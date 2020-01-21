 Столтенберг назвал Россию в числе главных вызовов НАТО

"Мы проявляем двусторонний подход (к России): сдерживание и оборону и диалог", - сказал Столтенберг на совместном заседании комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Помимо России он назвал в числе основных вызовов альянсу угрозу терроризма и развитие технологий и искусственного интеллекта.
"Сдерживание и оборона и диалог не противоречат друг другу. Когда мы сильны, когда мы едины в НАТО, когда мы тверды, мы может также и говорить с русскими. Это соседи", - продолжил Столтенберг.
По его словам, на долгую перспективу надо иметь в виду и улучшение отношений с Россией. "Диалог с Россией - знак не слабости, а силы", - заявил генсек Североатлантического альянса.
А для достаточных оборонных возможностей, помимо Европы, нужны США и Канада, добавил он. Но Северная Америка, уточнил Столтенберг, нужна и для диалога с Россией, "так как значительная часть этого диалога - это контроль над вооружениями". "А контроль над вооружениями неизбежно вовлекает Соединенные Штаты по ряду разного рода пунктов", - пояснил глава НАТО.
Он в связи с этим напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это договор между США и Россией, имеющий последствия для Европы. "Нужно, чтобы Соединенные Штаты тоже были за столом для разговора с Россией о контроле над вооружениями", - добавил генсек.
Перейдя к теме вызова новых технологий, Столтенберг отметил, что в качестве конкурентов НАТО он имеет в виду в первую очередь Россию и Китай.
Защищая перед евродепутатами курс на увеличение военных расходов европейских членов НАТО, генеральный секретарь организации также не обошел вниманием Россию: "Мы констатируем все большую напористость России, то, что она нарушает договор РСМД, разворачивает все больше и больше военных возможностей в европейской части".
Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !
.
От сантехников - до прездидента ! !!
Спросите у WADA!
...
Правда там были " електрики "..
.
ВПРОЧЕМ..
.
Я соглашусь с нашим как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??
,
,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !....!!!!!!!!!!!!!!!!
Гитлер в 39-ом тоже был соседом, и чехам и полякам и французам. Наверное просто надо было с ним больше говорить.
Источник: https://censor.net.ua/n3171117
"добрым словом, и пистолетом, можно добиться куда бОльшего, чем просто добрым словом".
История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков(с)........
Во вторник, 21 января, стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа отменил свой визит в Израиль, где 23 января он должен был присоединиться к участникам международного форума памяти жертв Холокоста. Об этом сообщил сайт литовской радиостанции LRT RADIO.
Израильские СМИ отмечают, что главной причиной отмены визита Гитанас Науседы стало запланированное выступление на форуме президента России Владимира путина, из-за которого отказался приехать в Израиль президент Польши.
_Именно что противоречат! Шизофреник долбаный... Тормоз постоянно это повторяет, аутотренинг типа: я не усрался, я не усрался... Кретин!