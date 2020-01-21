 Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что только в следственных изоляторах в 2019 году были зафиксированы 76 случаев объявления голодовки. Целью обращения генпрокурора является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, который объявил голодовку, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.

Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания. Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины.

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