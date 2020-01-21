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 Политика Украины
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Все про:Таможенный союз (1227) Кулеба Дмитрий (241)

 Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС, - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отказалась от идеи вхождения в таможенный союз с ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом он сказал во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году" в Киеве.

Он рассказал, что во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января он надеется услышать от ЕС об уровне амбиций организации относительно Украины.

"Потому что у нас есть новое правительство, новая Европейская комиссия, у нас есть амбиции, и, очевидно, они есть у ЕС, мы должны их синхронизировать. Потому что этот путь мы должны проходить вместе. Европейская интеграция - абсолютно безальтернативна со стороны нашего государства. Но ни одна страна не смогла ни приблизиться, ни интегрироваться в ЕС без системной поддержки со стороны самого ЕС", - сказал он.

Кулеба отметил, что во время Совета ассоциации также будут обсуждаться вопросы интеграции Украины в энергетический рынок ЕС, а также упрощения таможенных процедур.

"Мы отказались от идеи вхождения в Таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все такие процедуры и интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука

Источник: https://censor.net.ua/n3171054
 
 
 Топ комментарии
 
Украина может и отказалась, а зебилы и бывшие рыги видать не хотят отказываться
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вам не поставлю.
спочатку вмєнітєсь.
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Наставьте лайков этому невменяемому!Украина отказалась от идеи вхождения в Таможенный союз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5258
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Украина может и отказалась, а зебилы и бывшие рыги видать не хотят отказываться
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Наставьте лайков этому невменяемому!Украина отказалась от идеи вхождения в Таможенный союз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5258
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вам не поставлю.
спочатку вмєнітєсь.
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Тоді запитання: що з того, що ви тут в істериці майже рік волали, збулось? Нічого. І коли ваша чергова брехня лопала, то що ви кричали? Сама так - що завдяки вашим істерикам цього і не відбулося. Все.
Можливо досить?
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Кобелеву премию, зрада или что, не понятно?
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запутався, в зелєнських пабедах, бідолашний? Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9254
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Кобельов человек Зеленского? Ого!
Иди к супрун лечиться
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тебя то видно лечит та шо "х#й в ж#пу". Знатний говорят спец)
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Важкий у тебе досвід. Подобається хоч?
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Слухай, ну корч з себе патріота хоча б не з розумними людьми. Реально- дістав. Як клоун з табакерки.Тобі подобається дурником прикидатися?
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Я отметил того дебила)))
Это ж нужно такое придумать)))
Хорошо, что таких не много у пэтьюни.
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Их тут не так уж и много, но многие из них - "многостаночники".
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Та знаю я.((
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Петюня до сих пор тебе в штаны срет. Кстати, при Петюне подписаны ассоциация и безвиз. А что подписано при Блазне??? Україна відмовилася від ідеї входження в Митний союз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8894
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Аресты накладывались, чтобы вынудить газпром заплатить Нафтогазу 2,9 млрд. дол. Долг уплачен, поэтому аресты сняты. А ты, тупой пацак, иди на йух жаб считать в мордовии Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 411
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при Петюне подписаны ассоциация и безвиз.
Последствия навскидку:
- по договору Ассоциации Украина не имеет права дотировать своё селхозяйство, при этом ЕС тратит 40% бюджета именно на дотации своему селу.
- По данным Ревы, за бугром работает постоянно 3 млн гастов, время от времени - ещё 7-9 млн чел.
- гасты платят налоги за бугром, средняя пенсия на Украине ок 2,5 Е/день, средняя пенсия в Польше - 15 Е/день. И разница будет расти, тк уезжают трудоспособные, а пенсы остаются.
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Лаптелиз (ка) Вот хоть кто-нибудь, из типа "вменянемых" расскажет, почему в ЕС стоит очередь желающих туда вступить, а в новый союз путена ни одного? Одна Белорусь, вроде как, соглашалась, но и она начинает рвать канцы.
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И не мечтай каЦАП, память крови-самая долгая память, украинцы не забудут и не простят вас 🐐🐐🐐
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А с чего ты взял что я кацап, зебил? Я и в рашке то ни разу в жизни не был
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В нього немає сечі навіть зрозуміти більш-менш складне речення. Вихопив пару слів - і зрозумів на рівні комахи.
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Вышивата в своем репертуаре. Тут про таможенный союз с европейцами идет речь Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1193
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Зебіл. Гарно грає роль людини. От про відмову від Тайожного союзу заявив так, що всі зебіли повірили, що то заслуга Зєлєнского.
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путен, кто же еще, без пяти минут инпиратор всея лапатнай.
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От тільки зараз відмовились?
А то що шостий рік іде війна, то ще думали йти в тайгу чи ні?
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"Мы отказались от идеи вхождения в Таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все такие процедуры и интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3171054

дьявол кроется в деталях
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А как теперь Быть без Таежного Союза , и долго думали или что где то в глубине Души Была надежда . Или Вам Лукашенко Подсказал , как Его кинул Таежный Союз , или Украины Мало.
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В статье речь не про Таежный союз, а про Таможенный с ЕС. Внимательно читайте. В Таежный нас хоть завтра, и даже без заявления. А в Таможенный - нужно иметь хорошую границу на востоке и честную на западе, что ни то, ни то при наших эрудитах невозможно.
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Агент лолита в шоке
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В тебе обчислювальної сечі менше, ніж в іграшки "Ну погоди"?
Як ото загрузили кілька байт ще до виборів - так досі й повторюєш одну тезу?
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Или полностью, или никак. А сливки снимать, много желающих.
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От зараз чомусь впевненості ні, що ми справді відязикалися. Бо в нас підлога країни малоросів, яким кортить у Тайожний Сполучник - готові сидіти, прикусивши мову, та орати на расєйського баріна, аби була мовна та аматорська ковбаса по 2.20 та горілка "Сто-особова". Для цього і з кацапами мишобрататися можна - "какая разница?"
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Яка "підлога"?
Може гугл-перекладач заглючив?
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На очередном заседании они решат, что путин таки *****.
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Ахах, и ведь никто из выше отписавшихся так и не понял о таможенном союзе с кем идёт речь. Пишите ещё глупцы🤣
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може в новині поміняли, тому що надто синхронно усі, хто раніше відписався неправильно зрозуміли про який союз йде мова..
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Поменяли сейчас название, но текст был таким же, просто не у всех хватило мозгов понять о чем речь.
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Шпионский скандал в Давосе: россияне выдавали себя за сантехников с дипломатическими паспортами

Україна відмовилася від ідеї входження в Митний союз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 958
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Просто в Московии все сантехники имеют дипломатические паспорта. Вы не знали?
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В названии этого "союза" первая часть лишняя. В этом "союзе" нет ни одной европейской страны Україна відмовилася від ідеї входження в Митний союз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4335
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Довожу до сведения кулебяки и зебилов: Украина отказалась от вхождения в "таежный союз" при Порошенко. И именно при нем подписаны договора про ассоциацию и безвизовый режим с Евросоюзом. И только при зебилах была сдана Украинская территория оккупантам
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вообще-то он сейчас говорит как раз об отказе от таможенного союза с ЕС, а не от того северного ледовитого таёжного союза.
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знов за рибу гроші... от же ж дурнувате. з 2010 року росія намагається запхнути Україну у цей "тайожний саюз" - хоч як, хоч бокуом, хоч частково. допокищо Господь милував, бо варто лише "спробувати" - і застрягнемо назавжди. є така російська поговірка: коготор завяз - всей птичке пропасть. і москалі це добре розуміють.
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Да речь не о том союзе. Разуйте глаза, когда читаете.
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Скандал навколо нового призначення у ДБР виглядає сюрпризом або прикрою помилкою тільки на перший погляд. Таких скандалів і таких сюрпризів буде ще чимало
І причина цього є дуже простою. Ми маємо справу не просто з популістським тріумфом, не просто з охлократичним торжеством. Ми маємо справу ще й з олігархічним реваншем. Перш за все з олігархічним реваншем. Тому що популісти і люмпен - всього лише поживний бульйон для цього реваншу.
Для того, щоб зрозуміти мету цього реваншу, слід усвідомити, що олігархи зовсім не бажали краху Віктора Януковича у 2014 році. Вони прагнули лише до послаблення його режиму, до "колективного авторитаризму". Їм потрібна була влада, яка буде гарантувати їхні фінансові інтереси, а не концентрувати все в руках "сім'ї". Тому перемога Майдану і конфлікт з Росією стали для олігархів справжнісінькою катастрофою. А небажання - або нездатність - Петра Порошенка відновити олігархічне управління країною - зрадою.
Мета олігархів - відновлення такого режиму і примирення з Росією. Слабкий президент, який або не розуміє, що насправді відбувається - або не хоче розуміти - всього лише "прокладка" між епохою після Майдану і майбутнім українським Путіним. Його завдання - дискредитувати Майдан і примиритися з Москвою. А потім вже буде встановлений класичний режим гаранта олігархічних інтересів.
Одразу скажу, що нічого не вийде. Олігархи не розуміють Україну. І Путіна вони теж не розуміють. У них в голові тільки гроші - як, втім, і у тих, кого вони привели до влади. З таким розумінням реальності можна тільки генерувати хаос. Що ми і спостерігаємо.
Україна збережеться саме тому, що компромісу з Росією не буде. А без порозуміння з Кремлем не можна ані забезпечити олігархічні інтереси, ані надовго забезпечити стабільність популістського режиму, ані привести до влади автократа. Всього цього можна досягти тільки якщо підкоритися Путіну. А цього не допустять небайдужі українці. Україну врятує саме це запекле протистояння, до якого знову штовхають нас олігархи і пов'язана з ними частина влади.
Вони програють. Вони згинуть. Але потрясінь, криз і розчарувань буде ще дуже багато.
В.Портнков
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не таможенного,

а таеженного, будьте внимательны
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Так и не дошло что Украина отказывается от таможенного союза с ЕС? Перечитай последний абзац внимательнее.
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Заспокоюють хохлобидло. Але українців не обманеш.
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Самое смешное что представителям зеплесени сбрехать как в туалет сходить....
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Кулебяка - идиот. Делаю такой вывод исходя из его манеры продолжать движение на красный сигнал светофора.
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До речі, ідея ТС у кацапів уже здохла. Зараз ***** подав нову ідею- СОГ.
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Так це як розуміти зміна вектора країни ?Щось подібне колись янукович запропонував ,що з того вийшло всі добре знають ?Вже давно помітна диструктивна політика нинішньої влади : односторонє перемир'я ,коли кожен день є загиблі і поранені,відвід наших військ коли кожен день обстрілюють ,зустріч з путіном за будь яку ціну від якої виграла тільки росія легалізувавши бойовиків як сторону конфлікту .а згадаймо так званий обмін "всіх на всіх" і ось тепер відмовляются від євронтеграції.Дивує бездіяльність нашої опозиції.
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В статье речь не про Таежный союз, а про Таможенный с ЕС. Внимательно читайте. В Таежный нас хоть завтра, и даже без заявления. А в Таможенный - нужно иметь хорошую границу на востоке и честную на западе, что ни то, ни то при наших эрудитах невозможно.
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