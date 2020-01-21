 Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Министерства иностранных дел Польши, информирует Цензор.НЕТ.
"Ввиду недавних попыток поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", — сказано в сообщении.
В МИД Польши обещают, что расследованием акта вандализма займутся "соответствующие службы".
Читайте на Цензор.НЕТ: Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА. ФОТО
Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники вандалы бросили в яму.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал действия вандалов "недопустимыми в цивилизованном мире". По его словам, сейчас украинская сторона ведет с польской переговоры о восстановлении плиты.
Также на Цензор.НЕТ: "Это недопустимо в цивилизованном мире", - Дещица об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше
это же наши люди(с)
и хер на это шо возразишь
Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !
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От сантехников - до прездидента ! !!
Спросите у WADA!
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Правда там были " електрики "..
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