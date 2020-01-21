 Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС, - Кулеба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом он сказал во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году" в Киеве.

Он рассказал, что во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января он надеется услышать от ЕС об уровне амбиций организации относительно Украины.

"Потому что у нас есть новое правительство, новая Европейская комиссия, у нас есть амбиции, и, очевидно, они есть у ЕС, мы должны их синхронизировать. Потому что этот путь мы должны проходить вместе. Европейская интеграция - абсолютно безальтернативна со стороны нашего государства. Но ни одна страна не смогла ни приблизиться, ни интегрироваться в ЕС без системной поддержки со стороны самого ЕС", - сказал он.

Кулеба отметил, что во время Совета ассоциации также будут обсуждаться вопросы интеграции Украины в энергетический рынок ЕС, а также упрощения таможенных процедур.

"Мы отказались от идеи вхождения в Таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все такие процедуры и интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - добавил он.

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