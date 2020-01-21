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 Политика Украины, Общество
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Все про:СИЗО (1139) еда (170) Рябошапка Руслан (259) Гончарук_Алексей (551) Офис генерального прокурора (45)

 Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в местах лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что только в следственных изоляторах в 2019 году были зафиксированы 76 случаев объявления голодовки. Целью обращения генпрокурора является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, который объявил голодовку, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.

Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания. Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171078
 
 
 Топ комментарии
 
Пгавильной догогой ідётє, товагищи!
Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных - Цензор.НЕТ 1739
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Вони бояться що політв'язні голодувати почнуть.
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Если Петя будет голодать, я по требую это шоу онлай
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Лучше мы на тебя урода посмотрим онлайн. А может и до онлайна не дотянешь.
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Дед, тебе сколько осталось воздух портить? отож, я еще на твую могилку поссу...
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А Права Человека , если Больной то лечить нужно , и то по Согласию , а так Извольте , это Называется в цивилизованных странах Пытка.
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Пгавильной догогой ідётє, товагищи!
Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных - Цензор.НЕТ 1739
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кормить нужно только если заработал. а из бюджета нехер кормить.
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У них зарплаты по 500 000 гривен, неужели они не заработали себе будущее питание за счёт бюджета?
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Только убеждением..- за маму, за папу, за дядю Вову...
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Наш хоть рассмотрев немытые жопы у коров кого-то увольняет, а эти занимаются ещё более важной работой, т.к. садить им уже вора и мародёра нет за что, но себя деятелями им надо показать...
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Посмотрим как потом Зеленых будут свои же кормить. Ведь для Авакова нет ничего личного, только деньги.
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Ви хоча,б, їх годуйте шмарклежуї....Самі,ж сидітимете
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Надо бы предусмотреть еще принудительное лечение психических расстройств.
Для страны это особенно актуально.
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Для этого сначала надо отменить депутатскую неприкосновенность...
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Более дебильного закона не придумаешь... человек решил не есть, находясь в здравом уме... и простите какого хера кто-то будет нарушать его права???
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Скоро з'явиться закон про неможливість ставити клізму ішаку...!
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Як що урок не годувати,то можна добряче заощадити державних грошенят.
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Интересно, он боится ПОЛИТИЧЕСКИХ ГОЛОДОВОК И ЗАРАНЕЕ СТЕЛИТ СОЛОМКУ?
Их наверно зуло консультирует
Сначала закон запустят о дезиформации, потом начнут блогеров ловить ?
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Вообще то насильственное кормление тем же ЕСПЧ признано пыткой
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Рябошапка, главное не забывай - от сумы и от тюрьмы никто не застрахован . Сегодня Вы несогласных с вашей политикой посадите, ЗАВТРА ВАС ЗА ПРЕЛАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ПОСАДЯТ
И кормить будут принудительнго😀😀😀
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Власть предусматривает будущие удобства на случай вероятной засидки в тюрьмах Украины. Предусмотрено в 1,5 раза увеличить жил.площадь на одного заключенного.
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