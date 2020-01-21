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 Общество, Фоторепортаж
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 Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому Печерским райсудом Киева избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание началось в 15:00

После ходатайства адвокатов Павловского выпустили из "аквариума".

В 17:25 судья огласил решение об аресте Павловского.

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Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 01
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 02
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 03
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 04
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 05
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 06Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 07Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 08
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 09
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 10
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 11
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 12

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Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 13
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 14
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 15
Суд арестовал фигуранта дела Гандзюк Павловского до 4 марта без права залога 16

Фото, видео - Олег Богачук

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Источник: https://censor.net.ua/n3171041
 
 
 Топ комментарии
 
Неношенные палочки и каталки для подозреваемых, звонить Юле, Роману +380ХХХХХХХХХ.
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ТСН транслює- чергова шоу-клоунада.
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Ну и рожа -- сразу видно дядя в законе . куча адвокатов и палочка инвалидная нашлась !!!
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А не получится, что ему государство с извинениями купит за наш счет обратный билет в Херсон в вагоне СВ?
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а что
Неле Штепе выплатят компенсацию
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Может. Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил? А посредник -- Лесин сидит в Доминикане и ни гу-гу.
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Ну и рожа -- сразу видно дядя в законе . куча адвокатов и палочка инвалидная нашлась !!!
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Им с судьёй местами поменяться-не заметишь разницы.
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Дядя - обычный местный "решала". И за наших и за ваших, лишь-бы бабки давали.
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у на с один суд на всю страну
Судья уже получил указание о назначении виновных
Забыл поцЗедент с сАбаковым
попиаритсяна прессконференции
Не успевают!! Давос ждет!!
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Піде..су павловському.. Пожитевий термін!!
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А навіщо клоунада. Він давно проходить по справі і сідді дивилися на нього і чомусь не заарештували? Чи був дзвіночок, щоб хоч чимось відволікти від провалів?
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Неношенные палочки и каталки для подозреваемых, звонить Юле, Роману +380ХХХХХХХХХ.
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Шоу сейчас -- это главное. Оно для зеленых важнее результата и морали. Шоу должно продолжаться непрерывно

Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави - Цензор.НЕТ 3815
Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави - Цензор.НЕТ 1324
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костыли ему идут....но не хватает пледа)
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..учитесь, ваше преосвященство, как надо работать без отмычек..
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Без "активістів", без криків і порушень з боку нацдружин суд вініс рішення про арешт підсудного у справі і тільки на одних показах свідків. Які чудеса творяться в наших судах і до речі тих самих і навіть не реформованих.
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Цензор, та напишіть же, по якому звинуваченню йому дали два місяці без права застави! По справі Гандзюк, чи по інших інкримінованих злочинів?
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Этот крендель до порошенка потянет ниточку,поэтому порохорботы молчат.
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... очень уж у нас чиновники с правом подписи, хилые, чуть что-на койку,но не на шконку. Можно кучу примеров привести...налоговики,таможенники,судьи.... Однако,даже с такими диагнозами живут твари.... Суд заарештував фігуранта справи Гандзюк Павловського до 4 березня без права застави - Цензор.НЕТ 8893
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