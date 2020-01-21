 Депутат парламента Ирана предложил $3 млн за голову Трампа

Слова Хамзе цитирует иранское государственное информагентство ISNA, информирует Цензор.НЕТ.
Депутат заявил, что говорит от имени народа провинции Керман, где родился убитый при авиаударе США генерал Касем Сулеймани.
"От имени народа Кермана я заявляю, что все керманцы являются солдатами хаджа Касема. Мы даем три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", — сказал Хамзе.
При этом он не уточнил, будет ли вознаграждение официально поддержано со стороны руководства Ирана.
Читайте на Цензор.НЕТ: Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности, - второй отчет властей Ирана
Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд назвал эту награду "бессмысленной", заявив журналистам в Женеве, что она продемонстрировала "террористические основы" иранского истеблишмента.
--
Второе, какой-то нищеброд. Три ляма за голову президента США, миллиардера
https://patrioty.org.ua/politic/my-maiemo-spravu-z-oliharkhichnym-revanshem-ikh-meta--prymyrennia-z-rosiieiu--portnykov-312459.html
https://patrioty.org.ua/politic/my-maiemo-spravu-z-oliharkhichnym-revanshem-ikh-meta--prymyrennia-z-rosiieiu--portnykov-312459.html
Еспресо
@EspresoTV
·19 мин
КНДР відмовилась від мораторію на ядерні випробування
Північна Корея заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на ядерні та ракетні випробування, про який було домовлено під час самітів лідерів США та КНДР
Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з питань роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє Yonhap.
"Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов'язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися", - сказав Чу.
Він також звинуватив США в накладанні "найжорстокіших та негуманних санкцій".
Чу також попередив, що якщо США й далі провадитимуть ворожу політику проти КНДР, Корейський півострів ніколи не буде денуклеаризований.
Автокатастрофа, или очень тяжелая болезнь со смертельным исходом?
Возможно даже, смерть от падения метеоритом...
какие-то иранцы нищеброды