 16 участникам "Самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Всего, прокуратура автономии совместно с Главным управлением Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе установили более 1300 человек, которые участвовали в деятельности указанного формирования, из которых 217 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины на КПВВ "Чонгар" задержала активного участника "Самообороны Крыма", который в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

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