 Обменять крымских политзаключенных можно будет только при наличии политического интереса у РФ, - Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат Николай Полозов.
"Что касается крымских татар, ситуация очень тяжелая. И после сентябрьского обмена в Крыму многие высказывали недовольство, почему только один крымский татарин, Эдем Бекиров, попал в этот список", - рассказал адвокат, отметив, что крымские татары составляют большинство в списке удерживаемых в России украинских политзаключенных.
По словам Полозова, несмотря на статьи, по которым обвиняют крымчан в России, примеры освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, говорят о том, что обвиняемых по "делам Хизб ут-Тахрир" также могут освободить.
"Это не было проблемой для российских властей. Единственный вопрос был только в наличии политического интереса, политической воли. Поэтому я убежден, что если российские власти будут иметь какой-то политический интерес, чтобы передать крымских татар, обвиняемых в терроризме, Украине, то проблем никаких не будет", - считает адвокат.
Крым это не территория рашки.
Они пленные.
Крымские татары не являются гражданами раши тае как их гражданство выдано им без их просьбы.
Поэтому узниками совести они не могут быть.