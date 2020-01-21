EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  895  8
Материалы по теме:
Все про:Крым (22283) прокуратура (3814) наемники РФ (1028)

 16 участникам "Самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении 16 участникам незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Всего, прокуратура автономии совместно с Главным управлением Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе установили более 1300 человек, которые участвовали в деятельности указанного формирования, из которых 217 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины на КПВВ "Чонгар" задержала активного участника "Самообороны Крыма", который в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минера" моста Метро Белько поместили в психиатрическую больницу

Источник: https://censor.net.ua/n3171051
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока ПЕСы лают - караван идет и набирает обменный фонд.
 показать весь комментарий
 
"сообщила о подозрении" - не путай теплое с мягким!
 показать весь комментарий
 
А когда за ныне здравствующих крымских прокуроров, судей, ментов, СБУ-шников возьмутся?
 показать весь комментарий
 
 
Ага. боротьба з сепаратистами і колаборантами йде повним ходом, прямо як в відомі байці дедушки Крилова "І суку кинули у річку"...
Он Нелю Штепу вже "покарали" виплатою аж 3 900 евро з українського бюджету! 16 учасникам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 4350
 показать весь комментарий
 
А чого тільки 16... Усі мєнти, прокурори, судді,нацгвадія, збройні сили, мери, депутати -усі зрадили, усім стаття держзрада і термін з конфіскацією, адже зрадили вони з корисливих мотивів
 показать весь комментарий
 
 
На всех бумаги не хватит...
Только выборочно!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх