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 Политика Украины
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 Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, - Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году" в Киеве.

"Вторая история - это, безусловно, актуализация Соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы", - сказал Кулеба.

Кроме того, отметил вице-премьер, одним из приоритетов является присоединение к европейскому "зеленому соглашению".

"И третье - это главная история для нас в этом году - это знаменитый промышленный безвиз, об этом уже 100-500 раз говорилось. Много есть нюансов. Но я вас уверяю, что правительство Украины настроено пройти этот путь до успешного для обеих сторон - Украины и ЕС - результата", - подчеркнул он.

Он добавил, что если такое же желание будет у ЕС, то Украина сможет эффективно имплементировать европейские нормы, стандарты в сфере технического урегулирования, обеспечить эффективность институций и обеспечить результат, который отвечает интересам и Украины, и ЕС.

По словам Кулебы, эти три вопроса среди других будут обсуждаться на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171061
 
 
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если кто понял, что оно имело в виду под "актуализировать", черкните мне пару слов, будьте добреньки... Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6931
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ну...это, типа, загнать взаимные отношения с ЕС в смартфон...диджитализировать, так сказать... потому что, если гезамыленным оком и непредвзято, то актуализация без диджитализации - сплошная профанация, провокация и мастурбация...
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В виду пустить пыль в глаза, что бы не думали, что получают премии за просто так. Мы так хочем, но никому не нужны.
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