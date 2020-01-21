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Все про:Россия (74781) хищение (472) военнослужащие (4422)

 Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову предъявили обвинение в хищении почти 7 млрд рублей

В Российской Федерации военное следствие предъявило обвинение в мошенничестве заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Согласно материалам суда, 18 октября 2019 года Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно.

21 января суд рассматривает жалобы на арест имущества генерала. Уголовное дело по которому Арсланову предъявили обвинение, было открыто 6 августа 2013 года по факту хищения средств при заключении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт военной техники.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года. Вместе с ним в уголовном деле фигурируют несколько чиновников ВС РФ и топ-менеджеров российских предприятий. Источник сообщил журналистам, что сам генерал находится под подпиской о невыезде и вину не признает.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171036
 
 
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Протокольное ябло у этого парашника. Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову предъявили обвинение в хищении почти 7 млрд рублей - Цензор.НЕТ 976
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наверняка, он руссофоб и работал на НАТО..
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откладывал на сытую пенсию..... а вообще это не новшиство после того как у обычного майора Захарченко нашли 1ярд баксов.....
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помощник путена ответил крупному бизнесу словами «делиться надо»
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