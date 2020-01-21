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 Политика Украины
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Все про:аудит (296) Счетная палата (132) Пацкан (27)

 Счетная палата проведет аудит Рады, ЦИК, Кабмина, СНБО, "Укрзализныци" и других госструктур, - Пацкан

Счетная палата планирует провести более 80 аудитов в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2020 году Счетная палата "возьмется за тяжеловесов". Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ.

"Проанализируем также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и тд. На реформы идут колоссальные средства и мы должны быть уверены, что результат будет подобающим", - подчеркнул Пацкан.

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Счетная палата проведет аудит Рады, ЦИК, Кабмина, СНБО, Укрзализныци и других госструктур, - Пацкан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171028
 
   
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ой Валера...зачем эти анонсы?
лучше бы сначала провели...а потом рассказали..
а то во-первых...могут и не дать провести, во-вторых - могут подготовиться, а в третьих - результат могут озвучить другой, более "мягкий", чтоб лохторат не взвыл
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Продажный валера, подельник наркоторговцев блюка и лунченко, проведёт честный аудит? ))
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А Пацкан это не то чувак, который заместительнице часы "Бригет" отдал, чтоб правительственной ложе не светиться?
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Этой команде,прежде,чем в турборежиме принимать законы,не всегда понятные даже для кнопкодавам слуг,заседающих в ВР,необходимо было в турборежиме,подключить счётную палату и провести аудит по всем структурам власти,найти узкие места,злоупотребления,провести анализ , сделать выводы,а не рассаживать ничем не проявивший себя контингент,являющийся слушателями каких-то курсов в платных
заведениях за бугром, в турборежиме на космические зарплаты и сладкие должности.
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Сколько потратите на это,миллионов пятьсот?
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