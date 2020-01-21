 Второе подозрение Павловскому касается запугивания бизнесменов и депутатов на Херсонщине, - прокуратура

Текст второго подозрения зачитал прокурор во время заседания в Печерском районном суде Киева, где Павловскому должны избрать меру пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Павловского подозревают в преступлениях по статьям 255 (создание преступной организации), 294 (массовые беспорядки), 194 (умышленное повреждение имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Обвинение попросило суд взять подозреваемого под арест без права выхода под залог.

По данным следствия, в организацию входили еще один фигурант дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбин, его бизнес-партнер Сергей Брага и "другие неустановленные лица".

"Целью ее участников было совершение преступлений, связанных с уничтожением имущества, преступлений против общественной безопасности, а также здоровья и жизни человека", - заявил прокурор.

По словам обвинения, Павловский приказал летом 2018 года сжечь автомобиль "Организации патриотических граждан Кордон" с целью запугать бизнесменов Александра Цегельника и Юрия Марудового.

Кроме того, в подозрении говорится, что организация Павловского давила на депутатов Алешковского райсовета, чтобы те не выражали недоверие знакомой Павловского Елене Кравченко-Скалозуб. "Павловский в начале мая... организовал массовые беспорядки у здания Алешковского райсовета", - отметил прокурор.

Адвокат Павловского в свою очередь подчеркнул, что это подозрение не относится к делу Гандзюк, как накануне сообщили правоохранители.

"Указанное дело не имеет никакого отношения к Екатерине Гандзюк. Из всех статей, перечисленных в ходатайстве, прокурорами описаны только два события. Во всех этих делах указаны одни и те же пострадавшие, которые являются членами ОПГ, названной ими же, "Кордон", - сказал адвокат.

Защитник считает, что в ходатайстве о заключении под стражу прокуроры не предоставили доказательств, что Павловский руководил преступной организацией.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.