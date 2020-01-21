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 Политика Украины
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Все про:беспредел (141) больница (634) запугивание (28) коррупция (7607) медицина (1916) нападение (1805) Ривненщина (743) активист (549) Зоряна Скалецкая (62)

 На Ривненщине неизвестный напал на активистку Кравчук, выступавшую против коррупции в местной больнице

В Вараше Ривненской области неизвестный ворвался в квартиру активистки Ольги Кравчук, которая выступала против коррупции в местной больнице, душил ее и угрожал.

Об этом потерпевшая рассказала изданию ZMINA, передает Цензор.НЕТ.

Неизвестный мужчина ворвался в квартиру девушки 18 января, когда она возвращалась домой с ребенком.

"В субботу я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и схватил за горло. В то же время он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере, - иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел", - рассказала Кравчук.

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Год назад, как сообщила Кравчук, она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице Вараша. После этого она создала группу в вайбере, где обсуждала эти проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и публиковала документы. По словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

Кравчук жаловалась на горячую линию Министерства здравоохранения и добилась создания рабочей группы по распоряжению городского головы Вараша, которая инициировала проверку целевого использования местных средств со стороны Государственного учреждения "Специализированная медико-санитарная часть №3 Министерства здравоохранения Украины" в период 2015-2019 годов. Проверка показала, что расходные накладные по обеспечению больницы не соответствуют остаткам на складе.

После нападения потерпевшая обратилась в полицию. Также Кравчук добавила, что под влиянием угроз и нападения она удалила группу в вайбере и прекратит вести антикоррупционную деятельность, потому что боится за ребенка.

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Интересно, что за два дня до нападения на Кравчук в Ривне с официальным визитом приехала министер здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она обсуждала с работниками отрасли готовность ко второму этапу реформирования медицинской сферы, который должен начаться с 1 апреля 2020 года. К этому времени медицинские учреждения области должны выполнить перечень требований, среди которых - превращение в коммунальные некоммерческие предприятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3171026
 
 
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Это кто был, соевый порохобот? Сторонник Борова Пети ?
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действовать теми же методами: схватить за горло главврача той больницы... можно не за горло... Схватил за горло и крикнул: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере!" - на Ривненщине неизвестный напал на местную активистку Кравчук - Цензор.НЕТ 6717
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Скалецкая сказала, что взяток не будет, значит удаляй группу в вайбере!
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Місто не велике,десь 45 тис, не бідних людей. Взнати нападника, як два пальці обіцяти. Але менти мабуть не захочуть, вони тут в долі з бандотою. А група була цікава. Моя дружина була в цій групі, там реально кошмарили і лікарів і місцевих депутатів...
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только хотел написать - все друг друга знают и кто чем живет ,то же - так шо при желании найти не проблема - вопрос а зеленым это надо?
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Эх, пропала Танька - автоматчица, та бы показала, как за горло хватать.
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