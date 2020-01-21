 Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР, - нардеп Устинова

Устинова отметила: "Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем ГБР еще до объявления конкурса, или очередной развод от "слуг".

Первый документ - это официальное извлечение по адвокату Бабикову, в котором написано, что он прекратил свою адвокатскую деятельность 28 декабря.

Вот только незадачка - документ-выписка с сайта ГБР об объявлении конкурса датированная 29 декабря.

То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс был вообще объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность. Но как видите, был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности! Пожалуй чисто "случайно", с надеждой на будущее.

И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за 3 дня в новогодние праздники был проведен не под адвоката Януковича

И вуаля третье фото - ложь ГБР, руководство которого начало делать вид, что конкурс объявили именно 28 декабря, а не 29, хотя это противоречит их же официальному документу".

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.