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 Павловский назвал себя "случайным слушателем" в деле Гандзюк

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский отвергает все обвинения и описывает свою роль в деле как "случайного слушателя".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом он заявил перед заседанием в Печерском райсуде Киева, общаясь с журналистами.

"Приезжал Торбин (признан виновным в исполнении убийства. - Ред.), одолжил денег у меня. По Катерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Торбиным", - сказал Павловский.

Подозреваемый утверждает, что не знал о подготовке нападения на Гандзюк и не влиял на местных полицейских.

"Я не мафиози - я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал", - сказал Павловский журналистам.

Павловский рассказал, что лично не присутствовал на предыдущих заседаниях суда, поскольку лечился в одесской больнице, где ему сделали две операции на тазобедренном суставе.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Источник: https://censor.net.ua/n3171049
 
 
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а костиль навіщо приніс ?
щоб суд розчулити ?
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а вы его сразу в убийцы записали, да...?
органы НКВД у нас не ошибаются никогда, да?
у дяди колено болит...
может такое быть?

Прощайся Ксеня с совком...
пора уже...
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Моя бабця покійна, дай їй Боже Царство Небесне, завжди казали: "Свідка б'ють, як дідька". А оскільки прожили 99 років, то мабудь щось таке знали. 😁 От і Павловськ й, раз прикинувся випадковим свідком, чи слухачем, то зразу ж і ціпок взяв. Теж щось знає. Або відбивати я буде, або після побоїв кульгатиме. 😁
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Ksenia VB, читайте внимательней. 2 Операции на тазобедренном суставе, наверное шейка бедра. Попробуйте ходить без костыля после такой операции.
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Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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