бы перебрасывать 200 тысяч. И я из России.
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Да. Пусть в Украине базируются. Наш Осел Оманский - главнокамандующий - поведет их в бой!
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Hellis

@13Hellis_13

·2 ч

вслед за Польшей отменил визит в Израиль и президент Литвы. Причина одна - присутствие и выступление Путина. А президент Украины аж подпрыгивает и попискивает, так его прет. И едет в Израиль. Это ж Россия поливает кровью Польшу и Литву, а не Украину.....

А наша буба попхається
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ось це бiльше схоже на правду. жаль, що не 200 тисяч.(




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шкода - краще. на жаль - також варiант, також норма.
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В ответ Китай перебросит на Урал 20 миллионов в качестве разведывательного отряда.
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Краще б Китай напав на Фінляндію по суходолу.
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Сидіти в окопах без надії іти в наступ це не їхня стратегія.
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"Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения "Защитник - 2020" (Defender 2020), для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тыс. военных", - сказав Йенс Столтенберг. Через несколько дней состоятся учения "Защитник Европы-2020". В рамках учений США перебросят в Европу 200 тысяч военнослужащих, Источник: https://censor.net.ua/n3171119
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песец, а скрепные 6 лет напригались и мол всех все бросили и только руцкии иван такои молодец, оказалось Джон одними учениями шестилетную работу скрепных инвалидов (на голову инвалидов) стёр, да и посмотрите сколько тут в коментах скрепоносцев и зебилов, да хрен да и ничего.
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Надо им предоставить аренду Крыма и Донбасса на 51 год. За 100 дол.
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У ЕрЕфії і ОЛЙУХ'а вже почалося? Доріжки за собою вже фарбують? В колір несподіваності...
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