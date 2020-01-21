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Все про:Госэкоинспекция (75) загрязнение (137) Фирсов (113)

 Отравляющий местных жителей асфальтный завод на Ривненщине без объяснений не пустил Госэкоинспекцию. Необходим новый закон, - Фирсов

Ривненский асфальтный завод не пустил сотрудников Госэкоинспекции для внеплановой проверки, не объясняя причин и не давая комментариев.

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередной факт недопуска Госэкоинспекции к проверке. На этот раз ООО "Ривненский асфальтный завод". Местные жители массово жалуются на загрязнение атмосферного воздуха этим заводом. Получив жалобы, мы согласовали внеплановую проверку в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Сегодня инспекторы Полесского округа прибыли для осуществления экологического контроля. Но руководством завода было принято решение не допустить Госэкоинспекцию. Без мотивации. Без объяснения причин. Без комментариев", - сообщил Фирсов.

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По его словам, с каждым фактом недопуска растет демотивация и только изменения в закон могут помочь решить проблему.

"Есть желание и возможность помочь людям, а реализовать это просто невозможно. Потому что такой закон, и именно "дыры" в законодательстве оставляют возможность для безнаказанности. Я очень надеюсь, что эту проблему мы сможем быстро решить. Рассчитываю на помощь всего состава Экологического комитета... Мы, как Государственная экологическая инспекция, готовы предоставить свои предложения срочных изменений в законодательство", - отметил чиновник.

Напомним, это уже не первая подобная ситуация. Ранее Фирсов сообщал о недопуске Госэкоинспекции к плановой проверке лесного хозяйства на Сумщине, на которое жалуются из-за незаконной рубки леса. "Сейчас не пустить инспекцию к проверке стоит примерно 750 грн, но даже этот штраф в основном не платят", - писал тогда он.

Отравляющий местных жителей асфальтный завод на Ривненщине без объяснений не пустил Госэкоинспекцию. Необходим новый закон, - Фирсов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171037
 
 
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Самое интересное, что когда идут разговоры о закрытии таких предприятий, то те же местные жители протестуют, т.к. им будет негде работать.
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А мусора зачем, мусоров в бой на пролом
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Видать тоже #нелох, постучался, послали, и так 10 раз. Значит нужен новый закон.
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И правильно сделали,у кого хотят оджать что-то то их травят разными комиссиями и проверками до полного закрытия предприятий а затем их кто-то покупает за копейки и запускает без всяких модернизаций и работают как нивчем не бывало.
Кто скажет а зачем зимой асфальт?Вот то и оно до весны отожмут и заводик снова заработает из той же вонью.
И еще хлебопекарня пахнет хлебом,парфюмерный завод духами а городской коллектор говном иначе просто не может быть.
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