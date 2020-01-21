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Все про:импичмент (465) Трамп (2763) Сенат США (144)

 Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа

21 января в Сенате США начинается слушание дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Судебный процесс по импичменту президента Трампа в Сенате начинается сегодня. Это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сегодня сенаторы рассмотрят и проголосуют за резолюцию, в которой будут описаны правила судебного процесса.

Завтра сторонам защиты и обвинения будет предоставлено слово для презентации своих аргументов.

Отмечается, что в первую неделю начало заседаний запланировано на 13 часов (20 часов по Киеву). Они смогут длиться до 12 часов.

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Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3171075
 
 
 Топ комментарии
 
А куди з машин поділися Зе!-наліпки?
Хтось бачив? Моніка фсьо? Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 3873

Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 1732
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Украина может завалить не только своего Президента , но и американского . Крутая страна =Украина .
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Как там писали судьба Трампа в руках насралова ?, это анекдот.За голову Трампа предложили три миллиона долларов, я предлагаю от себя 5 млн оптом тому кто уберёт монику и х-йло.
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А куди з машин поділися Зе!-наліпки?
Хтось бачив? Моніка фсьо? Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 3873

Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 1732
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В 1945 году немцев Спросили , как допустили к власти гитлера, а они говорят , Мы не знаем где он взялся. И Не один человек не сказал , что голосовал.
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Надеемся на Демократию , а то не так что без наколенников ходить Мозоли Мешают решают все на Коленях , а говорят что встали , да встали и на полусогнутых , что бы быстрее впасть. В Украине ну никак не хотят становиться.США разберется у себя .
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Как там писали судьба Трампа в руках насралова ?, это анекдот.За голову Трампа предложили три миллиона долларов, я предлагаю от себя 5 млн оптом тому кто уберёт монику и х-йло.
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Я готов молиться за упокой Моники и Хулио за скромные сто долларов в день)))Раскошелишься миллионер?
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Трампа в Ростов??))
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Россия даст Трампу российское гражданство..Во будет мировое позорище для америки..Он я думаю после импечмента согласится отомстить этой стране..
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Эх, Моника, что ты натворила.
Моника, Моника ты меня сгубила.
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Нехай Трамп дякує Моніці Оманській. Пагаваріл і має імпічмент. Чекаємо яку катаклізьму влаштує Моніка в Юдеї.
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Вот дадут Трампуше по манде мешалкой!
Как он там потом скажет: "Я устал, я ухожу..."
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Украина может завалить не только своего Президента , но и американского . Крутая страна =Украина .
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Україна стала центром геополітики! Сенат США сьогодні розпочинає розгляд імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 708
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Сейчас каждый индеец знает что такое Украина .
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Найближчий приклад Оманія. Султану гаплик.
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Найближчий приклад Оманія. Султану гаплик.

Надо срочный визит в РФ !
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Зебилы!
Дружнее!
На днях вас, вместе с семьями, перевозят в США и вы не должны быть равнодушными в этом вопросе!
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Трампа отстраняют за то, что моника похвасталась ручным прокурором.
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