 Враг 21 января нарушил перемирие 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаб ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Один обстрел по нашим позициям состоялся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Красногоровкой - из стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Зайцево - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм.

Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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