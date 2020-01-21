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Все про:Иран (848) США (16059) Трамп (2763)

 Депутат парламента Ирана предложил $3 млн за голову Трампа

Иранский парламентарий Ахмад Хамзе во время выступления с трибуны Меджлиса предложил любому, кто убьет президента США Дональда Трампа, $3 млн. Награду обещают выплатить наличными.

Слова Хамзе цитирует иранское государственное информагентство ISNA, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат заявил, что говорит от имени народа провинции Керман, где родился убитый при авиаударе США генерал Касем Сулеймани.

"От имени народа Кермана я заявляю, что все керманцы являются солдатами хаджа Касема. Мы даем три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", — сказал Хамзе.

При этом он не уточнил, будет ли вознаграждение официально поддержано со стороны руководства Ирана.

Читайте на Цензор.НЕТ: Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности, - второй отчет властей Ирана

Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд назвал эту награду "бессмысленной", заявив журналистам в Женеве, что она продемонстрировала "террористические основы" иранского истеблишмента.

Источник: https://censor.net.ua/n3171087
 
 
 Топ комментарии
 
Иранцы умеют громко пердеть в лужу,как и их товарищи по террористическому ремеслу свинорусы.
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Хто така кацапка Головова і що вона робить у Трампа?
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Дешево что-то - там одна только шевелюра лямов на 10 потянет
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Тут самое главное что предложили в долларах, в валюте врагов, а могли и в рублях)))
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Хто така кацапка Головова і що вона робить у Трампа?
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Хамзе не жилец.
Второе, какой-то нищеброд. Три ляма за голову президента США, миллиардера
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Иранцы умеют громко пердеть в лужу,как и их товарищи по террористическому ремеслу свинорусы.
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«Для того, щоб зрозуміти мету цього реваншу, слід усвідомити, що олігархи зовсім не бажали краху Віктора Януковича у 2014 році. Вони прагнули лише до послаблення його режиму, до "колективного авторитаризму". Їм потрібна була влада, яка буде гарантувати їхні фінансові інтереси, а не концентрувати все в руках "сім'ї". Тому перемога Майдану і конфлікт з Росією стали для олігархів справжнісінькою катастрофою. А небажання - або нездатність - Петра Порошенка відновити олігархічне управління країною - зрадою.»
https://patrioty.org.ua/politic/my-maiemo-spravu-z-oliharkhichnym-revanshem-ikh-meta--prymyrennia-z-rosiieiu--portnykov-312459.html
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Ти смішний. Порошенко і є олігарх і все його отечення - кононнки всякі та інші і є олігархи. Скоро у судах буде багато цікавого про сліпі трасти і т.п.
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Про небажання порошенком відновити олігархічне управління країною- було смішно.
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Последняя фраза всё испортила, всё, что до неё-как гипотеза имеет право на существование.
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Иранский идиот ходит по ох.енно тонкому льду.
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Та нормально всё. Один в тех краях вообще по воде ходил.
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Дешево что-то - там одна только шевелюра лямов на 10 потянет
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и вот здесь плевок...



Еспресо

@EspresoTV

·19 мин

КНДР відмовилась від мораторію на ядерні випробування

Депутат парламента Ирана предложил $3 млн за головову Трампа - Цензор.НЕТ 2971

Північна Корея заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на ядерні та ракетні випробування, про який було домовлено під час самітів лідерів США та КНДР
Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з питань роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє Yonhap.
"Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов'язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися", - сказав Чу.
Він також звинуватив США в накладанні "найжорстокіших та негуманних санкцій".
Чу також попередив, що якщо США й далі провадитимуть ворожу політику проти КНДР, Корейський півострів ніколи не буде денуклеаризований.
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Так Північна Рашка здається не дуже і поспішала відмовлятися від ЯО. А тим більше тепер, коли вожді племен Трампа за ірокез до землі пригнули за блуд з заокеанською курвою Монікою
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Тут понти, там керує Китай, він не буде в захваті від випробувань біля себе.
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да как оказалось Ыну и на Китай как то начхать...
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Подивимось, китайці підписали з американцями торгову угоду, москалі в траурі.
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Трохи з точністю до навпаки. Якщо Китай і Рашка зв'язані угодою про заборону випробовування ЯО у всіх сферах то ПК ні. То чим ПК не полігон для випробовування китайської і рашистської ядерної зброї?
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Як варіант підходить, але якщо москалям насрати на Владик, то китайці там планують жити.
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У владіку, благовєщєнску та і в цілому по Приморському краю вже китайців живе більше ніж рассєян. А щодо місця проведення випробовувань ЯО то П К ідеальний полігон. Населеня там до уваги не приймається і вплинути на самі випробовування ніяк неможливо.
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Может за гологовову?-так мы согласны иза 1)))
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Ти не путай грішне з іншими. Ти прекрасно зрозумів про кого мова.
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А може йому рудий чубчик тільки треба.
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Головова Трампа дорогенький хлопчик. $3млн. за голого Вову, а наш Вова безкоштовно роздягається, лох.
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За собой смотри, как и где ты раздеваешься, прежде чем писать о президенте Украины гадости. Думаю, что таки за деньги.
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Такую голову... и по дешевке... да там одна прическа златом покрыта на миллиард тянет!
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ОК, щас демократы в США возбудятся и начнут всерьёз задумываться... Их желания так совпадают с хотелками иранцев...
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Иран мокнул в дерьмо не Трампа...Америку макнул в дерьмо!!Будем слушать озабоченность от США?Или?!!!!
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Вообше мне правда кажется что Трампон российский през Америки....Ну никогда не было что бы Америка так унижалась!Унижали!И просто над ее лидером хохмили и прикалывались!И называли ее страной-террористом и давали за ее лидера 3 ляма американской зелени...Позорно..Стыдно...Чьи уши торчат за всем этим???Россия млять и Китай!!!Иран бы самостоятельно борзеть бы так не стал!А Израиль чот молчит
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А этот депутат не думает, что 2020 год может оказаться для него очень несчастливым?
Автокатастрофа, или очень тяжелая болезнь со смертельным исходом?
Возможно даже, смерть от падения метеоритом...

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Видимо не боится...За ним стоят большие дяди....
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Не боїться, бо американці відповідають на дії як у випадку з Сулеймані, а не вереск персидських жириків.
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что так дешево?
какие-то иранцы нищеброды
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Мне кажется что америка для дружбы и союзничества для Украины уже не надежна...Надо присматриваться к Китаю...Это ака запасной вариант...
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Китай має роботу, він Сибір заселяє.
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Пусть работает Китай...Путин дал ему аренду территорий и Китай платит очепушительные взносы в лапу Кремля....Плюс налоги с китайского бизнеса ....Путин конечно Хулио но деньги гребет лопатой..
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Хоть фото бы выложили этого боевого иранского Петросяна, хочется видеть лицо того, у кого весь ум в бороду ушёл.
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За президента США мало, за рижого козла багато.
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Депутат парламенту Ірану запропонував $3 млн за голову Трампа, так це ж агент фуйла, а люди для фуйла сміття.
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