 В Киеве подорожает парковка, - Рахматуллин

Об этом написал на своей странице в Facebook замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры столичной горгосадминистрации Дмитрий Рахматуллин, информирует Цензор.НЕТ.
"С каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. Так, в 2019 году количество автомобилей выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.", — написал он.
По словам Рахматуллина, водители паркуются, где и как им захочется, и часто бросают машины рядом с полупустыми паркингами.
"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? — спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую автомобилизацию", — считает Рахматуллин.
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В планах властей — увеличить стоимость парковки.
"Отмечу, что в последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города — как минимум, до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", — написал чиновник.
Также, по его словам, нужно, чтобы наказание за нарушение ПДД было неотвратимым.
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Взагалі вважаю, що у всіх ТЦ має бути дві безкоштовні послуги: 1) туалет; 2) хоча б перша година парковки.
интересный комент... - сейчас редко такой встретишь...
вы что, только недавно с Луны вернулись...?
и пропустили все, да?
Пенсію підвищувати теж не потрібно все одно кількість пенсіонерів тільки зростає.
Податки знижувати теж нема сенсу, все одно підприємців тільки більше.
- Сынок, что нужно тете сказать?
Мальчик сквозь слезы:
-****!
Источник: https://censor.net.ua/n317109
Только не для судьи Вовка...
"-суд оправдал судью Печерского райсуда Сергея Вовка, в незаконном лишении имущества жительницы Киева..."
Источник: https://censor.net.ua/n3171082
Вот кому всё пох...
Откуда он - Крым? Средняя Азия? Казань?