 Мыть руки и не контактировать с больными: Минздрав рассказал, как избежать нового коронавируса из Китая

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 20 января в мире зарегистрированы 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 3 человека погибли, 170 госпитализированы.
Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.
Центр общественного здоровья МОЗ Украины проинформировал о ситуации с коронавирусом Пограничную службу Украины.
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"Генеральный директор ВОЗ созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку", — сказано в сообщении.
Минздрав напоминает об основных мерах профилактики. И нужно соблюдать при посещении стран, в которых были зарегистрированы случаи nCoV.
- "Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
- Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
- Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
- Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми)", — сказано в сообщении.
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Ярый противник *чоколядних конфєток*, *русих кіс*, а особливо ненАвиджу плісняву)
Это там на всякие кори, коклюши, дифтерии вакцина нужна.
Для уничтожения китайского коронавируса достаточно лишь руки помыть и иметь чистую, белую простынь про запас.
Источник: https://censor.net.ua/n3171073
Ага.. кашляють прямо в обличчя. Вже і забулись, що потрібно затуляти писка.
Вот они, все прелести безвиза, глобализации экономики, хорошо только торгашам и богатеньким буратинам ездящим по разным странам на отдых, а большинству в Украине, в результате такой политики достанутся эпидемии.
1. Одеть презерватив.
2. Сверху обмотать бинтом.
3. Обильно смазать бинт эпоксидным лаком.
4. Дать просохнуть.
5. Одеть второй презерватив.
...
И, (главное),- никаких баб!
Вмєсто того.
100,1%
Вчера из Китая пришла информация о том, что короновирус, убивший двух человек в самом Китае, передается от человека к человеку и моментально это известие взбудоражило весь регион. Эту информацию вчера обнародовал представитель национальной комиссии по здравоохранению Чжун Наньшань. Пока это называется «атипичная пневмония», поскольку смерть людей наступила именно от поражения легких, но теперь стал понятен потенциальный масштаб этого события.
По состоянию на утро вторника по времени Китая, там уже зафиксировано шесть смертельных случаев и около 300 зараженных. Кроме того, уже зафиксированы два инфицированных в Таиланде и по одному - в Японии, Австралии, Филиппинах и Южной Корее. Как сообщают местные органы власти, эти люди недавно вернулись из Китая, где побывали в эпицентре эпидемии - Ухане.
Как пояснил профессор Фонтанет, руководитель отдела эпидемиологии и происхождения болезней Института Пастера в Париже, пока считается, что вирус содержался в зараженном мясе животного, которое продавалось на рынке в городе Ухань и таким образом, заразился первый пострадавший.
Поскольку населения Ухани 11 млн. Человек и из местного аэропорта осуществляются рейсы в зарубежные страны, вирус получил возможность распространиться за тысячи километров, что создало предпосылки для возникновения пандемии.
На сегодня в Ухани изолировано более 900 человек, которые так или иначе контактировали с больными, а страны, в которые могут попасть пассажиры, зараженные вирусом, уже начали разворачивать мероприятия по контролю пассажиров из Ухани.
Ситуация усугубляется тем, что через несколько дней в Китае будет праздноваться Новый год по их календарю и это предполагает передвижение больших масс людей и на этом фоне, вирус может получить возможность распространиться с еще большей скоростью. Уже из нескольких мест, в том числе из США, поступили сведения о том, что начата работа по разработке препаратов, для борьбы с этим новым видом заболевания.
Тем не менее, ситуация остается крайне опасной и пока непонятно, во что все это может вылиться. В любом случае, всем надо быть бдительными и сейчас предпринимать максимальные меры предосторожности, которые обычно актуальны при эпидемиях вирусных заболеваний.
У своїй доповіді на Всесвітньому економічному форумі Ґрета Тунберґ опирається на дані, опубліковані Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату від 2018 року. У документі зазначено, що глобальна температура може підвищитися до рівня нижче 1,5% з імовірністю в 67%.
За її словами, усвідомлення проблеми поки не переросло в конкретні дії, попри те, що "у людства залишилося менш ніж вісім років!!!!????, щоб врятувати планету".
А я думаю......(кхе,кхе...уверен) меньше восьми!!!
Будем спорить? .....Вы ..правильно..видите мир?