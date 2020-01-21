 Счетная палата проведет аудит Рады, ЦИК, Кабмина, СНБО, "Укрзализныци" и других госструктур, - Пацкан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2020 году Счетная палата "возьмется за тяжеловесов". Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ.

"Проанализируем также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и тд. На реформы идут колоссальные средства и мы должны быть уверены, что результат будет подобающим", - подчеркнул Пацкан.

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