 Второе подозрение Павловскому касается запугивания бизнесменов и депутатов на Херсонщине, - прокуратура

Текст второго подозрения зачитал прокурор во время заседания в Печерском районном суде Киева, где Павловскому должны избрать меру пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Павловского подозревают в преступлениях по статьям 255 (создание преступной организации), 294 (массовые беспорядки), 194 (умышленное повреждение имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Обвинение попросило суд взять подозреваемого под арест без права выхода под залог.
По данным следствия, в организацию входили еще один фигурант дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбин, его бизнес-партнер Сергей Брага и "другие неустановленные лица".
"Целью ее участников было совершение преступлений, связанных с уничтожением имущества, преступлений против общественной безопасности, а также здоровья и жизни человека", - заявил прокурор.
По словам обвинения, Павловский приказал летом 2018 года сжечь автомобиль "Организации патриотических граждан Кордон" с целью запугать бизнесменов Александра Цегельника и Юрия Марудового.
Кроме того, в подозрении говорится, что организация Павловского давила на депутатов Алешковского райсовета, чтобы те не выражали недоверие знакомой Павловского Елене Кравченко-Скалозуб. "Павловский в начале мая... организовал массовые беспорядки у здания Алешковского райсовета", - отметил прокурор.
Адвокат Павловского в свою очередь подчеркнул, что это подозрение не относится к делу Гандзюк, как накануне сообщили правоохранители.
"Указанное дело не имеет никакого отношения к Екатерине Гандзюк. Из всех статей, перечисленных в ходатайстве, прокурорами описаны только два события. Во всех этих делах указаны одни и те же пострадавшие, которые являются членами ОПГ, названной ими же, "Кордон", - сказал адвокат.
Защитник считает, что в ходатайстве о заключении под стражу прокуроры не предоставили доказательств, что Павловский руководил преступной организацией.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Пишіть краще рідною Мовою!))