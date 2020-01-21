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 Экономика, За рубежом
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Все про:Казахстан (419) налоги (2736) малый бизнес (22)

 Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, освобождающий микро и малый бизнес от налогов на доходы на три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dknews.kz.

Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте" с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов до 1 января 2023 года.

По данным Миннацэкономики, это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого и микро бизнеса.

В соответствии с законодательством микро бизнес - это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн. тенге, около 5,1 млн грн), малый бизнес - это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн. тенге, около 51,1 млн грн).

Налогом на доход является - корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации.

Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

При этом, освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).

Вместе с этим, не освобождаются от налогов налогоплательщики, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
4) проведение лотереи;
5) деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
8) аудиторскую деятельность;
9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
10) деятельность кредитных бюро;
11) охранную деятельность;
12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
14) реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;
15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;
16) внешнеэкономическую деятельность.

Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн. субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд. тенге(около 24,5 млрд грн. - Ред.), направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3171039
 
 
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А зебилы хотят кассовый аппарат бабке с пучком петрушки всунуть за её же деньги. Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года - Цензор.НЕТ 7868
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Зеля теж звільнив малий бізнес але не від податків, а просто звільнив. За допомогою РРО. Икномісти мля.
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а бубочка с самокатчиком не знают как еще фопа нашего вздрючить
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