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 Общество, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (875) земля (1645) рынок (417) Евросоюз (12738) фермер (81) Матти Маасикас (9)

 Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас

Посол Европейской комиссии в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский союз поддерживает введение рынка земли в Украине, но выступает за защиту прав малых фермеров.

Об этом он заявил в интервью "Громадському", передает Цензор.НЕТ

"Мы не слепы и не глухи к опасениям, которые существуют в украинском обществе. ЕС поддерживает цель этой реформы, ведь это высвободит такой потенциал для вашей экономики. Согласно подсчетам Всемирного банка, речь идет об 1% или 1,5% ВВП страны. Но нужны предохранители для защиты малых фермеров. Это очень важно. И обеспокоенность по этому поводу закономерна и оправдана", - сказал Маасикас.

Он добавил, что важной для Украины остается судебная реформа, реализация которой позволит избежать злоупотреблений после открытия рынка земли.

"Будут ли придерживаться ограничений? Не попытаются ли определенные влиятельные лица под чужими или фальшивыми именами, используя подставные компании, скупить много земли? Это то, что зависит от работающей системы правосудия. Так что все это надо делать параллельно", - отметил Маасикас.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171044
 
 
 Топ комментарии
 
Пошел по стрелочке , козломордый ростовщик
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Нужно уточнить термин свободного рынка.
Если в Польше, тогда

Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.

В отдельных регионах такое ограничение не касается граждан ЕС, которые арендовали землю на протяжении последних 3 лет. Физлица или юрлица должны иметь с/х образование или опыт работы в данной сфере.

Максимальная площадь участка в собственности - 500 га. Цены регулируются рынком. Действует налог на продажу земли - 2-5% от стоимости. Налог оплачивает покупатель. Далее налоги на с/х земли отсутствуют.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3096403

Я за такой рынок земли. Ни в одной развитой стране нет "свободного" рынка. Везде жесткие ограничения, или же цена 60 000 за гектар.
По такой цене, она никому не нужна, так кк окупаться будет лет 60. В итоге, земля в основном арендуют.
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Вчера Газовая Воровка Принцесса опять боролась против рынка земли. Хочет, чтобы в Украине и дальше было крепостное право.
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Бо потрібно робити все з розумом - для громадян України, а не виключно для Коломойського.
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Зебілізм є зебілізм,нічого дивного лише факти Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас - Цензор.НЕТ 7443,бачили очі що вибирали - їжте,хоч повилазьте Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас - Цензор.НЕТ 2095 Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас - Цензор.НЕТ 1212
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Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли:

Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина.
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Нужно уточнить термин свободного рынка.
Если в Польше, тогда

Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.

В отдельных регионах такое ограничение не касается граждан ЕС, которые арендовали землю на протяжении последних 3 лет. Физлица или юрлица должны иметь с/х образование или опыт работы в данной сфере.

Максимальная площадь участка в собственности - 500 га. Цены регулируются рынком. Действует налог на продажу земли - 2-5% от стоимости. Налог оплачивает покупатель. Далее налоги на с/х земли отсутствуют.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3096403

Я за такой рынок земли. Ни в одной развитой стране нет "свободного" рынка. Везде жесткие ограничения, или же цена 60 000 за гектар.
По такой цене, она никому не нужна, так кк окупаться будет лет 60. В итоге, земля в основном арендуют.
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..."Станом на 31 серпня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 067,13 млрд грн, або 81,92 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1 250,87 млрд грн (60,51% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 49,57 млрд дол.1 жовт. 2019 р...
то чия земля на вашу думку буде як почнуть продавати ?
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А Канада з Ізраєлем куди з вашого списку поділись?
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Пошел по стрелочке , козломордый ростовщик
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Неправда! КНДР, Конго, Таджикістан, Венесуела і Куба не мають ринку ЗЕМЛІ ВЗАГАЛІ, а Україна має ринок землі з 2001 року. Не можна тільки с/г землі продавати, ділянку під хату/дачу купити можна цілком законно. І хати в нас продають з землею під ними!

Хто живе в Україні, той це добре знає... І лише кацапські тролі спамлять цим постом про Кубу і КНДР.
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І всі, хто лайкає цей брєд - теж кацапські тролі!
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а як там твої пейсаті єдиноплемінники ...невже своєю у Ізраїлі торгують ?
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Ну слова "защита прав" и "обеспокоенность" всегда используют эти лицемеры когда личная выгода важнее. Так что этому господину на жизни граждан Украины глубоко наплевать, тем более на каких то фермеров.
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Вчера Газовая Воровка Принцесса опять боролась против рынка земли. Хочет, чтобы в Украине и дальше было крепостное право.
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Ей всё равно против чего бороться,лишь бы быть в центре внимания и хотя бы на плаву.А то ведь на следующих выборах будет ждать участьМороза и Ляшка.С ветерком -мимо Рады.Всем,без искличения позавчерашним нечего делать в Раде.
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срібники від сенедріону відпрацьовуєш ...так один теж колись взяв ...правда погано закінчив ...чи то повісився ...чи то повісили ...читай Біблію Іуда
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Зная рыночную цену своей земли неплохо сдавать в Аренду.Как Гараж,квартиру ,дом.
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Хто б ще заступився за українських фермерів...
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Так ми теж за малий бізнес-фермерствр. І розкулачити всяких уродів- агрохолдингів. Ми не хочемо бути як латинська Америка. А влада по-ходу хоче, мля...
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А украинцы рынок земли не поддерживают, бо ее скупят теже евреи гектарами, а продавать будут килограммами. Им главное грошей в швейцарский банк отвезти
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Якщо буде такий ринок землі як в Польщі, то народ підтримає. Але нам мля пропонують зовсім інше...
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украинцев хотят быстро обворовать , ШОБ УНИЧТОЖИТЬ
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Ну от поляки і подбали про захист малих фермерів. І у нас в магазинах повно і яблук польських, і молочки, і сирів...
А чи багато української с/г продукції в Польщі? Мабуть хіба олія і мед...
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Говорят халва из Украины пользуется популярностью
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Та харчових продуктівнаших у Польщі вистачає - і цукерки, і шоколад, і пиво з горілкою. Я саме про продукцію с/г галузі говорю.
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уже був у 90х ...з заводами ...ще не дійшло ?
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А Беня с ЗЕ ДУМАЛИ ПОД ДУРОЧКОВ СКОСИТЬ И ПО 100 тыся га скупит себе земли
Но трюк не прошел.
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трюк не пройде тільки тоді коли законодавчо заборонять продаж сільгоспземель ...тільки ОРЕНДА ...тоді повірю ...а поки що соросята тимчасово відступили щоб у новому сезоні серіалу "зРАДА" підкинути народу яку чергову падляну ...допоки ******* по зубах чоботом не отримають земля у небезпеці
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Гнать надо ЗЕбилов, БО ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ БЛИЦ КРИГ ПО СКУПКИ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ заслуживает изучения в суде в Гааге.
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Во блин все поддерживают,только на народ чья земля украинская и не хочет ее продавать все насрали.
Гей ЗЕбил а где твой народный референдум?
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Чиновники Европейского союза люди авторитетные,не чета нашим проходимцам,противникам рынка земли типа жоппоблока(бойка,Кивы,рабиновича),бабы Йули и петеботов всех мастей.
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