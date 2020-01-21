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Все про:обмен (912) Россия (74781) крымские татары (2229) Полозов (409)

 Обменять крымских политзаключенных можно будет только при наличии политического интереса у РФ, - Полозов

Освобождение крымских татар из российского заключения, которые проходят по "делам Хизб ут-Тахрир" зависит исключительно от политической воли руководства и интереса российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил адвокат Николай Полозов.

"Что касается крымских татар, ситуация очень тяжелая. И после сентябрьского обмена в Крыму многие высказывали недовольство, почему только один крымский татарин, Эдем Бекиров, попал в этот список", - рассказал адвокат, отметив, что крымские татары составляют большинство в списке удерживаемых в России украинских политзаключенных.

По словам Полозова, несмотря на статьи, по которым обвиняют крымчан в России, примеры освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, говорят о том, что обвиняемых по "делам Хизб ут-Тахрир" также могут освободить.

"Это не было проблемой для российских властей. Единственный вопрос был только в наличии политического интереса, политической воли. Поэтому я убежден, что если российские власти будут иметь какой-то политический интерес, чтобы передать крымских татар, обвиняемых в терроризме, Украине, то проблем никаких не будет", - считает адвокат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171032
 
 
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Полозов,в каком месте они политзаключенные?
Крым это не территория рашки.
Они пленные.
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Мені дуже жаль арештованих кримських татар, бо вони в'язні совісті, але в першу чергу треба звільняти військовополонених.
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Мне их тоже жалко но обмен возможен на запуск в Крым воды из Днепра.Как думаете обмен этого стоит?
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Звичайно, що такий обмін неможливий.
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Но дело к этому идет.Уже обменяли убийц майдановцев на военнопленных.
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Узники совести это преследуемые своим государством по политическим мотивам,т.е. имеющие другую точку зрения.
Крымские татары не являются гражданами раши тае как их гражданство выдано им без их просьбы.
Поэтому узниками совести они не могут быть.
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Вони можуть мати паспорт росії і вони арештовані по політичним мотивам, тому вони в'язні сумління.
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Полозов и все кто считают их узниками совести признают принадлежность Крыма федерации.
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Можливо. Мене не цікавить, що думає Полозов.
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Зеля их на Херсон обменяет. А следующих - на Николаев.
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