 США развернут в Европе 200 тысяч военнослужащих, это крупнейшие силы со времен "холодной войны", - Столтенберг

Об этом во вторник во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в Брюсселе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Через несколько недель у нас будут большие учения "Защитник Европы-2020", и во время этих учений США привлекут 200 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу", - подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиление трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.
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"С обеих сторон Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических связей. Я верю в такую связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, который является трансатлантической институтом. Я верю в эту связь, несмотря на различия и несогласие, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, "ядерное соглашение" Ирана и многие другие вопросы", - подчеркнул руководитель Альянса.
Он отметил, что Северная Америка и Европа делают сейчас вместе больше, чем они делали в течение многих предыдущих лет.
"У нас есть общие фундаментальные ценности, когда речь идет о мире и безопасности. Поэтому мы должны усиливать, а не ослаблять трансатлантические связи", - добавил Столтенберг.
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зеленым человечкамэстонским антифашистам, борцам за восстановление СССР
Призрак коммунизма опять в деле.
Доблестные Янки громят войска актеров играющих Путина. Короче ушатают старушку Европу в хлам и снимут профит.
29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
Вот и ответ вьіводку петушария и стаду кремлеботов на их вскукареки: «Да если бьі россия захотела, она через два часа бьіла бьі в Киеве.»
https://www.dialog.ua/war/155019_1530286449
Но вы ж не так это понимаете. Двойники Путина это явно не российского разлива идея. Эти товарищи имеют четки план по утилизации бывшего СССР под дудку что они его возрождают. Первый пункт был пересорить русских с ближайшими союзниками - православными странами. Потом уничтожить технологический цикл ракет Сс-20. Это Харьков, Днепр, Донецк-Луганск. Заметьте как уничтожали заводы на захваченных территориях. У русских то же самое 30 000 заводов актеры закрыли. Тут план украинские добровольцы сильно тормознули.
Пришлось при помощи Порошенко посадить добровольцев, разорить волонтеров ну и в целом маргинализировать патриотов. Судя потому что Порошенко поменяли на Зеленского план то же поменялся. Запад экономически раздербанивает Украину, русские под предлогом нанесения ядерных ударов забирают всю территорию или часть.
Склады боеприпасов вместе с ракетами ПВО предусмотрительно взорвали, во власти поставили полных импотентов и даунов. Все готово вообще то. Опасная вы нация, украинцы. Видишь как вас старательно изничтожают.
Дальше план такой или вы с Россией и Украиной воююте против Европы. Ну ковровые бомбардировки и все такое понимаете. Или вас превращают в украиноговоряший клон России и вы сдерживание нападение их танковых армад в купе с ударами штурмовиков. Ну и тактические ядерные ракеты сами понимаете .
Иран когдато был светским государством . Вот даже не вериться
https://youtu.be/x5t2DTog37k
Такие громадные силы на одни учения из-за океана перебрасывать не будут...
Значит, останутся в Европе на постоянное базирование?
Не надо путать понятия-это только сухопутные войска без Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС.
Ну и резервистов только сухопутных войск -свыше 500 тысяч.
Иран чтоль будут мочить?
а вообще-то это таки писец, убогий Сцарёк у кацапо-орды.))
потрiбно обiсРашцi вказати на ii законе мiсце- на азiопськiй паРашi.
Hellis
@13Hellis_13
·2 ч
вслед за Польшей отменил визит в Израиль и президент Литвы. Причина одна - присутствие и выступление Путина. А президент Украины аж подпрыгивает и попискивает, так его прет. И едет в Израиль. Это ж Россия поливает кровью Польшу и Литву, а не Украину.....
А наша буба попхається
https://korrespondent.net/world/4184945-hensek-nato-otmetyl-rekordnoe-*******-prysutstvye-ssha-v-evrope