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Все про:продажа (436) Фонд гарантирования вкладов (140) Бахматюк (129) ВАБ Банк (10)

 3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка. ДОКУМЕНТ

Фонд гарантирования вкладов провел аукцион по продаже пула активов ОАО "ВиЭйБи Банк". При стоимости лота оценочной стоимостью в 5,85млрд грн, не смогли продать даже в 5 раз дешевле: единственной сделкой стала продажа участка земли за... 3200 грн. При этом экс-владелец банка Олег Бахматюк предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в размере около 8 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба VAB банка.

В сообщении отмечается: "Торги по голландской модели аукциона на площадке ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" по продаже активов VAB банка, которые выставил на продажу ФГВФЛ, завершились ничем. Лот, состоящий из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности предприятий агропромышленной отрасли, среди которых санаторий и имущественные комплексы, кондитерский цех и коммерческая недвижимость, не заинтересовал покупателей даже при условиях продажи по минимальной цене – за 1,17 млрд грн при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд грн.

Единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью в 0,0024 га за 3200 грн. Об этом сообщил сам Фонд гарантирования вкладов на сайте ОАО "ВиЭйБи Банк".

Между тем государство может получить возврат долгов банка в объеме около 8 млрд грн., что неоднократно предлагал экс-владелец "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк через механизм реструктуризации, но ответ на это предложение от НБУ и Фонда гарантирования вкладов до сих пор не получил.

"ВиЭйБи Банк" (VAB банк), имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде), был выведен с рынка вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году. Осенью прошлого года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается якобы нецелевого использования стабилизационного кредита VAB Банком, хотя средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем НБУ и исключительно на выплаты вкладчикам. Сам экс-владелец банка выступает инициатором выплат кредита по согласованной с государством процедуре".

3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка 01
3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171096
 
 
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зебубочки в действии: Просрать 8 млрд. на ровном месте.
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Дык они же только продолжают. Начато было за долго до них...
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А ведь эти ДЕБИЛЫ будут 5 лет как вам такое?
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Т. е. вы в ближайшие пять лет собираетесь засирать "Цензор" вашей несусветной тупостью?
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3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка - Цензор.НЕТ 7140
У лютому 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко забрав у Національного антикорупційного бюро підслідну йому справу про виведення 1,2 мільярда гривень кредиту Національного банку з «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка - і віддав слідчим Національної поліції. Як зазначають у НАБУ, цим він порушив законну норму щодо підслідності.Інші справи щодо банку Бахматюка, які раніше розслідували у Нацполіції вже закриті, а частина доказів знищена. У Генпрокуратурі не погоджуються і наполягають, що законні підстави для передачі справи НАБУ в Нацполіцію у них були.
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то хай рябокєпка його садить! я не бачу проблеми.
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Штучна хрень, тепер 45 днів і ціна на 30 відсотків нижча, я б теж купив сотку землі по 80 дол.
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я все думал, что это тут такая трогательная забота оказывается бахматюку? ларчик открывается просто - оно оказывается друг порошенки и гройсмана!
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Кримінальна справа це по вашому турбота?
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...так вот, оказывается, где собака порылась? 3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка - Цензор.НЕТ 444 Почему ты еще не начальник Национальной полиции, а? 3 тыс. вместо 8 млрд грн: Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка - Цензор.НЕТ 741
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