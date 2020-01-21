 Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dknews.kz.

Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте" с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов до 1 января 2023 года.

По данным Миннацэкономики, это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого и микро бизнеса.

В соответствии с законодательством микро бизнес - это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн. тенге, около 5,1 млн грн), малый бизнес - это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн. тенге, около 51,1 млн грн).

Налогом на доход является - корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, а также социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации.

Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств.

При этом, освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).

Вместе с этим, не освобождаются от налогов налогоплательщики, осуществляющие:

1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

4) проведение лотереи;

5) деятельность в сфере игорного бизнеса;

6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

8) аудиторскую деятельность;

9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

10) деятельность кредитных бюро;

11) охранную деятельность;

12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

14) реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;

16) внешнеэкономическую деятельность.

Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн. субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд. тенге(около 24,5 млрд грн. - Ред.), направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.