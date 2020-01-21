 Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС, - Кулеба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом он сказал во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году" в Киеве.
Он рассказал, что во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января он надеется услышать от ЕС об уровне амбиций организации относительно Украины.
"Потому что у нас есть новое правительство, новая Европейская комиссия, у нас есть амбиции, и, очевидно, они есть у ЕС, мы должны их синхронизировать. Потому что этот путь мы должны проходить вместе. Европейская интеграция - абсолютно безальтернативна со стороны нашего государства. Но ни одна страна не смогла ни приблизиться, ни интегрироваться в ЕС без системной поддержки со стороны самого ЕС", - сказал он.
Кулеба отметил, что во время Совета ассоциации также будут обсуждаться вопросы интеграции Украины в энергетический рынок ЕС, а также упрощения таможенных процедур.
"Мы отказались от идеи вхождения в Таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все такие процедуры и интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - добавил он.
спочатку вмєнітєсь.
Можливо досить?
Иди к супрун лечиться
Это ж нужно такое придумать)))
Хорошо, что таких не много у пэтьюни.
Последствия навскидку:
- по договору Ассоциации Украина не имеет права дотировать своё селхозяйство, при этом ЕС тратит 40% бюджета именно на дотации своему селу.
- По данным Ревы, за бугром работает постоянно 3 млн гастов, время от времени - ещё 7-9 млн чел.
- гасты платят налоги за бугром, средняя пенсия на Украине ок 2,5 Е/день, средняя пенсия в Польше - 15 Е/день. И разница будет расти, тк уезжают трудоспособные, а пенсы остаются.
А то що шостий рік іде війна, то ще думали йти в тайгу чи ні?
дьявол кроется в деталях
Як ото загрузили кілька байт ще до виборів - так досі й повторюєш одну тезу?
Може гугл-перекладач заглючив?
І причина цього є дуже простою. Ми маємо справу не просто з популістським тріумфом, не просто з охлократичним торжеством. Ми маємо справу ще й з олігархічним реваншем. Перш за все з олігархічним реваншем. Тому що популісти і люмпен - всього лише поживний бульйон для цього реваншу.
Для того, щоб зрозуміти мету цього реваншу, слід усвідомити, що олігархи зовсім не бажали краху Віктора Януковича у 2014 році. Вони прагнули лише до послаблення його режиму, до "колективного авторитаризму". Їм потрібна була влада, яка буде гарантувати їхні фінансові інтереси, а не концентрувати все в руках "сім'ї". Тому перемога Майдану і конфлікт з Росією стали для олігархів справжнісінькою катастрофою. А небажання - або нездатність - Петра Порошенка відновити олігархічне управління країною - зрадою.
Мета олігархів - відновлення такого режиму і примирення з Росією. Слабкий президент, який або не розуміє, що насправді відбувається - або не хоче розуміти - всього лише "прокладка" між епохою після Майдану і майбутнім українським Путіним. Його завдання - дискредитувати Майдан і примиритися з Москвою. А потім вже буде встановлений класичний режим гаранта олігархічних інтересів.
Одразу скажу, що нічого не вийде. Олігархи не розуміють Україну. І Путіна вони теж не розуміють. У них в голові тільки гроші - як, втім, і у тих, кого вони привели до влади. З таким розумінням реальності можна тільки генерувати хаос. Що ми і спостерігаємо.
Україна збережеться саме тому, що компромісу з Росією не буде. А без порозуміння з Кремлем не можна ані забезпечити олігархічні інтереси, ані надовго забезпечити стабільність популістського режиму, ані привести до влади автократа. Всього цього можна досягти тільки якщо підкоритися Путіну. А цього не допустять небайдужі українці. Україну врятує саме це запекле протистояння, до якого знову штовхають нас олігархи і пов'язана з ними частина влади.
Вони програють. Вони згинуть. Але потрясінь, криз і розчарувань буде ще дуже багато.
В.Портнков
а таеженного, будьте внимательны