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 Политика Украины
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Все про:ВР (24317) депутат (2824) прогулы (118) посещаемость (10) Батькивщина (1839) Слуга народа (613) Голос партия (130) Европейская Солидарность (224)

 Активнее всего в Раду ходят депутаты от СН и ЕС, главные прогульщики, - нардепы "Батькивщины", - КИУ. ИНФОГРАФИКА

Комитет избирателей Украины обнародовал статистику посещения народными избранниками заседаний Верховной Рады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Комитета избирателей Украины.

Среди фракций и групп парламента самые высокие показатели посещаемости — у депутатов "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". Так, как правило, на заседаниях Совета были зарегистрированы 85% депутатов СН и 83% депутатов ЕС.

Несколько ниже показатели посещения у группы "За будущее" и у фракции "Голос". В среднем заседания Рады посещали 81% депутатов этих политических сил.

Низкий результат — у ОПЗЖ и ВО "Батькивщина". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 77% депутатов ОПЗЖ и 72% депутатов "Батькивщины".

Активнее всего в Раду ходят депутаты от СН и ЕС, главные прогульщики, - нардепы Батькивщины, - КИУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный Суд дал негативный вывод по законопроекту Зеленского о лишении нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы, - Вениславский

При этом в КИУ отметили, что активнее всего депутаты ходили на заседания Рады в начале сессии.

"В начале новой каденции депутаты традиционно работают активнее. В частности, и чаще посещают заседания Рады. Однако со временем соответствующие цифры снижаются. Даже сейчас мы видим, что больше всего депутатов посещали заседания Рады в сентябре и октябре, тогда как в декабре, январе эти показатели заметно снизились", — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Также на Цензор.НЕТ: "Сдавать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства

Всего за время работы 2 сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) было проведено 58 пленарных заседаний.

В среднем на них было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423.

Источник: https://censor.net.ua/n3171065
 
 
 Топ комментарии
 
Йо.... Доходная часть бюджета выполнена на 15,%.... Аккурат на зарплату министрам и дружкам



Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 8052 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
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И что, толку то? Ээээ, аптимитристы, кто расскажет про светлое будующее, про ЗЕленое счастье, рост ВВП в 40%, и зарплаты учителей, че молчите то?
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С твоими мозгами,тебе такой процент не светит никогда !
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Йо.... Доходная часть бюджета выполнена на 15,%.... Аккурат на зарплату министрам и дружкам



Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 8052 Адам Смит

@_Smithchenko

·3 ч

Держказначейство до сих пор не опубликовало ежедневную оперативную сводку выполнения держбюджета на сегодня. Возможно, это объясняется тем, что вчера был выходной - День Мартина Лютера Кинга (в США). Шучу. На вчера, январский Держбюджет по доходам был выполнен на 15,0%
Ситуация с выполнением бюджета интересна мне не в контексте лажи новой молодой команды, а в контексте курса. Ситуация с бюджетом легко лечится непопулярным обвалом гривни к 28+. Вопрос в том, когда они это будут вынуждены сделать. По идее, когда осознают хроничность проблемы...
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И что, толку то? Ээээ, аптимитристы, кто расскажет про светлое будующее, про ЗЕленое счастье, рост ВВП в 40%, и зарплаты учителей, че молчите то?
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Ирина Геращенко и Артур Герасимов имеют наивысшие показатели результативности работы Источник: https://censor.net.ua/n3171065

Как в рекламе - зубная паста все лучше,а зубы все хуже...
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Сингапур,типа город-государство, купил у США 12 самолетов F-35.Для Украины продажа любых летательных аппаратов такого типа запрещена до 2030 года.Путлер виноват или Порошенко?
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А шо им еще делать, не у дел они, а так хоть позвездоболят. Жить теперь на зарплату надо.
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Сколько пэтя посетил, какой прОцент?)))
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С твоими мозгами,тебе такой процент не светит никогда !
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Я рад, что умственные способности пэбыдла на таком уровне, но это и пугает, что такие психи где то рядом ходят
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Ничего, что ты ПЕС, а я гавкать, ничего не попутал, моська?)))
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Ну куди ж там, до тебе, представника Зєліти,.... а от скількома іноземними мовами ти володієш?
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А ты,как думал,сколько "беленькой" уничтожить.
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Быдло,зачем вам Порох.рюсскаязычеые ХМЫРИ?Зеленомойскому поставьте язык вместо ПОРОХа Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385 Среди фракций и групп парламента наивысшие показатели посещаемости у депутатов "ЕС" - 83% пленарных заседаний, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385
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Вчора на Слабоді слова Герасимов разом з Юлькою драли Ару Хама і Ю.
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Это да.... специально запись посмотрела -раскатали дебиленка на веревки)
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Да эти две отрыжки резвились..... Но отрыжками и остались!
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**** отсунули от корыта ..... появилось масса свободного времени Серед фракцій і груп парламенту найвищі показники відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 5865
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БПП отримав ребрендинг - це зараз називається штаб Боротьби з падінням промисловості. Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 4998
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да нет , это стая пернатых ,их скоро будут окольцовывать ,кто не успеет улететь в теплые края ..... Серед фракцій і груп парламенту один із найвищих показників відвідуваності у депутатів "ЄС" - 83% пленарних засідань, - КВУ - Цензор.НЕТ 8221
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Вот на счёт ЄС сомнений совсем не было. То, что среди них нет дрочащих в зале, не могущих без шума вызвать шлюху и прочего зелёного говна можно гарантировать смело.
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