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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (123) свобода слова (1029) Сюмар (326) Европейская Солидарность (223)

 Под видом "борьбы с дезинформацией" у Зеленского хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью, - Сюмар

Проект закона относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации предусматривает блокировку интернет-ресурсов, мессенджеров и уголовную ответственность с исправительными работами. Это представляет серьезную угрозу демократии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат фракции "ЕС" Виктория Сюмар написала на своей странице в сети Facebook.

Сюмар написала: "Когда читаешь о системе Доверия в по факту Законе о цензуре, то министерство, которое взяло на себя разработку этой "инициативы" хочется сразу назвать Министерством правды. А чего стесняться? Оцените фееричность цитаты из текста законопроекта:

"Распространение дезинформации (неполной информации, представляющей общественный интерес) и другой недостоверной информации может приводить к искаженному восприятию реальности и принятию гражданами решений, основанных на ложной, неполной или искаженной информации. Такая ситуация негативно влияет на демократические процессы в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект закона о дезинформации требует проведения краш-теста, - Бородянский

Она напомнила, что за это в законопроекте предусмотрена блокировка Интернет ресурсов, мессенджеров, типа Телеграмма и уголовная ответственность с исправительными работами.

"Я не знаю, бывает ли информация полной и как можно все забанить в цифровую эпоху. Но я точно знаю, что такие законодательные инициативы и "бурная деятельность" Министерства культуры однозначно представляют крайне серьезную угрозу "демократическим процессам в Украине". Ибо к демократии такие новеллы не имеют никакого отношения", - отметила депутат.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законодательство должно устанавливать правила контента медиа, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3171020
 
   
 Топ комментарии
 
Бубачка виявився вєлікім обіжєнцем..
Його пригнічує критика.
Всім, хто посмів не погоддитись з його діями, - голову с плєч !
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зато коцапских журнашлюх будут защищать, они же никогда не врут...
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Ти зі своєю сліпою ненавистю дочекаєшся, що й думати тобі та усім іншим заборонять. Дозволять одне - "хавай, бидло, офіційно затверджене лайно та мовчи голосніше".
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Че, блин, оказывается сложно высер из пальца высосать?
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И что здесь такого?Это просто дополнение к законам принятым ВР Украины 16 января 2014 года,кстати которые по сей день не отменены.
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Ті, хто говорив, що Порошенко - це Вальцман, будуть нести за це кримінальну відповідальність?
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Ну что ЗЕднеприводные, привели кагтавую обрезь к власти? Мацаедам в долг дай и уже сам должен будешь с процентами.
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Интересуют санкции властей в отношении дезы властей про визит властей в Оман.
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Ну а как ты, Сюмар, хотела? Прежде чем нести пургу на "кривом" рошеновском канале, подумай о последствиях. И Гонопольский туда же.
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и правильно делает,НЕ будут такие как сюмар ляпать своим помелом,что непопадя.
И может наконец исчезнут потрохнявые ботофермы.
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А що означає "неповної інформації"? Автор напише "чиновник обісрався". А насправді він обісрався двічі за один день". Це і є "неповна інформація"?
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А за фразу "Зеленський не має відношення до корупції" мені штраф впаяють зараз, чи після закінчення правління найвеличнішого (за цю фразу теж можуть оштрафувати).
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В заголовке этой статьи о Зеленском, а в самой статье Сюмар пишет только о Министерстве культуры...Напрашивается вопрос - это манипуляция Цензора или это неполная информация?
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Артисты-пианисты люди обидчивые и ранимые. Что должно быть закреплено законом и судьи выносили приговоры не сомневаясь, радостно и уверенно /26.06.19 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского.
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А що - краще запровадити воєнний стан в окремих регіонах та ЗМі?
Навіть у найліберальнішій демократії цензури не уникнути. Існує вона і в усіх соціальних мережах та на публічних дискусійних інтернет-площадках (форумах). Питання в тому, хто і як той інструмент застосовує...
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Партия срагионов уже вводила закон 16 января
...
Что если 6-го поцзедента разделить на 3-тий майдан
Думаю от него останетса 2 часть-голова и жопа
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Напхаем Зеле полную пазуху, пока "Цензор" не закрыли. А потом- на Майдан !!!
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Только не пытаются, а уже строят, да ещё и в турбо режиме.
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