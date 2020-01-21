 Подозреваемый в краже житель Луцка погиб, выбросившись из окна при конвоировании

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.
"Сегодня, 21 января, после 11:00 на бульваре Дружбы Народов в Луцке во время конвоирования правоохранителями в суд из окна многоэтажки выпрыгнул 31-летний житель областного центра. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", — сказано в сообщении.
В полиции пояснили, что установили причастность мужчины к ряду магазинных краж. Ему предъявили подозрение и направили дело в суд, но подозреваемый скрывался от правосудия и был объявлен в розыск.
"Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки", — сообщили в полиции.
Случившееся расследуют как самоубийство.
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у него нормальная статья...
жил бы как и все...
в тюрьме тоже не звери, а люди хотя и сложные...
Тобто навряд чи він боявся заїхати на порядну хату.
Вечір в хату, пацани.
Він виховав двох дітей. Батько-одинак.
Поліція прийшла їх забрати. Отримала опір...і очевидно допомогла впасти з вікна.
Сусіди кажуть, що 20 січня до їх квартири прибули працівники соцслужб, аби забрати дітей, яких виховували в неналежних умовах. Чоловік чинив опір поліції, влаштував бійку. Потім почав втікати, вибіг на сходову клітку 7 поверху, звідки випав з вікна.
После экскурсии в классе учительница решила разобрать этот случай.
- Как вы думаете, ребята, почему дядя упал? - спрашивает учительница.
Машенька подымает руку и говорит:
- Дяденька не соблюдал технику безопасности.
- Может быть, - говорит учительница. - А ты, что думаешь, Витенька.
- Может быть дядя был пьяный, - отвечает Витя.
- Hе исключенно, - говорит учительница.
Тут Вовочка тянет руку и говорит:
- Дяденька ругал мою маму.
- Как это Вовочка, что он такого говорил, - удивляется учительница.
- Он кричал: Мальчик, твою мать, не шатай лестницу.