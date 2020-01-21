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 Беларусь планирует закупать 30% нефти через Украину, - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах закупать 30% нефти через Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны из Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - заявил он.

Лукашенко отметил, что на совещании в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов.

Напомним, 3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь, потому что прошлый контракт истек 31 декабря 2019 года, а о новом страны до сих пор не могут договориться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным относительно новых контрактов на поставку российской нефти. После этого Лукашенко поручил найти альтернативные источники сырья.

Глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил о том, что остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь начала закупать нефть в Норвегии

Источник: https://censor.net.ua/n3171059
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот и Батька со Своим таможенным союзом , что то не так Пошло.
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ого) нешта бацька псіханув) дамахав єво брацкій срускій нарот)
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Ну вот и Батька со Своим таможенным союзом , что то не так Пошло.
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Батька свои продуктопроводы отдал ***** вот теперь пусть на хрен своей жопой и сядет.
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Но как он Смотрин на Украину и какими Глазами , когда он Голосовал в ООН в унисон с Россией и блокировали все Резолюции.Нельзя Так .
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ого) нешта бацька псіханув) дамахав єво брацкій срускій нарот)
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Ну Вы бы согласились место царя на губернатора поменять? Не для того он столько крал для семьи большой,чтобы к лаптями делиться.Всё просто.
Лукашенко предельно РЕЗКО о русском мире: Забудьте про ваш РУССКИЙ МИР!
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не приедешь по-утру, дамся кучеру Петру)
послание бацьки хазяину
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О яке! А Зеленський планує напряму в РФ.
Черговий крок до ТС?
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Это называется судорожные метания. Ну, давай, мальчиш-лукиш, хоть повеселить народ напоследок.
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Россия Батьку пнула..Казахстан Лукашенки отказал..Норвеги согласились...Зеленский попу чешет))Будет звонить Путину))Советоваться
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Казахи не отказали сколько надо дают,лапти сказали не пропустят.
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Так я и говорю что отказали....Контракт не будет подписан..
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Лукашонок запутался...Мечется...бубнит....Нервы делает...Мы посмотрим-подождем..Интересная заплетка начинается)
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Нафига вам Бацька? Вы со своими нефтеперерабатывающими заводами решите вопрос, все стоят нахрен. Могли бы нефти и газа добывать, что хватило бы и для экспорта, хрен, никто ничего не делает, все кацапское перерабатываем...
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Так а мы через какую задницу будем закупать, с ТАРТАРИЕЙ мы не дружим.
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Так ЗЕбуин с ***** договорится.Наш дебиленыш даже врубится не может, что **** его просто за ниточки дергает, а оно пляшет так, как пожелает кукловод. Это ********* многоходовочка, где на роль очка выбрали Нелоха Оманского.
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Просто Россия привыкла думать, что она "Ухватила бога за бороду...", не замечая, что уже давно "держит быка тряпочного за ху.!". Единственное, чего опасается мир, перед тем, как "поставить Россию раком", окончательно, даже не наличие ядерного оружия - его уже давно никто не боится... Нормальные страны опасаются, что посдле развала России боеголовками ядерными генералы начнут, как пирожками, торговать на всех перекрёстках...
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...і першими ж покупцями можуть стати бородаті відморозки з ідеєю "іслам або смерть".
Отоді хмизда.
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Главное Бояться!....А чего именно это другой вопрос...А значит и политика у Запада который год трусливо-озабоченная..
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Надо чтобы при развале рашки образовалось хотя бы пару довольно крупных государств, которые будут в состоянии содержать и отвечать за ядерное оружие. А московская область в новое государство образуется -болотножабичья народная республика
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Зато в Белоруссии дороги заасфальтированные, так что какая разница.
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За то в Беларуси нет Войны!..Но кажется Батька ее пошел искать...Хочет перед уходом громко стукнуть членом по глобусу))
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В Бухенвальде дороги тоже были заасфальтированые
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І пам"ятники "правильні"... Прям бери дівку і "люби" перед/ззаду пам"ятника...
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