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 Политика Украины
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 Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ

Нардепы фракции "Европейская Солидарность" посетили 83% пленарных заседаний второй сессии Верховной Рады. А сопредседатели фракции Ирина Геращенко и Артур Герасимов имеют наивысшие показатели результативности работы в Верховной Раде девятого созыва в 2019 году.

Как инфромирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили эксперты "Комитета избирателей Украины", проанализировав показатели работы парламента девятого созыва.

"За время работы второй сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) было проведено 58 пленарных заседаний.

В среднем на них были зарегистрированы 348 народных депутатов из 423.

"Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "Европейской Солидарности". Так, как правило, на заседаниях Рады были зарегистрированы 83% депутатов "ЕС", - говорится в сообщении.

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Кроме того, пресс-служба фракции сообщает, что сопредседатели фракции Ирина Геращенко и Артур Герасимов имеют наивысшие показатели результативности работы в Верховной Раде девятого созыва в 2019 году.

"Ирина Геращенко посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний комитета, приняла участие в 83% голосований Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), подала 57 законопроектов, 6 из которых были приняты", - говорится в сообщении.

Артур Герасимов посетил 87% заседаний Рады, принял участие в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний комитета (самый высокий результат среди лидеров фракций), подал 27 законопроектов, 6 из которых были поддержаны. Сергей Рахманин посетил 91% заседаний Рады, 88% заседаний комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, 4 из которых были приняты.

Ирина Геращенко, комментируя результаты исследования, отметила, что к эффективной работе мотивирует команда и ожидания избирателей. Она также подчеркнула, что никакие законы и штрафы за прогулы на обеспечат качественную законотворческую работу народных депутатов.

"Политика, депутатство - это не нажатие кнопок. Чтобы не пропускать заседания - не нужны специальные законы, а лишь ответственность. Такова моя позиция. В рабочем графике ничего не изменилось, как не прогуливала, так и не прогуливаю парламент, ни во власти, ни в оппозиции", - добавила Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171065
 
 
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Йо.... Доходная часть бюджета выполнена на 15,%.... Аккурат на зарплату министрам и дружкам



Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 8052 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
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И что, толку то? Ээээ, аптимитристы, кто расскажет про светлое будующее, про ЗЕленое счастье, рост ВВП в 40%, и зарплаты учителей, че молчите то?
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Ирина Геращенко и Артур Герасимов имеют наивысшие показатели результативности работы Источник: https://censor.net.ua/n3171065

Как в рекламе - зубная паста все лучше,а зубы все хуже...
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Сингапур,типа город-государство, купил у США 12 самолетов F-35.Для Украины продажа любых летательных аппаратов такого типа запрещена до 2030 года.Путлер виноват или Порошенко?
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А шо им еще делать, не у дел они, а так хоть позвездоболят. Жить теперь на зарплату надо.
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Сколько пэтя посетил, какой прОцент?)))
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С твоими мозгами,тебе такой процент не светит никогда !
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Быдло,зачем вам Порох.рюсскаязычеые ХМЫРИ?Зеленомойскому поставьте язык вместо ПОРОХа Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385 Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385
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