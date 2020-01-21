 Враг 21 января нарушил перемирие 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаб ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Один обстрел по нашим позициям состоялся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с Красногоровкой - из стрелкового оружия.
Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Зайцево - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм.
Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
просто поток обмана и лжи с каждым днем все больше возрастает
Відчайдушні спроби президента Зеленського вибудувати діалог з Путіним не допомагають зупинити обстріли українських позицій на Донбасі, але Росія покращує свій імідж на міжнародній арені як країна, що начебто прагне до миру. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович в ефірі «5 каналу».
«Теза Зеленського про те, що вдалося нібито налагодити діалог із Путіним, навряд чи може заспокоїти. Тому що ми бачимо, що цей діалог поки що не обернувся жодними позитивами для України: територія Криму досі окупована, на території Донбасу досі вбивають і стріляють. Навіть за кілька днів нового року ми вже маємо багато жертв пораненими і вбитими.
Здобутки від діалогу Зеленського з Путіним насправді можна приписати виключно Путіну. З діалогу із Зеленським тільки він має користь, тому що він може всьому світу казати, що залагодив якісь непорозуміння між Україною і Росією», - сказав парламентар.
Окрім цього він наголосив, що прагнення Зеленського продемонструвати гарні взаємовідносини з Путіним несуть значні ризики щодо подальших кроків президента України.
«В цьому контексті дуже небезпечним є візит Зеленського до Ізраїлю одночасно з Путіним і привітання Зеленським Путіна з Новим Роком. Я побоююся, що це лише початок, і як на мене вершиною налагодження цього діалогу може бути те, що ми побачимо президента Зеленського 9 травня на мавзолеї в Москві, де він вітатиме російську армію», - додав політик.
Володимир В'ятрович, народний депутат, фракція ЄС