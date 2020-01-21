 Deutsche Bahn и "Укрзализныця" 22 января подпишут меморандум

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЦТС, это следует из письма-приглашения на церемонию подписания, копию которого обнародовал народный депутат Украины, член транспортного комитета ВРУ Александр Скичко.

Нардеп отметил, что сотрудничество украинской и немецкой ж/д компаний не предполагает приватизацию первой, а будет заключаться в организации новой формы управления "Укрзализныцей".

"Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", - написал Скичко.

"Завтра мы отправляемся в Давос за хорошими новостями, где должен быть подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. Сразу скажу - это не значит, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - резюмировал народный избранник.

Напомним, о том, что намечается стратегическое сотрудничество между DB и УЗ ЦТС сообщил еще на прошлой неделе.

Отметим также, что в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и МИУ разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который предусматривает разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.

Позже министр Владислав Криклий обещал определиться с руководством УЗ в ближайшее время.

В самой компании отмечают, что разделение предприятия на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - планируется завершить до конца 2021 года.