 Важно, чтобы обе стороны могли донести свою позицию до Генпрокурора, - Арахамия о деле завода "Океан"

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я содействую, чтобы обе стороны смогли донести свою позицию до Генерального прокурора, так как они говорят противополжные вещи. Важно, чтобы правоохранительные органы разобрались в этом деле чесно и без предубеждений", - отметил он.

По его словам, сегодня директор завода должен встретиться с Генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Напомним, Рябошапка провел в стречу с главой Николаевской ОГА Александром Стадником.

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Ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.