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 Происшествия, Общество
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Все про:Кривой Рог (659) посольство (587) США (16059) Холокост (116) вандализм (452)

 Мы глубоко обеспокоены осквернением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, - посольство США

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Об этом сказано в сообщении посольства на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены недавними новостями об акте вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге. Мы надеемся на тщательное и оперативное расследование, благодаря которому причастные к этому неприемлемому и тревожному действию будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении посольства.

Напомним, 19 января посол Израиля в Украине Джоэль Лион сообщил, что неизвестные закрасили краской текст на памятнике жертвам Холокоста в Кривом Роге и опубликовал в своем твиттере фотографию, обратив внимание на то, что поврежденный памятник расположен недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

20 января полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171030
 
 
 Топ комментарии
 
А сбитым Ираном самолетом обеспокоены глубоко или просто обеспокоены?
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Криворожской гопоты где только нет.
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А чё нельзя творить чё хочешь? Одним можно нарушать что попало, другим нельзя? Так не бывает или всем можно, или всем нельзя.
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А сбитым Ираном самолетом обеспокоены глубоко или просто обеспокоены?
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а причем здесь США?
У Израиля речь отнялась что ли...?
США на побегушках, да?
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А чё нельзя творить чё хочешь? Одним можно нарушать что попало, другим нельзя? Так не бывает или всем можно, или всем нельзя.
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Мы глубоко обеспокоены осквернением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, - посольство США

Дввайте яснее: обеспокоены или озабочены?
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Если хочешь сделать Украине больно - оскверни памятник евреям,полякам..И ущерб от этого.не меньше, чем от ордынского вторжения.Это сделано умышленно перед визитом ЗЕ в Израиль.
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Тобто українські пам'ятники можна плюндрувати, а єврейські на дай Боже...
А чому так ? І чи справедливо ЦЕ ?
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95-й квартал - местность в Кривом Роге. Расположен на границе Саксаганского и Металлургического районов, на левом берегу реки Саксагани.
Вот от куда ноги ростут ! 😁
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зе-Гідрант й каплі не проронив. Пока думає т. Ото ж.
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Как искоренить вандализм?
Поймали и лет по 15 дали.
Больше желающих не будет 100%.
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Як виявилося, що це зробив місцевий, то зебіли одразу замовкли. Чому це так?
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Пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі спаплюжив раніше судимий місцевий житель - поліція (ВІДЕО)
У спаплюженні пам'ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.
В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.
Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.
Пам'ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам'ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.
За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, за словами посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, спаплюжений пам'ятник у Кривому Розі розташований неподалік від житла батьків президента України Володимира Зеленського. https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html
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Та вам глубоко обеспокаиваться, шо дураку с горы катиться!
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Лучше бы обеспокоились холокостом, который может начаться как реакция на результаты правления еврейских марионеток.
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Если они так обеспокоены, пусть расследуют. И будут сильно удивлены. Пока зюзи не пришли к власти никто ничего не осквернял. А сейчас массово оскверняют мемориалы защитникам Укораины. А заодно решили и по холокосту поройтись .
А какая разница? Или одни других лучше?
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За 30 лет в Украине уничтожено 15 млн. населения. США апплодируют успехам демократизации и либерализации.
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