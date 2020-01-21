 Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка по делу о незаконном решении

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре от 15 января, внесенного в Единый реестр судебных решений.
"Лицо признать невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 375 УК Украины и оправдать за недоказанностью совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины, в котором обвиняется лицо", - говорится в документе.
Судья решил, что прокуратура и следствие не доказали наличие у Вовка умысла на вынесение заведомо незаконного решения.
Также суд отменил арест автомобиля и квартиры, который наложил районный суд города Киева в январе 2015 года.
Вовка обвиняли в незаконном лишении квартиры и автомобиля жительницы Киева.
Напомним, в марте 2015-го Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры Киева по поводу избрания меры пресечения судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.
Его подозревали в принятии заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым он лишил владелицу его имущества. Его действия квалифицировались по ч.2 ст.375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). Ему грозило тюремное заключение сроком до 5 лет.
Подлейшая система, продажная власть... зебилы, расскажите, что поменялось не в худшую сторону? Оман стал богаче на 100 зеленских тыщ, стыренных у государства в угоду толстожопой тёще??? Или суд реформирован??? Ай не свиздите...
Суд судью не обидит...
В г.Харькове, так, же топором.... решение приняли.
Судьи, вернитесь в жизнь.
Я лично сталкивался с таким судейским беспределом....
Людская злость. это не УКУ и КПК. Там пофигу.
От дурне... А если другие решения потянут?. Там умысел - до сраки, через ст 28 УКУ, слкпят группу, пойдешь "паровозом". И твоя неприкосновенность, улетит за 38 параллель в сторону моря.
Все... - не было никакой Революции Достоинства...
Андрій Смолій
19 год ·
Майдан Незалежності. Сьогодні.
Інформаційні плакати про Революцію Гідності та наших Героїв зникли.
Чи це випадковість, чи зумисне стирання Революції Гідності з пам'яті людей та життя країни? Проте, жодних повідомлень про якісь роботи тут не бачив.
В цей же час адвокат Януковича стає заступником глави ДБР. Органу що тепер буде розслідувати справи Майдану та розстріли Небесної Сотні. Того органу, який тепер має одноособове повноваження в одному з найголовніших розслідувань в історії Незалежної країни.
А взагалі, ви помітили як в Україні стирається з порядку денного Майдан, рух до ЄС та НАТО, українські цінності. Навпаки, насаджується «сватизація» країни та рух до «міру» з Росією.
Так і інформаційні плакати Майдані. Зникають, разом з відчуттям майбутнього в країні.
но не раньше.
ты ж понимаешь, что тут не столько судьи виноваты, сколько тот, кто разрешает и покрывает этот беспредел.
в том, что расплодились крысы, виноваты не столько крысы, сколько те, кто должен их выводить - а на деле не выводит, а прикармливает.
а ефремов (почему-то) сидел в камере. и.т.п.
а вот при этом (почему-то) - они вершители судеб.
На должность председателя суда избрали Павла Вовка, которого подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
Отмечается, что такое решение принял сам коллектив Окружного административного суда города Киева. В общем мерзавцы выбрали себе главного мерзавца.