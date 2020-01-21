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 Экономика, Общество
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Все про:Германия (3509) Укрзализныця (1784) Скичко (3)

 Deutsche Bahn и "Укрзализныця" 22 января подпишут меморандум

Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и АО "Укрзализныця" завтра, 22 января, в Давосе (Швейцария) планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ЦТС, это следует из письма-приглашения на церемонию подписания, копию которого обнародовал народный депутат Украины, член транспортного комитета ВРУ Александр Скичко.

Нардеп отметил, что сотрудничество украинской и немецкой ж/д компаний не предполагает приватизацию первой, а будет заключаться в организации новой формы управления "Укрзализныцей".

"Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", - написал Скичко.

"Завтра мы отправляемся в Давос за хорошими новостями, где должен быть подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. Сразу скажу - это не значит, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - резюмировал народный избранник.

Deutsche Bahn и Укрзализныця 22 января подпишут меморандум 01

Напомним, о том, что намечается стратегическое сотрудничество между DB и УЗ ЦТС сообщил еще на прошлой неделе.

Отметим также, что в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и МИУ разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который предусматривает разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.

Позже министр Владислав Криклий обещал определиться с руководством УЗ в ближайшее время.

В самой компании отмечают, что разделение предприятия на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - планируется завершить до конца 2021 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3171106
 
   
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Второй день все возмущаются словами министра образования Анны Новосад, что она не может за 36 тыс. грн/мес. содержать ребёнка. А вы в кусре вообще, что в декабре она заработала почти 140 тыс. грн, а ещё у неё нет детей.
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От блин Порох столько наворовал и на крови заработать смог шо находится выше всего списка . Да Зебилы
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Интересно, как скоро у немцев случится когнитивный диссонанс ?
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А ще Німеччина відкриває ринок праці. Після стабільно залізничного сполучення багато хто поїде в Німеччину.
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...грубо говоря, меморандум - просто уведомление о намерениях, так что зелепузики могут продолжать снимать лапшу с ушей...
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