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Все про:беспилотник (719) Укроборонпром (846)

 Конструкторы "Укроборонпрома" представили первый дрон своего производства "Берегиня". ВИДЕО

Рама квадрокоптера "Берегиня" напечатана на 3D-принтере из карбоната. Аппарат весит меньше 2 кг, за 3 секунды набирает высоту 100 метров и может двигаться со скоростью 120 км/ч.

Новинку разработало ОАО Меридиан" им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 кг.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме ним можно управлять без ограничений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ маскируют свои дроны под беспилотники миссии ОБСЕ, - Минобороны

Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровой и аналоговой). Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

"Берегиня", в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, что защищает пилота от обнаружения специализированным оборудованием.

"Нам очень важно оперативно получить обратную связь о данном летательном аппарате от тех, кто будет его использовать, и все доработать в соответствии с потребностями конечного пользователя", - сказал замгендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

"Надеюсь, что через несколько месяцев эти квадрокоптер будут на вооружении Вооруженных Сил Украины", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские воины на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты, - Минобороны. ФОТО


Конструкторы Укроборонпрома представили первый дрон своего производства Берегиня 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171118
 
 
 Топ комментарии
 
Нежели первый, а как же бесконечные энтзуиасты и волонтеры, тот же Юрий Касьянов, а писали же немеренно статей о разработках Минобороны и Уроборонпрома. Лично знаю человека который фанат дронов и может сделать разведывательный , но его не пускают в нужные дубовые двери поэтому работает с коммунальщиками, с мериями. Шестой год войны по ходу, в голове не укладывается.
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Так а хтож против. Осел делал это в секретных условиях - в Омане. и вот результат - на лицо зетипиллам. Или ета работа началась при барыге?
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При узеленскам и правду ничего не делается, при узеленскам постоянно обделываются
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Нежели первый, а как же бесконечные энтзуиасты и волонтеры, тот же Юрий Касьянов, а писали же немеренно статей о разработках Минобороны и Уроборонпрома. Лично знаю человека который фанат дронов и может сделать разведывательный , но его не пускают в нужные дубовые двери поэтому работает с коммунальщиками, с мериями. Шестой год войны по ходу, в голове не укладывается.
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ну ведь: "если сам себя не похвалишь..." Конструктори представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 7710
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Ніхто, і я пересічний платник податків не заперечує проти ентузіастів. Але подайте обгрунтовані розрахунки, робочі креслення, принципові схеми, технологію, собівартість
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є проблема для кулібіних: не використовувати дешеві китайські комплектуючі
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Самое дорогое это двигатели и аккумулятор. Хороший двигатель стоит 150+ долларов. Электроника сильно подешевела и в принципе практически все это производится в Китае.
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Советская отмазка.."..у Вас нет специального образования...разрешения и рекомендации соответствующих лиц и органов...и Вы даже не член партии..."
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тем не менее, строили истребители, подводные лодки, бомбардировщики, гражданский флот, атомные станции и много другого...
перекосы были всегда.
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ну іди політай... хоча б над режимним об'єктом...
відео скинеш.
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Ночью в инфракрасном режиме...например над торговым портом а ля Визирка..я думаю, что номер прокатит
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Возможность выполнять задание при воздействии средств РЭБ?
Малошумность?
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У меня на даче комары такого размера летают(и жужжат похоже).
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Я про такі мріяв. Ідеальний розвідник. Туди ще тепловізор снайперів шукати, на вдвічі потужнішу модифікацію.
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это все гуд но почему не пишут ЦЕНУ?
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извини, позже секретарша в трех экземплярах поднесет. ты пока на диване полежи, пива попей
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разведывательная ерунда, жизнь это докажет!
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Так Порошенко все таки все украл или как, что то я не пойму. И куда смотрит министр обороны если склады пустые.
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Хорошо, но для Укроборонпрома такая безделушка должна быть мелочью.

А что-то серьезное сделать, например сделать Мотор-Сич государственным предприятием, ввести в Укроборонпром, это можно сделать или для Укроборонпрома проекты такого уровня уже непосильная задача.
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Молодцы. А сейчас петята нам расскажут сказочку на ночь "О том, как при Зеленском ничего ниделаецца". Просим, просим Конструктори представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 1462
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Так а хтож против. Осел делал это в секретных условиях - в Омане. и вот результат - на лицо зетипиллам. Или ета работа началась при барыге?
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При узеленскам и правду ничего не делается, при узеленскам постоянно обделываются
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А шо ЗЄля 3D принтер купив і з Оману 6 мішків карбонату привіз? Завдання на розробку погодили і затвердили напевне ще в 17 році, а конструкторську документацію, тех.умови, технологічні карти, різні креслення, випробовування вузлів, тестування. Запитайте ентузіастів чи є у них креслення та принципові схеми електроніки ? На місцевому заводі бачив як 10 людей день і ніч складали технологічні креслення проводки до іномарок (в натур. величину і кольори, по марках і виробниках провідників та на якому верстаті робити деталь).
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Теща. мама купила карбонат. и они скрытно. из Карпат тропами с мешками пробрались в Оман. Для секретной работы. Шоб макаки макшанские не проведали. Слава Ослу!
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О, зебілько ти ніяк не можеш відійти від фотожаб (там тебе так плющило!!!) і вирішило свою дупу рвати тепер тут? Дивись клавіші там на зламай на мамкиному ноуті, а то мамка потім по твоїй зеленій сраці наб`є і будеш стояти в кутку на зеленому горошку і читати узеленський псалм "яка разніца" 100500 разів! Конструктори "Укроборонпрому" представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 6349
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У меня на твой шоколадный бред полная резистентность, но ты пиши, пиши Я хоть посмеюсь
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Тебе, зедебільчику, мабуть з форуму Г+Г вигнали, як самого тупого. Тому ти тут пасешься. А ну пішло назад у лайностайню
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Вы хоть в гугле напишите ветер 20 метров в секунду видео и посмотрите. Лохи мля, опять за счет корыта туфту вам впаривают и вы кушаете. Мозги мля когда вырастут?
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весьма полезна штука, правда не казанно время полёта плюс дальность, возможность вернуться на место пуска или запланированной посадки, а так на месте найти ******** или дрг по близости, возможно весма интересная вещь, если конечно не с е-bay
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Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера ..."карбон"(вуглецеву тканину)
вже на принтерах друкують ...
за 3 секунды набирает высоту 100 метров ...реактивний двигун ...не наче
чайники від заздрощі луснуть ...завтра ...як прочитають
Источник: https://censor.net.ua/v3171118Источник: https://censor.net.ua/v3171118
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Яка,нафіг, Берегиня ??? Де дрон-камікадзе Дємон ??? Де чудо тєхніки геніального моделіста-конструктора ,створений зі старої розкладушки і вєнтіляторів ? Чим тєрористів косити будемо ???
Найому-оборонпром,Лєщу-залізниця,а як же Касьянич ??? Такого волонтьороактівіста зобидили...
Конструктори "Укроборонпрому" представили перший вітчизняний розвідувальний дрон - Цензор.НЕТ 1771
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В интернет магазинах, вполне можно купить квадрокоптер со схожими характеристиками за 50-70 тыс. грн.
Подозреваю, что это "чудо техники, будет стоить намного дороже...
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Можно. Но гражданских дронов с защищенными каналами связи нет. Скорость, нагрузка, дальность полета, продолжительность полета - все на высоте. То, что будет стоить в несколько раз дороже - это всем понятно. Не может одинаково стоить модель, которая выпусается в единичных экземпляром и модель, в которой все части унифицированы и выпускаются массово. чем больше штук будет выпущено, тем дешевле в итоге получится стоимость единицы.
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Это если там есть защищенный канал.
Дело в том, что я видел некоторые разработки предприятий "Укроборонпрома".
Правда, исключительно стрелковое оружие.
Снайперская винтовка "Гопак"
Автомат "Малюк"
А также "не имеющую аналогов" винтовку 50-го калибра на базе ПТРС (название к сожалению забыл)
Все преподносилось как эксклюзив, не имеющий аналогов, но на самом деле, это хлам не имеющий никакого права на жизнь.
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Ну с этим я даже спорить не буду. Я просто указал, что если разработка соответствует заявленным характеристикам, то это хорошая вещь. А то, что у нас зачастую Г выдают за ценную разработку я прекрасно знаю. Но хочется надеяться на лучшее. По видео этого не оценишь. Скорость и маневренность впечатляют, но даже элементарного зависания на видео не продемонстрировали. И тестировали при полностью безветренной погоде. Так что пока остается только верить на слово.
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Капец, купите китайские в Алиэкспресс те лучше будут. За 6 лет создали это чудо, иначе как саботажем это и не назовешь. Укроборонпром сплошные предатели и коллаборанты.
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Даже фотку без палева с АлиЭкспресс взяли.....
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"Меридіан" отримав запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера у березні минулого року. В результаті Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України розробив робочі матеріали до проєкту тактико-технічних вимог, і завод "Меридіан" розпочав виробництво. . https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2860338-kvadrokopterrozvidnik-beregina-vinahid-23ricnogo-konstruktora-ukroboronpromu.html

Без Пороха не обійшлось, і гроші вибили до "кенгурації".
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У параха палучаицца тока сейнир пакрассить и спалить, а деньхи спижжить. Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 6026 Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 3532 Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва - Цензор.НЕТ 3532
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Напомню %у^лопорошенковцам, что бюджет под это чудо был выделен при Парашенке.
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Ща Найем изучит,даст добро,и премию себе выпишет
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Не треба нам розповідати про "нові" байки та казки. Розповідайте нам кожен день, що зробили сьогодня зразки техніки і озброєння, які працюють зараз на передовій. А головне, розповідайте нам про те скільки життів наших бійців ці зразки зберігли і неуможливили втрату їх безцінних життів. СЛАБО???!!! А там, ми самі роберемося, що краще, а що гірше, на що пішли і як пішли народні гроші. Ви би нам ще показали машинки на радіоуправлінні, чи дитячі поїзди на батарейках.
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Сейчас порошенковцы начнут скиглить, что без расейских комплектуюших никак нельзя.
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*** шо ж оно такое мелкое , да гора родила мышь.
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45 хв тривалість польоту???
це точно військова модель?
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Для такой скорости и радиуса действия это нормально. Для квадрика у него параметры более чем достаточные. А для дальних полетов на большой высоте и для длительного нахождения в воздухе нужны планеры, а не квадрокоптеры.
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