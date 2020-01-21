 Беларусь планирует закупать 30% нефти через Украину, - Лукашенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны из Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - заявил он.

Лукашенко отметил, что на совещании в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов.

Напомним, 3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь, потому что прошлый контракт истек 31 декабря 2019 года, а о новом страны до сих пор не могут договориться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным относительно новых контрактов на поставку российской нефти. После этого Лукашенко поручил найти альтернативные источники сырья.

Глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил о том, что остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине.

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