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 Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен

Мать троих детей смогла доказать в суде, что демонстрация ее обнаженного тела не является распространением порнографии, а пребывание под следствием и судом ухудшило ее отношения с окружающими.

Решение вынес Новозаводской районный суд Чернигова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Жительница Чернигова обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Она просила взыскать в ее пользу 500 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.

В заявлении женщина указала, что "вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведения обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми".

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Среди прочего указывалось, что у женщины ухудшились семейные отношения и испортились родственные связи. Сейчас она воспитывает трех детей.

Согласно материалам дела, в 2014 году жительницу Чернигова обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов – такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Отмечается, что будучи зарегистрированной "моделью" на одном из порносайтов, с помощью компьютерной техники женщина принимала заказы на видеопродукцию порнографического характера со своим участием от клиентов, которые пользовались услугами этого сайта в режиме реального времени, создавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера со своим участием, получая за это денежное вознаграждение в виде безналичных переводов.

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В 2015 году женщину приговорили к 3 годам заключения с испытательным сроком 1 год, но позже дело направили на новое рассмотрение и оправдали.

Новозаводской районный суд признал, что демонстрацию в режиме реального времени сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств нельзя считать изготовлением порнографической видеопродукции, а ее передачу через каналы связи (в т. ч. через Интернет) "нельзя считать распространением порнографии".

Прямых и достаточных доказательств вины женщины не было предоставлено. В апелляционном суде коллегия судей оставила оправдательный приговор без изменений. Поэтому женщина решила получить компенсацию морального ущерба через суд.

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Суд удовлетворил ее иск частично и постановил взыскать из госбюджета в пользу женщины 270 тыс. грн на возмещение морального вреда, а также 3,75 тыс. грн на возмещение материального ущерба.

Источник: https://censor.net.ua/n3171105
 
 
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Повії засудять МВС і обанкрутять бюджет Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 39
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😅😅😅щас Зебилы начнут пиписки в шаурму заворачивать и выкладывать фото в Фейсбуке в надежде отхватить баблишка
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Наркоманы могут на полицию в суд подать ибо они не щадя себя бороться с маком и уничтожают его всеми венами 😅😅😅
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Какой идиотизм. С одной стороны закон абсурдный и требует отмены, с другой - его легко обошли, доказав, что формально изготовление и распространение порнухи онлайн - это не изготовление, не распространение и не порнухи.
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В 2015 году женщину приговорили к 3 годам заключения с испытательным сроком 1 год, но позже тело направили на новое рассмотрение и оправдали. Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 832
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я не понял?!.. то есть, Кива теперь может спокойно дрочить на веб-камеру на фотографию Оксаны Марченко во имя высоких идеалов партии "Оппозиционный блок - за Життя" под руководством её мужа Вити Медведчука?!
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Надеюсь, эту мерзотную савецкую статью вообще уберут из кодекса. Хотя не с нашими скрепославами, конечно.
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Мусора нашли кого ловить. Мать троих детей нашла способ заработка, который порнографией то можно с большой натяжкой назвать, наоборот надо поощорять модели таким образом закрывают колоссальную разницу между импортом и экспортом. Ибо повышают экспорт. Пол страны с гранатами ходит они мать троих детей ломают,скоты!
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