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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1277) Арахамия (208) Слуга народа (613) Дубинский (49) Бужанский (19)

 "Группа Коломойского" в "СН" шумная, но голосов у нее нет, - Арахамия

Влияние так называемой "группы Коломойского" во фракции "Слуга народа" не существенно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Эта группа (группа Коломойского. - Ред.) - они шумные, но в конце концов все решается подсчетом голосов. А голосов там нет. Шумные потому, что многие из них с медиа, они хорошо владеют технологиями", - рассказал он.

По словам Арахамии, Дубинский входит в эту "группу", а Бужанский - нет. 

"Влияние господина Коломойского всегда переоценивают", - подчеркнул он.

Также Арахамия назвал отношения между ним и Дубинским "немного напряженными".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд постановил взыскать в пользу НБУ недвижимость компании Коломойского стоимостью более 100 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3171053
 
 
 Топ комментарии
 
У папы Бени есть самый главный голос- кукла Моника. Все остальное вторично.
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У папы Бени есть самый главный голос- кукла Моника. Все остальное вторично.
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И чего же Зеленский не поддержал отставку Гончарука тогда?
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Брат же ш по розуму. А якщо розумного поставлять замість Гончарука?
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Чем-чем СН владеют хорошо??)) "...на базаре"))
Шумные потому, что многие из них с медиа, они хорошо владеют технологиями


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так и по миру пойдет кормилец без банка и голосов
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Зате у Коломойського є цілий преЗЕдент, у якого купа голосів і сам Арахамія на гачку.
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это смотря как шумит... если это шелест ЗЕленых ... то...
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Хламидия настолько тупая, что уму не хватает изучить историю "украинского парламентаризма" ??? Не ты первый сядешь в лужу, на пару со своим ишаком. Только 3 месяца прошло, против вас дураков еще никто не работал по серьезному. Когда Г+Г начнет крутить "беня-инфо" по примеру известного "бигус-инфо", то не будете знать куда бежать! бырыги-мародеры-убийцы родных братьев-оманско-путинские предатели народного счастья биомассы. Как раз весна скоро, народ уже захочет вас сажать.
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Беню в Президенты!!!
порядок будет, как в Днепре в 14 году...
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кто пишет сценарии этому глашатаю от Слуг? Кажется тот же что и Приставке. Просто феерические коммунмкационные позорники , а какие же они руководители?
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Та ні. Вчора дивився його по ICTV. Таке враження , що він у паралельному світі.
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як випрапвдання для обох можна стверджуквати , що вони так гібридно розгойдують ЗЕлене болото , привертаючи увагу до його гнилості, продажності... Бо оці дві пари скорочень БЄ та ЗЕ - це ж від слів від - вічно" ЗЕлена" тупість помножена на "ЗЕлені" бабки, та "БЄспредєл" полнейшій
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Не треба зе-команду порівнювати з віслюками. То дуже розумні тваринки. Щоб до їх рівня дійти зе-команді зо два десятки Трускавців ще треба пройти.
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"Влияние господина Коломойского всегда переоценивают"утверждает рожа рыночного продавца цветов советских времён /Главный Кадровик Украины гражданин Израиля Коломойский. А кадры решают всё! .-«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский./ Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД/ Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./Баканов юрист "Квартала" Коломойского./Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов/Правит Украиной кодлан Коломойского.
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и примкнувший к ним владелец диплома университета Соломона. Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка 30.10.19
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а зачем эти душевные откровения ? ))))
язык не болит трепать на каждом углу абы шо ?
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Ну нельзя же так , про соплеменников , а где искренность , там где фото в Обнимку, а теперь пипа мы их не знаем. А партийная дисциплина .И любой член партии Авангард и Толькатель Идей президента. Значит есть которые толкают не Туда, - Раскольники но Так и скажите. что на гребне волны доверия Продали душу другому человеку, - За Место в Раю.
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Який Коломойський? Де Коломойський? Такими словами ця вся зе команда говорила до виборів. А тепер, що не день, то нові одкровення. Цирк набирає обороти.
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"маю покинути фб,тому що в цьому басейні стало занадто багато людей,які в нього пісяють"...зебоби,зе не хоче з вами сцять поруч
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які ж вони долбоjопи...
Нє, ну, може, простий зебіл і зхаває і таке...
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Юрий Мухин

@mukhin_ua

Биография одного молодого лица в политике! В результате волонтерской деятельности ранее безработный Давид Арахамия стал долларовым миллионером (задекларировал 25 млн.долларов на счетах) и получил вид на жительство в США. Кто не работает, тот ест! Учись, студент!"Група Коломойського" в СН галаслива, але голосів у неї немає, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2951
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Ще до літа СН розколеться на Партію клоунів і Партію блазнів.
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