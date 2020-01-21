 Сенат США сегодня приступает к рассмотрению импичмента Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Судебный процесс по импичменту президента Трампа в Сенате начинается сегодня. Это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сегодня сенаторы рассмотрят и проголосуют за резолюцию, в которой будут описаны правила судебного процесса.

Завтра сторонам защиты и обвинения будет предоставлено слово для презентации своих аргументов.

Отмечается, что в первую неделю начало заседаний запланировано на 13 часов (20 часов по Киеву). Они смогут длиться до 12 часов.

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Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.