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 За рубежом
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Все про:Польша (5046) УПА (587) вандализм (455) МИД Польши (237)

 Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши

Министерство иностранных дел Польши обещает расследовать факт осквернения неизвестными могилы воинов УПА.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Министерства иностранных дел Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввиду недавних попыток поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", — сказано в сообщении.

В МИД Польши обещают, что расследованием акта вандализма займутся "соответствующие службы".

Читайте на Цензор.НЕТ: Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА. ФОТО

Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники вандалы бросили в яму.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал действия вандалов "недопустимыми в цивилизованном мире". По его словам, сейчас украинская сторона ведет с польской переговоры о восстановлении плиты.

Также на Цензор.НЕТ: "Это недопустимо в цивилизованном мире", - Дещица об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше

Источник: https://censor.net.ua/n3171114
 
 
 Топ комментарии
 
Это как раз понятно. Не понятно что будет делать в Израиле наш Президент, при том что Поляки и Литовцы туда не поехали из за присутствия там пуйла...
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Вандализм в Польше и Кривом Роге на фоне истерики плешфюрера- звенья одной цепи гибридной войны орды против цивилизации.Это не первый раз.Разделяй и властвуй!!Нам надо мощно выступить ,как Польша выступила против поноса от плешфюрера..
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скажет пленных спасать ездил
это же наши люди(с)
и хер на это шо возразишь Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8469
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Это как раз понятно. Не понятно что будет делать в Израиле наш Президент, при том что Поляки и Литовцы туда не поехали из за присутствия там пуйла...
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"основа службы - своевременный доклад"(с) - отчитываться будет. и трепетно внимать.
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скажет пленных спасать ездил
это же наши люди(с)
и хер на это шо возразишь Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8469
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ЗМІ: В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....
Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !
.
От сантехников - до прездидента ! !!
Спросите у WADA!
...
Правда там были " електрики "..
.
....


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Як що? Дивитися в рота новоявленому царю всєя. Він і на празднование 75 летия вяликай пабеди поїде до мацкви, хоча царь казав, що "российский народ - пабедитель, он и сам, без хохлов и пендосов пабедил би Германию". Пабедить ТО пабедили, а тільки чому руССкіє живуть в рази гірше переможених?.
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Таки Да -- кацапарылые только об этом мечтают Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6198
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Вандализм в Польше и Кривом Роге на фоне истерики плешфюрера- звенья одной цепи гибридной войны орды против цивилизации.Это не первый раз.Разделяй и властвуй!!Нам надо мощно выступить ,как Польша выступила против поноса от плешфюрера..
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Абсолютно верно Польша говорит! Так оно и быть.
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В довгій історії взаємовідносин двох, дійсно братніх народів, українців і поляків, які найбільш близькі мовно, культурно і ментально і яких, окрім релігії ніщо більше не розділяло, завше було так, що коли ми діяли разом, то гнали нашого спільного ворога аж до мацкви, а коли чубилися, то наш спільний ворог бив нас поодинці. То ж не дамо нашим ворогам шансу на повторення закріпачення України та Польщі в лапатне ярмо.
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Это заявление уже вселяет надежду на изменение отношений с - каждый против паРаши на вместе против паРаши...
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так найдите. пид...ров и накажите так чтоб другие подумали
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проблема в тому, що польська держава сама розганяє інформаційну антибандерівську істерію серед населення..... от і результат.....
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