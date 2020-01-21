 В РФ назначили новое правительство - Шойгу и Лавров остались на своих местах

Как передает Цензор.НЕТ, их опубликовал сайт Кремля.



Так, у нового премьер-министра Михаила Мишустина будет не 10 заместителей, как у его предшественника Дмитрия Медведева, а девять. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее занимавший должность помощника президента РФ.



Несколько министров сохранили свои должности в новом кабинете. Так, Сергей Шойгу остался министром обороны, Сергей Лавров – главой министерства иностранных дел.



Министерство внутренних дел, как и раньше, будет возглавлять Владимир Колокольцев, министерство энергетики – Александр Новак.



Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера.



Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на должности министра культуры РФ.



Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа.





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