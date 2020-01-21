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 Общество
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Все про:суд (22832) судья (2204) Вовк_Сергей (17)

 Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении

Вышгородский районный суд Киевской области оправдал судью Печерского райсуда Сергея Вовка, обвиняемого в незаконном лишении имущества жительницы Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре от 15 января, внесенного в Единый реестр судебных решений.

"Лицо признать невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 375 УК Украины и оправдать за недоказанностью совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины, в котором обвиняется лицо", - говорится в документе.

Судья решил, что прокуратура и следствие не доказали наличие у Вовка умысла на вынесение заведомо незаконного решения.

Также суд отменил арест автомобиля и квартиры, который наложил районный суд города Киева в январе 2015 года.

Вовка обвиняли в незаконном лишении квартиры и автомобиля жительницы Киева.

Напомним, в марте 2015-го Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры Киева по поводу избрания меры пресечения судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.

Его подозревали в принятии заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым он лишил владелицу его имущества. Его действия квалифицировались по ч.2 ст.375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). Ему грозило тюремное заключение сроком до 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3171082
 
 
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Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка

Суд судью не обидит...
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не судилося цьому Вовку померти природною смертю Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 4402
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ну пока все природние смерти на стороне вовка... нет? Докажи обратное...
Подлейшая система, продажная власть... зебилы, расскажите, что поменялось не в худшую сторону? Оман стал богаче на 100 зеленских тыщ, стыренных у государства в угоду толстожопой тёще??? Или суд реформирован??? Ай не свиздите...
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Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка

Суд судью не обидит...
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****, непотопляемый. Как надутый га"дон. Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 7069
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Он несколько погорячился.
В г.Харькове, так, же топором.... решение приняли.
Судьи, вернитесь в жизнь.
Я лично сталкивался с таким судейским беспределом....
Людская злость. это не УКУ и КПК. Там пофигу.
От дурне... А если другие решения потянут?. Там умысел - до сраки, через ст 28 УКУ, слкпят группу, пойдешь "паровозом". И твоя неприкосновенность, улетит за 38 параллель в сторону моря.
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Я разделяю твой праведный гнев, но преисполнен пессимизма...
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Це той самий, хто засудив Юру Луценка на чотири років позбавлення вол та зараз позбавив волі (посадив під варту) Антоненка й Кузьменко, а також наклав арешт Яні Дугарь.
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Надеюсь, владелица уже успела продать все свое имущество и смылась куда подальше от всего этого дурдома. Иначе, ей придется невесело.
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Мене більше всього умиляють покидьки, які спочатку бикують, а коли отримують заслужену отвєтку щиро волають "астановітєсь".
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Зе-слуги вместе с малоросней вырвали страницу...
Все... - не было никакой Революции Достоинства... Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 2979

Андрій Смолій
19 год ·

Майдан Незалежності. Сьогодні.

Інформаційні плакати про Революцію Гідності та наших Героїв зникли.
Чи це випадковість, чи зумисне стирання Революції Гідності з пам'яті людей та життя країни? Проте, жодних повідомлень про якісь роботи тут не бачив.

В цей же час адвокат Януковича стає заступником глави ДБР. Органу що тепер буде розслідувати справи Майдану та розстріли Небесної Сотні. Того органу, який тепер має одноособове повноваження в одному з найголовніших розслідувань в історії Незалежної країни.

А взагалі, ви помітили як в Україні стирається з порядку денного Майдан, рух до ЄС та НАТО, українські цінності. Навпаки, насаджується «сватизація» країни та рух до «міру» з Росією.
Так і інформаційні плакати Майдані. Зникають, разом з відчуттям майбутнього в країні.

Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 7851

Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 3876
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и шо? Другие испугаются??? Прошло всего 6 лет от начала... и до конца. Курица пергидрольная штепа, эта шлюха сепаратистская, отримала від держави около 4000 евро за незаконное лишение свободы ... это не кома. Это - точка... тчк
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КОГДА НАЧНУТСЯ РАССТРЕЛЫ ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ?
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так, на это, надо будет решение суда... Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении - Цензор.НЕТ 8531 Замкнутый круг.
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сразу, как только это сделают с иа-иа.

но не раньше.
ты ж понимаешь, что тут не столько судьи виноваты, сколько тот, кто разрешает и покрывает этот беспредел.
в том, что расплодились крысы, виноваты не столько крысы, сколько те, кто должен их выводить - а на деле не выводит, а прикармливает.
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только вот при нем (почему-то) портновский сидел на расее с засунутым в жёппу языком Вишгородський райсуд виправдав суддю Вовка у справі про незаконне рішення - Цензор.НЕТ 412
а ефремов (почему-то) сидел в камере. и.т.п.

а вот при этом (почему-то) - они вершители судеб.
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фундамент всему, что сейчас происходит, подготовил ворюга парашенка
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Вот после этой новости мое доверие к судебной системе поднялось до невероятных... глубин. Какой-то гадский цирк.

​​На должность председателя суда избрали Павла Вовка, которого подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Отмечается, что такое решение принял сам коллектив Окружного административного суда города Киева. В общем мерзавцы выбрали себе главного мерзавца.
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млять всю судейскую тварь пора вешать на фонари!
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Зебіли нарешті зробили суди справедливими. Дя-ку-є-мо!!!
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