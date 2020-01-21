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 Общество, Фоторепортаж
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 Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (обновлено)

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский доставлен в Печерский райсуд Киева, где ему будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание началось. В зале присутствуют прокуроры и адвокаты подозреваемого.

После ходатайства адвокатов Павловского выпустили из "аквариума".

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Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 01
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 02
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 03
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 04
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 05
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 06Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 07Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 08
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 09
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 10
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 11
Фигуранта дела Гандзюк Павловского доставили в Печерский суд 12

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 г. в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Источник: https://censor.net.ua/n3171041
 
 
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А не получится, что ему государство с извинениями купит за наш счет обратный билет в Херсон в вагоне СВ?
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а что
Неле Штепе выплатят компенсацию
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Ну и рожа -- сразу видно дядя в законе . куча адвокатов и палочка инвалидная нашлась !!!
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у на с один суд на всю страну
Судья уже получил указание о назначении виновных
Забыл поцЗедент с сАбаковым
попиаритсяна прессконференции
Не успевают!! Давос ждет!!
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Піде..су павловському.. Пожитевий термін!!
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А навіщо клоунада. Він давно проходить по справі і сідді дивилися на нього і чомусь не заарештували? Чи був дзвіночок, щоб хоч чимось відволікти від провалів?
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Неношенные палочки и каталки для подозреваемых, звонить Юле, Роману +380ХХХХХХХХХ.
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