 Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас

Об этом он заявил в интервью "Громадському", передает Цензор.НЕТ
"Мы не слепы и не глухи к опасениям, которые существуют в украинском обществе. ЕС поддерживает цель этой реформы, ведь это высвободит такой потенциал для вашей экономики. Согласно подсчетам Всемирного банка, речь идет об 1% или 1,5% ВВП страны. Но нужны предохранители для защиты малых фермеров. Это очень важно. И обеспокоенность по этому поводу закономерна и оправдана", - сказал Маасикас.
Он добавил, что важной для Украины остается судебная реформа, реализация которой позволит избежать злоупотреблений после открытия рынка земли.
"Будут ли придерживаться ограничений? Не попытаются ли определенные влиятельные лица под чужими или фальшивыми именами, используя подставные компании, скупить много земли? Это то, что зависит от работающей системы правосудия. Так что все это надо делать параллельно", - отметил Маасикас.
Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина.
Если в Польше, тогда
Иностранцы могут купить землю, если они в браке с гражданами Польши и жили в стране последние 2 года. Или если они жили в Польше последние 5 лет, после получения статуса постоянного резидента.
В отдельных регионах такое ограничение не касается граждан ЕС, которые арендовали землю на протяжении последних 3 лет. Физлица или юрлица должны иметь с/х образование или опыт работы в данной сфере.
Максимальная площадь участка в собственности - 500 га. Цены регулируются рынком. Действует налог на продажу земли - 2-5% от стоимости. Налог оплачивает покупатель. Далее налоги на с/х земли отсутствуют.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3096403
Я за такой рынок земли. Ни в одной развитой стране нет "свободного" рынка. Везде жесткие ограничения, или же цена 60 000 за гектар.
По такой цене, она никому не нужна, так кк окупаться будет лет 60. В итоге, земля в основном арендуют.
то чия земля на вашу думку буде як почнуть продавати ?
Хто живе в Україні, той це добре знає... І лише кацапські тролі спамлять цим постом про Кубу і КНДР.
ВоровкаПринцесса опять боролась против рынка земли. Хочет, чтобы в Украине и дальше было крепостное право.
А чи багато української с/г продукції в Польщі? Мабуть хіба олія і мед...
Но трюк не прошел.
Гей ЗЕбил а где твой народный референдум?