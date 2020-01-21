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Все про:конвой (264) Луцк (385) Нацполиция (10769) правоохранительные органы (828) самоубийство (668)

 Подозреваемый в краже житель Луцка погиб, выбросившись из окна при конвоировании

31-летнего мужчину подозревали в ряде магазинных краж. Он скрывался от полиции, а когда его нашли, при конвоировании выпрыгнул из окна подъезда между 7 и 6 этажом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня, 21 января, после 11:00 на бульваре Дружбы Народов в Луцке во время конвоирования правоохранителями в суд из окна многоэтажки выпрыгнул 31-летний житель областного центра. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", — сказано в сообщении.

В полиции пояснили, что установили причастность мужчины к ряду магазинных краж. Ему предъявили подозрение и направили дело в суд, но подозреваемый скрывался от правосудия и был объявлен в розыск.

"Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки", — сообщили в полиции.

Случившееся расследуют как самоубийство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171085
 
 
 Топ комментарии
 
не верю я в эти выпрыгивания по собственной инициативе... Подозреваемый в краже житель Луцка погиб, выбросившись из окна при конвоировании - Цензор.НЕТ 8454
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Всех причастных мусоров нужно как минимум уволить - вина человека не доказана и он был в статусе задержанного, т.е. они обязаны были в данном случае обеспечить его безопасность
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А в нас пишуть інше.
Він виховав двох дітей. Батько-одинак.
Поліція прийшла їх забрати. Отримала опір...і очевидно допомогла впасти з вікна.
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Навєрноє, уже бил в курсє, что такоє пропіска в камєрє.
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да ладно...
у него нормальная статья...
жил бы как и все...
в тюрьме тоже не звери, а люди хотя и сложные...
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Його стаття, як зауважив оратор вище, не западло.
Тобто навряд чи він боявся заїхати на порядну хату.
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Врядли помогли, кому нужно за воришку отвечать... Может наркоман, не в адеквате был. А теперь полицейским куча проблем.
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Если нет мозгов - пусть отписываться. Хотя... потенциально могут и халатность...
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Карая разніца . Головне що злодій вже не крастиме . Ібо нє#уй .
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не верю я в эти выпрыгивания по собственной инициативе...
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а судью вовка нельзя выкинуть в окно ?????
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Всех причастных мусоров нужно как минимум уволить - вина человека не доказана и он был в статусе задержанного, т.е. они обязаны были в данном случае обеспечить его безопасность
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по Конституции не виноват до вступлении приговора в силу, ментов на нары.
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не ту хату ограбил. наверное прокурорускую или мусорскую....
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А в нас пишуть інше.
Він виховав двох дітей. Батько-одинак.
Поліція прийшла їх забрати. Отримала опір...і очевидно допомогла впасти з вікна.
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Подія трапилась близько 12 години на бульварі Дружби народів, 3. Зі слів сусідів, чоловіка 1988 року народження звали Віталій М., він сам виховував двох доньок. Сусіди стверджують, що чоловік міг бути причетний до торгівлі наркотиками, сім'я була неблагополучною.

Сусіди кажуть, що 20 січня до їх квартири прибули працівники соцслужб, аби забрати дітей, яких виховували в неналежних умовах. Чоловік чинив опір поліції, влаштував бійку. Потім почав втікати, вибіг на сходову клітку 7 поверху, звідки випав з вікна.
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Там были ссикуны с новой полиции навряти они его скидали.
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Выбросили и побоев видно не будет, с возвращением зебыли менты уже оборзели как при яныке.
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Учительница привела школьников на экскурсию на стройку. Тут с 10-го этажа не достроеного дома выпадает мужик, разбивается на смерть.
После экскурсии в классе учительница решила разобрать этот случай.
- Как вы думаете, ребята, почему дядя упал? - спрашивает учительница.
Машенька подымает руку и говорит:
- Дяденька не соблюдал технику безопасности.
- Может быть, - говорит учительница. - А ты, что думаешь, Витенька.
- Может быть дядя был пьяный, - отвечает Витя.
- Hе исключенно, - говорит учительница.
Тут Вовочка тянет руку и говорит:
- Дяденька ругал мою маму.
- Как это Вовочка, что он такого говорил, - удивляется учительница.
- Он кричал: Мальчик, твою мать, не шатай лестницу.
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Да на никто его не скидывал бы за какие то магазинные кражи, думаю просто сорвался может хотел перелезть на нижний балкон или по громоотводу.
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Жалко пацана ещё молодой, по дурости потерял жизнь.
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Думаю , хотів попугати поліцейських , взяти на понт . А вони на нього забили .
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Карая разніца . Головне що злодій вже не крастиме . Ібо нє#уй .
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