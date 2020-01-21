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 Киевские новости
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Все про:Киев (18458) парковка (238)

 В Киеве подорожает парковка, - Рахматуллин

Один час парковки в центральной части столицы будет стоить как минимум 50 гривен. Кроме того, вырастут штрафы за нарушение правил парковки. Новые паркинги столичная власть при этом строить не собирается.

Об этом написал на своей странице в Facebook замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры столичной горгосадминистрации Дмитрий Рахматуллин, информирует Цензор.НЕТ.

"С каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. Так, в 2019 году количество автомобилей выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.", — написал он.

По словам Рахматуллина, водители паркуются, где и как им захочется, и часто бросают машины рядом с полупустыми паркингами.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? — спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую ​​автомобилизацию", — считает Рахматуллин.

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В планах властей — увеличить стоимость парковки.

"Отмечу, что в последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города — как минимум, до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", — написал чиновник.

Также, по его словам, нужно, чтобы наказание за нарушение ПДД было неотвратимым.

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В Киеве подорожает парковка, - Рахматуллин 01
В Киеве подорожает парковка, - Рахматуллин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171093
 
 
 Топ комментарии
 
не супермаркеты стройте а стоянки.
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так гандоны депутаты имеют по 5 машин
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Навіть депутат не зможе одночасно їхати на 5 машинах.
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Такому народу только хер и сосать ибо это не народ а население
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Саме супермаркет і є безкоштовна парковка.
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Не завжди безкоштовна... От поки в Оушн плаза була година безплатного паркінгу, то там купа народу паркувалася. Тільки зменшили до 15 хвилин - одразу купа бидла почала на Либідській паркуватися де попало. Я не люблю порушувати правила, тому паркувався у дозволеному місці, але за 200-300 м від Оушн плази - мені неважко прогулятися. Але ж купа неадекватів паркувалася в 2 ряди прямо біля ТЦ.

Взагалі вважаю, що у всіх ТЦ має бути дві безкоштовні послуги: 1) туалет; 2) хоча б перша година парковки.
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Гыыы, педалик напоследок решил куш сорвать, хавайте порхня))))
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нужно делать больше парковок технологичных, которые экономят место и удобные и в мире много разновидностей. советую нашим властям изучить это и настроить разных таких парковок по Украине.
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В Киеве подорожает парковка, — Рахматуллин - Цензор.НЕТ 9593

интересный комент... - сейчас редко такой встретишь...
вы что, только недавно с Луны вернулись...?
и пропустили все, да?
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Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. Источник: https://censor.net.ua/n3171093

Пенсію підвищувати теж не потрібно все одно кількість пенсіонерів тільки зростає.
Податки знижувати теж нема сенсу, все одно підприємців тільки більше.
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Все ещё Кличко виноват ? Или это уже новые лица?
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Та не, просто решение горсовета Киева, а так ничо)))
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Тсссс, не путай ему строки в методичке)))))
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Интересное решение: мест всё равно на всех не хватит, поэтому поднимем штрафы.
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Штрафы, как метод борьбы с увеличением авто в Киеве. Какая больная голова это придумала? Инфраструктуру меняйте, многоэтажные парковки стройте, центр закройте и сделайте его пешеходным.
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ну так правильно , зачем строить многоуровнивые паркинги , земелька дорогая ...давайте просто ограничим людей в их правах ...грёбаный совок так и правит этой страной
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Більше 2 баксів за годину для України забагато, нема таких цін в Болгарії, Румунії.
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Мама уводя сына от стоматолога говорит:
- Сынок, что нужно тете сказать?
Мальчик сквозь слезы:
-****!
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настоящий малорос. головне що доброзичливий.
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"-нужно, чтобы наказание за нарушение ПДД было неотвратимым"
Источник: https://censor.net.ua/n317109
Только не для судьи Вовка...
"-суд оправдал судью Печерского райсуда Сергея Вовка, в незаконном лишении имущества жительницы Киева..."
Источник: https://censor.net.ua/n3171082
Вот кому всё пох...
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Ну, вот и стало ясно: надо не строить больше парковок, а больше с них брать. Чтобы корова больше давала молока, и меньше кушала-надо меньше кормить больше доить. PS всем понятно за кого НЕ голосовать? У Києві подорожчає парковка, - Рахматуллін - Цензор.НЕТ 18
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В Киеве дорожает парковка?Ой вэй...В Москве дешевеют праститутки...
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Дожили - уже Разматтулины ЗЕМЛЕЙ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ РАСПОРЯЖАЮТСЯ.
Откуда он - Крым? Средняя Азия? Казань?
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