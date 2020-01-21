 Депутат парламента Ирана предложил $3 млн за голову Трампа

Слова Хамзе цитирует иранское государственное информагентство ISNA, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат заявил, что говорит от имени народа провинции Керман, где родился убитый при авиаударе США генерал Касем Сулеймани.

"От имени народа Кермана я заявляю, что все керманцы являются солдатами хаджа Касема. Мы даем три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", — сказал Хамзе.

При этом он не уточнил, будет ли вознаграждение официально поддержано со стороны руководства Ирана.

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Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд назвал эту награду "бессмысленной", заявив журналистам в Женеве, что она продемонстрировала "террористические основы" иранского истеблишмента.