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 Происшествия, За рубежом
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Все про:арест (9929) дети (3829) Нидерланды (886) жестокость (20)

 Украинца арестовали в аэропорту Нидерландов за жестокое обращение с 3-летней дочерью на борту самолета

47-летний гражданин Украины находится под стражей за жестокое обращение с 3-летней дочерью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжаются следственные действия в отношении действий гражданина Украины. Посольством Украины в Нидерландах были приняты все необходимые меры по оказанию правовой помощи гражданину Украины. Девочка родилась в Уругвае. Она имеет гражданство этой страны и России", - сказал украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Он также отметил, что Посольство Украины в Нидерландах вышло на контакт с Министерством юстиции Нидерландов, пограничной полицией и органами опеки и попечительства. Мать девочки, имеет российское гражданство, сейчас находится в России.

Соответствующие органы изучают дело и находятся на связи с матерью ребенка.

Посольство Украины в Нидерландах держит ситуацию на контроле.

Отмечается, что задержали украинца за жестокое обращение с ребенком на борту самолета. По прибытии в аэропорт Схипхол отца ребенка задержали, а 3-летнюю девочку отправили в учреждение по защите детей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171072
 
 
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Качество новости - супер: ни хрена не понятно! Украинца арестовали за жестокое обращение с 3-летней дочерью в аэропорту Нидерландов - Цензор.НЕТ 6258
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Неудивительно -- нечего была на кацапской гадине жениться !!! А ребенка бить последнее дело !!! С него такой же украинец как я упугваец !!!
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Нічо не зрозуміло. Він з нею знаходився в аеропорту і дав по заду чи його взяли в аеропорту по заяві?
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Нічо не зрозуміло. Він з нею знаходився в аеропорту і дав по заду чи його взяли в аеропорту по заяві?
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Неудивительно -- нечего была на кацапской гадине жениться !!! А ребенка бить последнее дело !!! С него такой же украинец как я упугваец !!!
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Качество новости - супер: ни хрена не понятно! Украинца арестовали за жестокое обращение с 3-летней дочерью в аэропорту Нидерландов - Цензор.НЕТ 6258
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Жена - россиянка.
Наверное, написала заяву, а Интерпол от раши выполняет всё под козырёк.
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да, все возможно, по статье ничерта не понять.
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Просто в Нидерландах очень сильна защита детей. Несколько лет назад в Нидерландах к 2 месяцам заключения приговорили туриста-итальянца, который дал своему сыну-подростку пощечину. С такими вещами там не шутят. Как потом объсянили, в раньше Нидерландах было очень много случаев жестокого обращения с детьми, поэтому пришлось принимать жесткие меры на законодательном уровне.
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Привыкли Детей лупашить , а там везде камеры , загремит и притом надолго. А То что он с дочерью возится когда мать в России прохлаждается а родилась в Уругвае девочка. Розберутся.
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В Нидерландах не надо лупашить, чтобы попасть под раздачу. Для Нидерландов достаточно легкого шлепка по попе. Просто там к таким вещам очень строгое отношение. В Италии с этим довольно строго, а в Нидерландах еще строже.
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Та ні. Мама Росіянка. Цим все сказано.
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в Нидерландах не то что с ребенком,с собакой себя вести надо подобающе,а то посадят,но отцу как истинному просовковому украино-российский смерду такие законы в диковинку вот он и исполнял свои привычные как меу казалось воспитательные действия в отношении ребенка за что и повязали
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Папа украинец, мама рашиянка.., а дитё рашауругваец. ...
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по идее Уругвай всполошиться должен был...
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Дівчинка донька росіянки. Чекай історій про педофілів і діточок в костюмчику Пукіна. Уже ж було.
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Не знаю, что там произошло, но часто наблюдаю, как на улицах родители третируют ни в чем не повинных детей. А потом из этих нервных деток вырастают психи и уроды.
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У нас в Бундесі було б те саме... Не хер чипати дитину
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Мама дівчинки росіянка, але ж хоч не єврейка?- Бо хана мужику.
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