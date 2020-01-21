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Все про:Россия (74781) Мишустин (2)

 В РФ назначили новое правительство - Шойгу и Лавров остались на своих местах

21 января президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей председателя правительства страны и глав министерств.

Как передает Цензор.НЕТ, их опубликовал сайт Кремля.

Так, у нового премьер-министра Михаила Мишустина будет не 10 заместителей, как у его предшественника Дмитрия Медведева, а девять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента РФ.

Несколько министров сохранили свои должности в новом кабинете. Так, Сергей Шойгу остался министром обороны, Сергей Лавров – главой министерства иностранных дел.

Министерство внутренних дел, как и раньше, будет возглавлять Владимир Колокольцев, министерство энергетики – Александр Новак.

Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера.

Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на должности министра культуры РФ.

Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин назначил премьером Мишустина. Медведев возглавил Совбез РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3171115
 
 
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ужас урезали теперь 9
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тренд на шизофрению в Рашке сохранён.. новости из Омска))
В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 2404
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Омськ знову підтвердив свій статус впоротого міста В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 4135


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Цензоре! Виправте помилку - шойгу теж з маленької літери!
І лаврова, якщо можна, на "грьобану коняку"...
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В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 8504

Коней на переправе не меняют В РФ назначили новое правительство - Шойгу и лавров остались на своих местах - Цензор.НЕТ 8504
Теперь нужно выяснить к какой классификации отнести шмойгу
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до гончарука им как до киева раку
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как раз в точку. без таких лошадей на международке и такого преданого коня в силовых структурах в нынешней правовой рф не обойтись
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)(уйло нанесло превентивный удар по возможному "дворцовому перевороту" поменяв правительство.
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Бритва Оккама‏ @RazortongueN1 8 ч.8 часов назад

Путин сказал, что нужно поменять Конституцию, потому что в Конституции написано, что надо поменять Путина.
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Ну и ничего и не изменилось , - Ключевые фигуры на месте , а дань на кавказ знайдут кому возить, а то целое министерство. А Министр культуры , есть , а культуры нет и кто возглавит Ну Это уже Действительно , какая разница.
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